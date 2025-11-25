แอน อลิชา ให้กำลังใจ เจนี่ รับรู้เรื่องนี้หนักมาก หลังโพสต์ปริศนา ‘คิดไม่ถึงจะเจอกับตัว’

แอน อลิชา ส่งกำลังใจให้ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ หลังโพสต์ปริศนา ‘คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว’ ลั่นเรื่องนี้หนักจริง ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์แก๊งนางฟ้า ปมเพื่อนทยอยอันฟอลโลว์ นานา ไรบีนา
หลังจากที่ นานา ไรบีนา ออกมายอมรับว่าตนคือดาราอักษรย่อ น. เกิดปัญหาเรื่องเงินจริงเนื่องจากทำธุรกิจเกินตัว สุดท้ายเมื่อเข้าตาจนจึงพยายามนำเงินจากคนนั้นมาโปะคนนี้ทำให้เกิดเรื่องขึ้น ตนจึงขอโอกาสในการทำงานและมีการขายบ้าน ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อนำมาชำระหนี้หนี้ทั้งหมด แต่ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบง่าย ๆ เพราะสมาชิกภายในแก๊งนางฟ้ามีเริ่มอันฟอลโลว์นานา จนหลายคนสงสัยว่าพวกเธอมีปัญหากันภายในหรือไม่
วานนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) แอน อลิชา โพสต์ข้อความดุเดือดผ่านอินสตาแกรม ann_laisuthruklai ระบุว่า “เห็นแก่ตัวที่สุด!! น้ำใจไม่มี ทีเรื่องตัวเองถึงไหนถึงกัน” ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแก๊งนางฟ้าที่กำลังมีปัญหากันหรือไม่ ต่อมาเธอออกมาอธิบายแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
ล่าสุด สาวแอน เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยแคปสตอรี่ของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ หนึ่งในแก๊งนางฟ้า janienineeleven ระบุว่า “คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว …” ฝั่งแอนส่งข้อความให้กำลังใจเผยว่า “เป็นกำลังใจให้นะเจี๊ยบเรื่องนี้หนักจริง มะลิรักเจี๊ยบนะ” ก่อนที่สาวเจนี่จะนำข้อความดังกล่าวมาแชร์ต่อ
ต่อมา เจนี่โพสต์ข้อความปริศนาร่ายยาวถึงความรักที่มีต่อเพื่อนและขอพูดในฐานะของคนเป็นแม่ เผยว่า “ความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อเจนต้องเห็นการกระทําของคนที่เรารักทําให้ผู้คนจํานวนมากเดือดร้อน ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่ง…
ร้องไห้ได้ แสดงความเสียใจได้ แต่ต้องเป็นน้ำตาแห่งศักดิ์ศรี น้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้อง ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าค่าตอบแท้จริงคืออะไร”
สำหรับความเคลื่อนไหวของ นานา ไรบีนา ล่าสุดช่วงเย็นวานนี้เธออออกมาโพสต์ขอโอกาสปรับปรุงตัวจากสิ่งที่ทำพลาดไป ประกาศโพสต์ขายบ้านราคา 69 ล้านบาทผ่านไอจี nanarybena พร้อมระบุแคปชั่นว่า “จากสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ขอโอกาสประกาศโพสต์ขายบ้านหลังนี้อีกครั้งค่ะ ติดต่อ : คุณxxx”
