แม่น้องแพดเม่ โพสต์อาลัย นางฟ้าตัวน้อยจากไปครบ 7 วัน คิดถึงลูกสุดหัวใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 16:48 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:53 น.
56
แม่น้องแพดเม่โพสต์แทนใจลูกสาว หลังเสียชีวิตครบ 7 วัน

แม่น้องแพดเม่ โพสต์อาลัยแทนใจลูกสาว หลังจากไปครบ 7 วัน วอนอย่าโทษตัวเองที่ช่วยชีวิตไม่ได้ ย้ำไม่ใช่ความผิดใคร ขอเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังบุญ ส่งนางฟ้าตัวน้อยสู่สุคติ

จากกรณีที่คุณแม่ของ น้องแพดเม่ เด็กหญิงอมิดาลา อารยวรรต ออกมาแจ้งข่าวเศร้าพบร่างลูกสาววัย 4 ขวบ หลังประสบอุบัติเหตุเรือคว่ำเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวแรง บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ทำให้เด็กน้อยหลุดจากมือแม่ลอยหายไปกับสายน้ำ เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ล่าสุด คุณแม่ของน้องแพดเม่ ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากลูกสาวจากไป 7 วัน เผยความในใจถึงบางคนที่โทษตัวเองเนื่องจากช่วยเหลือลูกสาวของตนไว้ไม่ได้ วอนอย่าโทษตัวเอง เพราะไม่ใช่ความผิดของใคร แต่เป็นเวลาที่ต้องกลับไปอยู่บนฟ้า จึงอยากขอให้เปลี่ยนความเจ็บปวดในใจเป็นความปรารถนาดี โดยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือแค่ตั้งจิตส่งใจให้เด็กน้อยไปอยู่ในภพภูมิที่ดีและได้เป็นนางฟ้าตัวน้อย ๆ อยู่บนฟ้า

“ถึงพี่ ๆ ทุกคน วันนี้หนูจากไปครบ 7 วันแล้วนะคะ หนูอยากบอกว่าหนูรับรู้ทุกน้ำตา ทุกความเสียใจ และทุกความรักที่พี่ ๆ มีให้หนู หนูเห็นหมดเลยค่ะ ขอบคุณจากหัวใจเล็ก ๆ ของหนูที่พี่ ๆ หลายคนร้องไห้ให้หนู คิดถึงหนู และแม้แต่พี่บางคนที่โทษตัวเองที่ช่วยหนูไม่ได้

พี่คะ ได้โปรดอย่าโทษตัวเองเลยนะคะ มันไม่ใช่ความผิดของใครเลยจริง ๆ มันเป็นเพียงเวลาของหนูที่ต้องกลับไปอยู่บนฟ้า กลับไปในที่ที่หนูควรอยู่ หนูไม่โกรธใคร ไม่เสียใจใส่ใคร หนูมีแต่ความรักและความขอบคุณให้พี่ ๆ ทุกคนค่ะ

หนูขอวิงวอนอย่างหนึ่งนะคะ ขอให้พี่ ๆ เปลี่ยนความเจ็บปวดในใจเป็นความปรารถนาดีให้หนูแทน ไม่ว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศล หรือแค่ตั้งจิตส่งใจให้หนู ให้หนูได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี มีแสงสว่างอบอุ่นโอบกอดหนู ให้หนูได้เป็นนางฟ้าตัวน้อย ๆ อยู่บนฟ้า และขอให้หนูได้เป็น guardian angel คอยมอง พี่เช และครอบครัวของหนูจากบนฟ้าเสมอค่ะ

และสุดท้ายนี้…พี่ ๆ ไม่ต้องกังวลนะคะ หนูยังอยู่ตรงนี้ อยู่ในใจของทุกคนเสมอ แม้ร่างกายหนูจะเล็ก แต่ความรักที่พี่ๆมอบให้ใหญ่จนหนูพกขึ้นสวรรค์ไปด้วยได้หมดเลยค่ะ ขอบคุณที่รักหนูนะคะ หนูจะเฝ้ามองและอวยพรให้พี่ ๆ ทุกคนปลอดภัย มีความสุข และพบแสงสว่างในทุกวัน จากนี้ไป…หนูจะบินขึ้นฟ้าอย่างสงบ และจะไม่ลืมพี่ๆเลยค่ะ

ด.ญ. อมิดาลา อารยวรรต”

ก่อนหน้านี้ คุณแม่ โพสต์ข้อความร่ายยาวเกี่ยวกับเสียงสุดท้ายของลูกสาวที่ได้ยิน เผยว่า “เสียงสุดท้ายที่มาม๊าได้ยินจากหนูบนเรือ คือเสียงร้องเพลงของแพดเม่ เสียงเล็กๆ ใสๆ ที่ตอนนั้นมาม๊ายังไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นเสียงอำลาที่แม่ต้องกอดไว้ในหัวใจไปตลอดชีวิต

See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know
If I go, there’s just no telling how far I’ll go.

มาม๊าคิดถึงลูกสุดหัวใจ คิดถึงแบบที่ไม่มีถ้อยคำไหนอธิบายได้ เหมือนหัวใจของแม่ถูกดึงบางส่วนออกไปพร้อมกับหนู เหลือเพียงช่องว่างที่แม้เวลาเท่าไรก็ไม่อาจเติมเต็มได้อีกแล้ว ทุกลมหายใจของแม่มีชื่อของหนูอยู่ข้างใน

ทุกเช้าแม่ยังเผลอหันไปมองหาตัวเล็ก ๆ ของแม่ ทุกคืนแขนซ้ายของแม่ยังจำสัมผัสที่หนูชอบมาหนุน และตอนนี้…มันว่างเปล่าจนเจ็บ แม่คิดถึงรอยยิ้มหนูฟันเขี้ยว ลักยิ้มสองข้างน่ารักที่สุดในโลก คิดถึงเสียงหัวเราะที่เคยทำให้บ้านทั้งหลังสว่างขึ้นทันที คิดถึงเสียงเรียก ‘มาม๊า’ ที่ตอนนี้แม่ได้ยินแค่ในหัวใจ

บางครั้งแม่ยังได้ยินเพลงสุดท้ายที่หนูร้อง เหมือนหนูยังอยู่ตรงนี้ แต่พอเอื้อมมือออกไปกลับคว้าได้แค่ความว่างเปล่ามันเจ็บเหลือเกิน เจ็บแบบที่ไม่เคยรู้ว่าคนเราจะเจ็บได้มากขนาดนี้ เจ็บที่ไม่ได้กอดหนูไม่ได้ป้อนขนมหนู ไม่ได้รับรอยยิ้มจากหนูหลังเลิกเรียนอีก เหลือแค่รูปถ่ายและความทรงจำ

แม่คิดถึงลูก คิดถึงจนเหมือนหัวใจจะหายไปทั้งดวง คิดถึงจนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ลูกของแม่ แม่อยากให้รู้ว่า แม้หนูจะอยู่ไกลแค่ไหน แม้แม่จะ ‘ไม่รู้ how far you go’ แต่รักของแม่จะตามไปถึงหนูเสมอไม่มีวันหายไปแม้สักวินาทีเดียว

มาม๊าคิดถึงหนูสุดหัวใจ และมาม๊าเจ็บปวดสุดหัวใจจริงๆ #lilpadme4y แพดเม่ 4 ขวบ7 วัน”

