เพื่อนไม่ทิ้งกัน “แอน อลิชา” ไลฟ์สด ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา ไรบีนา” หาเงินคืน
“นานา ไรบีนา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมรับบริหารพลาดเป็นหนี้เพื่อน 400 ล้าน ด้าน “แอน อลิชา” ไม่ทิ้งเพื่อน โดดไลฟ์สดปักตะกร้าช่วยขายของหาเงินคืน
จากกรณีที่ นานา ไรบีนา ไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ ชี้แจงกรณีตกเป็นประเด็นดารา น. ทำธุรกิจผิดพลาดจนเกิดหนี้สินในกลุ่มเพื่อนสูงกว่า 400 ล้านบาท โดยเจ้ายืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี แต่เกิดจากการบริหารธุรกิจที่เกินตัวจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ทั้งนี้พร้อมขอโอกาสจากสังคมและแฟนคลับในการกลับมาทำงานและขายของเพื่อนำเงินไปทยอยคืนหนี้สินเพื่อนทุกคน และพร้อมยอมรับหากมีการเปิดเผยเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมในอนาคต
ระหว่างการไลฟ์สดชี้แจง แอน อลิชา เพื่อนสนิทในวงการ เห็นคลิปที่นานาออกมายอมรับความผิดพลาด จึงตัดสินใจไลฟ์สด ในช่วงค่ำที่ผ่านมา โดยมี กาละแมร์ และ น้องทาส ร่วมไลฟ์ด้วย
ซึ่งในระหว่างนั้น แอน อลิชา ได้ช่วยปักตะกร้าสินค้าเพื่อช่วยซัพพอร์ตยอดขายให้กับนานาอย่างเต็มที่ จนทำให้นานาถึงกับน้ำตาคลอเมื่อเห็นคอมเมนต์จากแฟนคลับที่บอกว่าเพื่อนสนิทกำลังช่วยอยู่
ในตอนหนึ่ง แอน อลิชา ได้พูดในไลฟ์กับ นานา ว่า “ต้องขอบอกว่าทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลย คิดว่าแกไม่มีพลังงาน ไม่มีอะไร ฉันก็รู้สึกว่าแบบ… ไม่ต้องพูดอะไรมาก” ก่อนที่จะไลฟ์ขายของต่อ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เข้าตาจน! นานา ไรบีนา เปิดใจครั้งแรก ยันไม่หนี ร่ำไห้ขอโทษครอบครัว-เพื่อนที่ต้องโกหก
- นานา รับเสียงสั่น ดาราน. คือตัวเอง ลั่น ต.ไม่เกี่ยวข้อง พูดอะไรไม่ได้มาก ให้เป็นเรื่องทางกฎหมาย
- ข้อมูลลับ ดารา น. ยืมเงินแก๊งเพื่อน 50 ล้าน จ่ายดอกเบี้ยโหด ร้อยละ 48 ต่อปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: