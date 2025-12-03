บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหน? หลังภรรยา นานา ถูกจับคาบ้าน ปมฉ้อโกงประชาชน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:29 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:33 น.
219
เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่เคลื่อนไหวหลังภรรยา นานา ถูกจับในคดีฉ้อโกง
เวย์ ไทเทเนี่ยม แร็ปเปอร์ดัง ยังเงียบกริบ? หลังตำรวจสอบสวนกลาง บุกจับ นานา ไรบีนา คดีฉ้อโกง เสียหายกว่า 190 ล้าน ชาวเน็ตแห่ถามหาตัววุ่นหลังไร้การติดต่อ

เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ ซีไอบี นำกำลังโดยกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. เปิดปฏิบัติการบุกเข้าจับกุม นานา ไรบีนา นักแสดงและดีเจชื่อดังวัย 45 ปี ถึงบ้านพักส่วนตัวย่านพระโขนง ท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนคลับและผู้ติดตามข่าวสาร

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ให้ดำเนินคดีกับดาราสาว โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักถึง 2 กระทง ได้แก่ ฐานฉ้อโกง และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 190 ล้านบาท จากผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความแล้ว 17 ราย และยังมีผู้เสียหายกลุ่มผู้ปกครองอีกจำนวนหนึ่งที่กำลังเตรียมเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม

ชาวเน็ตสงสัยว่า เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหนในช่วงวิกฤตนี้
ทีมงานเดอะไทยเกอร์ได้เกาะติดสถานการณ์และตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียของคนใกล้ชิด โดยเฉพาะอินสตาแกรมส่วนตัวของ เวย์ ปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม แร็ปเปอร์ชื่อดังผู้เป็นสามี พบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ภรรยาถูกจับกุมแต่อย่างใด โพสต์ล่าสุดของเขาปรากฏเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสวดภาวนาถึงพระเจ้า พร้อมแคปชันอวยพรขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสงบสุขในวันจันทร์ ซึ่งบรรยากาศในโพสต์นั้นช่างแตกต่างจากสถานการณ์วิกฤตที่ครอบครัวกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างสิ้นเชิง

การจับกุม นานา ไรบีนา ทำให้แฟนคลับถามหา เวย์ ไทเทเนี่ยม
ทางด้านเพจดังอย่าง ท่านเปา ซึ่งเกาะติดคดีนี้อย่างใกล้ชิด ได้รายงานความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนานามายังสถานที่สอบสวนเรียบร้อยแล้ว ในช่องคอมเมนต์ของเพจดังกล่าวเริ่มมีชาวเน็ตเข้ามาตั้งคำถามถึงตัวของเวย์ ไทเทเนี่ยม ว่าหายไปไหนในยามที่ภรรยาถูกจับกุม

โพสต์ล่าสุดของ เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้
บางความเห็นตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าตัวอาจจะยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น หรืออาจกำลังอยู่ในระหว่างการตั้งหลักเพื่อจัดการกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาอย่างกะทันหัน ซึ่งต้องรอติดตามความชัดเจนจากปากของเจ้าตัวต่อไป

นานา ถูกจับคดีฉ้อโกงเสียหายกว่า 190 ล้าน ทำให้เกิดความตึงเครียด
เวย์ ไทเทเนี่ยม ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภรรยา
แฟนคลับเริ่มตั้งคำถามถึงสถานะของ เวย์ ไทเทเนี่ยม
เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ เวย์ ไทเทเนี่ยม
เวย์ ไทเทเนี่ยม เงียบกริบในช่วงที่ภรรยาถูกจับ
