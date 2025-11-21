แอน อลิชา เครียดหนัก แก๊งนางฟ้าเป็นไปตามข่าว ยืนยันไม่ใช่ผู้เสียหาย

แอน อลิชา ยอมรับ เครียด-มืดแปดด้าน ปมดาราลวงเพื่อนลงทุน 400 ล้าน หลังแก๊งนางฟ้าพร้อมใจอันฟอลโลว์ ‘นานา ไรบีนา’ เผยตนไม่ใช่ผู้เสียหาย ขอเป็นหลักให้เพื่อนพักพิง
จากกรณีสะเทือนวงการบันเทิง เมื่อมีกระแสข่าวว่าดาราระดับตัวแม่ อักษารย่อ ‘น.’ ถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อนสนิทให้ร่วมลงทุน แต่ผิดนัดคืนเงินจนมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 400 ล้านบาท กระทั่งมีคนโยงไปถึง นานา ไรบีนา เนื่องจากเพื่อนเหล่าเพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้า ทั้ง เจนสุดา ปานโต, พอลล่า เทเลอร์ และ คริส หอวัง ทยอยอันฟอลโล่อินสตาเกรมของเธอ ทำให้หลายคนสงสัยว่าการอันฟอลในครั้งนี้เชื่อมโยงกับข่าวดังตอนนี้หรือไม่
ล่าสุด แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล เพื่อนสนิทและหนึ่งในแก๊งนางฟ้า กำลังไลฟ์ขายของอยู่ มีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุว่า “พอออกจากบ้านมาก็รับลูกขึ้นรถ ยังไม่ได้ตามข่าว เมื่อกี้ก็ทำงานเพิ่งเลิก ยังไม่ได้ใส่ใจ ยังไม่รู้เรื่อง ที่รู้ก็คือมีแค่คุณพ. กับ คุณจ. ที่อันฟอลโลว์ แต่ว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าคุณค. ด้วยก็เลยแบบอ้าวยังไงกันวะ ไลน์กลุ่มฉันก็ยังไม่ได้อ่าน
แอนบอกแล้วแอนไม่ใช่ผู้เสียหาย เพราะฉะนั้นจุดยืนของแอนคือเป็นเสาให้เพื่อนได้พักพิง บางทีถ้ามันมีอะไรมืด หันหลังให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเรา มันก็ไม่แฟร์”
จากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาสอบว่า เรื่องนี้มีเพื่อน ๆ ได้รับความเสียหายใช่หรือไม่ เธอตอบกลับว่า “ตามข่าวเลยค่ะ มันต้องมีคนเสียหาย มันถึงเป็นข่าว ก็ตามนั้นเลยทุกคน” ต่อมา มีความเห็นหนึ่งพิมพ์เข้ามาว่า “เรื่องไหนผิดถูกก็ว่ากันไป แต่คุณแอนจิตใจดีอยู่ข้าง ๆ เพื่อนตอนที่ปัญหา” เจ้าตัวตอบกลับว่า “ขอบคุณมากค่ะ วันนี้ทำงานก็ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ติดตามว่าใครอะไรยังไง”
พร้อมถึงเปิดใจเรื่องที่เธอเป็นคนกลางในเรื่องนี้ “รักจริง ๆ มีแต่ความรักและมีแต่ความปรารถนาดี ฉันอายุจะ 50 ปีอยู่แล้ว อีกไม่กี่ปีฉันจะ 50 อะ เพราะฉะนั้นคนที่คัดสรรมาอยู่ใกล้ตัว บอกเลยนะว่าไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะ เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกคนที่มาอยู่ใกล้ตัว ยิ่งพออายุมากขึ้นเราจะเลือกคนที่มาห้อมล้อมหรือคนที่มาอยู่ในชีวิต มันจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานบวก เราต้องเลี้ยงลูก พลังงานที่เรามีมันก็กระทบไปถึงลูก เพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะมีคนรอบข้างที่มีแต่แบบพลังบวก ฉะนั้นเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะ อันนี้ยอมรับเลย เป็นคนที่พูดได้ไม่อายปากเลยว่าไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คน มันพูดยากอะเรื่องนี้
เฮ้อ เหนื่อยใส่ใจ เครียดอยู่แล้ว เครียดอยู่แล้ว มองไปทางไหนมันเหมือนไก่ไม่มีหัว มันไปทางไหนก็ไม่รู้ มันมืดแปดด้านไปหมด เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนี้เป็นหลัก อย่างน้อยได้พิง ให้ไม่เซ ให้ไม่ล้ม รอฟังข่าวละกันเนาะ ใครอันฟอลโลว์ใครเพราะอะไรบอกไม่ได้ไม่รู้จริง ๆ ฉันไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะฉะนั้นพูดอะไรมากไม่ได้
ฉันทำบุญมาดี ฉันเป็นคนที่ต้องทำอาชีพทำมาหากินด้วยตัวเอง ไม่ได้อันฟอลโลว์ใครนะจ๊ะ”
