อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

อุ๊ย! ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ แชร์โพสต์ทนายนิด้า ยกเคส “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการเพียบ ชาวเน็ตจับตารอบนี้งานเข้าใคร
กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาขาเมาท์ขาเผือกในวงการบันเทิงต้องตื่นตัวทันที เมื่อดีว่าสาวชื่อดัง ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ แชร์โพสต์จากทนายความชื่อดัง “ทนายนิด้า” ที่ระบุว่า “ลักกทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้านบาท ศาลสั่งประกันตัว 5.6 ล้านบาท เบา ๆ หมายถึงเบาตัวไหมอะเธอ” พร้อมแท็กชื่อสามี แมทธิว ดีน รวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงท่านอื่น ๆ ด้วย อาทิ พลอย เฌอมาลย์, แอริน ยุกตะทัต, ริชชี่ อรเณศ, ก็อต อิทธิพัทธ์, ติช่า เดอะเฟส, แพต ชญานิษฐ์, ชิน ชินวุฒ และ ลิลลี่ ภัณฑิลา
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโพสต์ปริศนาดังกล่าวหมายถึงใคร งานนี้ทำเอาต่อมเผือกชาวเน็ตทำงานกันทันทีว่า คดีดังกล่าวที่ ลีเดีย แชร์มาจาก ทนายนิด้า นั้นเป็นคดีความของใคร เกี่ยวข้องกับคนในวงการบันเทิงหรือไม่? แต่คงต้องรอฟังรายละเอียดอีกครั้ง
