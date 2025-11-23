บันเทิง

เพื่อนไม่ทิ้งกัน “แอน อลิชา” ไลฟ์สด ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา ไรบีนา” หาเงินคืน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 10:47 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 10:47 น.
221
เพื่อนไม่ทิ้งกัน "แอน อลิชา" ไลฟ์ขายของ ช่วยปักตะกร้าให้ "นานา ไรบีนา"

“นานา ไรบีนา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมรับบริหารพลาดเป็นหนี้เพื่อน 400 ล้าน ด้าน “แอน อลิชา” ไม่ทิ้งเพื่อน โดดไลฟ์สดปักตะกร้าช่วยขายของหาเงินคืน

จากกรณีที่ นานา ไรบีนา ไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ ชี้แจงกรณีตกเป็นประเด็นดารา น. ทำธุรกิจผิดพลาดจนเกิดหนี้สินในกลุ่มเพื่อนสูงกว่า 400 ล้านบาท โดยเจ้ายืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี แต่เกิดจากการบริหารธุรกิจที่เกินตัวจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ทั้งนี้พร้อมขอโอกาสจากสังคมและแฟนคลับในการกลับมาทำงานและขายของเพื่อนำเงินไปทยอยคืนหนี้สินเพื่อนทุกคน และพร้อมยอมรับหากมีการเปิดเผยเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมในอนาคต

ระหว่างการไลฟ์สดชี้แจง แอน อลิชา เพื่อนสนิทในวงการ เห็นคลิปที่นานาออกมายอมรับความผิดพลาด จึงตัดสินใจไลฟ์สด ในช่วงค่ำที่ผ่านมา โดยมี กาละแมร์ และ น้องทาส ร่วมไลฟ์ด้วย

แอน อลิชา ไลฟ์สดกับ นานา ไรบีนา
TikTok/ @love__0222

ซึ่งในระหว่างนั้น แอน อลิชา ได้ช่วยปักตะกร้าสินค้าเพื่อช่วยซัพพอร์ตยอดขายให้กับนานาอย่างเต็มที่ จนทำให้นานาถึงกับน้ำตาคลอเมื่อเห็นคอมเมนต์จากแฟนคลับที่บอกว่าเพื่อนสนิทกำลังช่วยอยู่

ในตอนหนึ่ง แอน อลิชา ได้พูดในไลฟ์กับ นานา ว่า “ต้องขอบอกว่าทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลย คิดว่าแกไม่มีพลังงาน ไม่มีอะไร ฉันก็รู้สึกว่าแบบ… ไม่ต้องพูดอะไรมาก” ก่อนที่จะไลฟ์ขายของต่อ

TikTok/ @u_bol28
TikTok/ @arun_familybig

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ

4 นาที ที่แล้ว
เวย์ไทเทเนียมโพสต์คำคม บันเทิง

กระแสตีกลับ “เวย์ ไทเทเนียม” โพสต์คำคมดึงสติวันที่ลำบาก!

24 นาที ที่แล้ว
กันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยหญิงเกาะเสาไฟ ข่าว

ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์ ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนเปิดอก ชีวิตสุดช้ำ ชีวิตพังเพราะ &quot;นานา&quot; ทำคนในก๊วนหมดตัว ครอบครัวร้าว บันเทิง

เพื่อนเปิดอก ชีวิตแย่ลง หลัง “นานา” ยืมเงิน ครอบครัวร้าว ยันยังรักเพื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าทะเลกินริชแบนด์ ข่าววันนี้ ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปล่าตัว นทท.ให้ “เต่าทะเล” กินสายริสแบนด์ ย้ำบทลงโทษหนัก!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนไม่ทิ้งกัน &quot;แอน อลิชา&quot; ไลฟ์ขายของ ช่วยปักตะกร้าให้ &quot;นานา ไรบีนา&quot; บันเทิง

เพื่อนไม่ทิ้งกัน “แอน อลิชา” ไลฟ์สด ช่วยปักตะกร้าให้ “นานา ไรบีนา” หาเงินคืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาววอนช่วยค้นหา “พ่อประมงพี้นบ้าน” ขาดการติดต่อ หลังไปหาปลาคนเดียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อัปเดตน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยป้าวัย 62 หนีตายขึ้นต้นไม้นาน 6 ชม.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน! อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือน! คนกลุ่มนี้ อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ร่ำไห้แจงทุกข้อสงสัย ยันไม่หนี ขอโทษครอบครัว-เพื่อนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

เข้าตาจน! นานา ไรบีนา เปิดใจครั้งแรก ยันไม่หนี ร่ำไห้ขอโทษครอบครัว-เพื่อนที่ต้องโกหก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 23 11 68 ดูดวง

เจาะ 6 ราศี มีเกณฑ์ได้ของใหญ่ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือรับมรดก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
แกล้งจนตาย! วันหยุด 15 ดับอนาถเพื่อนเล่นพิเรนทร์ อัดลมเข้าในความโหดร้ายภายในนั้น ข่าวต่างประเทศ

แกล้งจนตาย! เด็ก 15 ดับอนาถ เพื่อนเล่นพิเรนทร์ อัดลมเข้าทวารหนัก อวัยวะภายในฉีกขาด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ เลอ อาฟร์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อตาลันต้า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผลบอลจตุรมิตร เทพศิรินทร์ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน 2-0 ซิวแชมป์หนที่ 31

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว ข่าว

แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ติน หนูน้อยวัย 1 ขวบ ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 เสียชีวิตแล้ว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้วเลขเด็ด อ.น๊อตตี้ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 ลุ้นตั๋วสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ 1/12/68 แนวทางลุ้นหวยสัญจร กำแพงเพชร

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ 22 พ.ย. 68 ข่าวภูมิภาค

คลิปนายกฯ อนุทิน ถึงหาดใหญ่ ลุยสั่งด่วน! หลังเข้าฟังรายงานวิกฤตหนัก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลจตุรมิตร คู่ชิงที่ 3 ข่าวกีฬา

อัสสัมชัญ ย้ำแค้น สวนกุหลาบ คว้าอันดับ 3 บอลจตุรมิตรครั้งที่ 31

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บขส. – รฟท. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟิออเรนตินา พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แตงโม ภรรยา แจ็กแปบโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย บันเทิง

แตงโม ภรรยา แจ็กแปปโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 10:47 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 10:47 น.
221
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กันจอมพลังช่วยสู้ ช่วยหญิงเกาะเสาไฟ

ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

อันวาร์ ปัดวุ่น! ยันมาเลเซียแค่กาวใจ ไม่เคยแทรกแซงปมขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
ลิเวอร์พูล พบ ฟอเรสต์

ตัดเกรด 11 แข้ง “ลิเวอร์พูล” แพ้ ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
เต่าทะเลกินริชแบนด์ ข่าววันนี้

เปิดคลิปล่าตัว นทท.ให้ “เต่าทะเล” กินสายริสแบนด์ ย้ำบทลงโทษหนัก!

เผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2568
Back to top button