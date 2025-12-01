ไหนอธิบดีบอก “ไม่ต้องถ่ายเอกสาร” สรยุทธ โทรสายด่วน ได้คำตอบคนละเรื่อง
เยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท พีคได้อีก หลังกรรมกรข่าววันนี้ของสรุยทธ ยกหูขออธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณัย เคลียร์ข้อสงัสยย้ำขัดไม่ต้องถ่ายเอกสาร ปรากฏหลังวางสายไม่นาน คนประสบภัยจริงแห่ส่งข้อความแฉหน้างานจริง จนต้องโทรสายด่วนตอบ
เรียกว่าหลักฐานการประสานงานตลอดจนกระบวนการขั้นตอนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ เวลานี้ (1 ธ.ค.68) นั้น มีปัญหาที่ฝังรากอยู่จริงๆ หลังจากรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอของสรยุทธ สุทัศนะจินดา สัมภาษณ์นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. โดยปลายสายที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการลงทะเบียนเพื่อรวบรวมหลักฐานก่อนโอนเงินจำนวน 9,000 บาทอย่างเร่งด่วน ให้กับผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงในพื้นที่ จ.อยุธยาและสิงห์บุรี ซึ่งยังรอรับเงินเยียวยา
แต่ปรากฏปัจจุบันต้องมาเจอปัญหาการลงทะเบียนที่ซับซ้อน อาทิ การยืนยันตัวตน เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านที่หายไปกับสายน้ำ แต่ต้องถูกเรียกหาหลักฐานจากเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ทั้งนี้ ธีรพัฒน์ ในฐานะอธิบดีปภ. ได้กล่าวยืนยันกับสรยุทธชัดเจนว่า สถานการณ์ตอนนี้เนื่องจากมีผู้แประสบภัยเร่งด่วนจำนวนมาก จึงขอเรียนแจ้งในส่วนของหน่วยงานท้องถิ่นให้ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น โดยอธิบดีเน้นย้ำว่า เรื่องของถ่ายเอกสารบางอย่างนั้นไม่จำเป็น เพราะเมื่อผู้ประสบภัยลงทะเบียนในระบบ และชื่อของตนอยู่ถูกต้องตามทะเบียนราษฎร์ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว 9 พันบาท อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ดี หลังจากยืนกรานหนักแน่นไม่นาน ต่อมาหลังวางสายในรายการเมื่อช่วงเช้า ก็ได้เกิดมีประชาชนร้องเรียนผ่านช่วงรายการสดว่า ติดต่อสายด่วนเยียวยาน้ำท่วมปรากฏเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์แจ้งกลับมาว่า ต้องใช้หลักฐานที่เป็นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบการลงทะเบียน ซึ่งข้อเท็จจริงเหมือนจะสวนทางกับที่ธีรพัฒน์ อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสารธาณภัยอ้างสดๆ ร้อนๆ ในรายการ
จนต่อมาเมื่อสรยุทธ ผู้ดำเนินรายการติดต่อไปยังเบอร์สายด่วนเยียวยาน้ำท่วม 1111 กด 5 ปรากฏได้คำตอบขอรับเงินเยียวยาต้องยื่นเอกสารหรือไม่ เพราะอธิบดีแจ้งว่าแค่ลงระบบออนไลน์ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งคำตอบยืนยันล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ปลายสายย้ำชัดเจน ต้องใช้หลักฐานทั้งหมด
โดยจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้กับเทศบาลหรทอ อบต.ที่ผู้แจ้งอยู่ ไม่ว่าจะลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้วก็ตาม
เมื่อถามในกรณีทะเบียนบ้านหายไปกับน้ำท่วม จะช่วยผ่อนผันหรืออะลุ่มอล่วยให้ได้หรือไม่ ? เจ้าหน้าที่แนะนำในกรณีนี้ให้ไปติดต่อโดยตรงกับอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน แต่เยื้องต้นทีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และรูปถ่ายความเสียหายจากน้ำท่วมล่าสุดด้วย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุไปนั้น จนท.อ้างว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส่วนกลางได้รับมา
จากนั้นมีการแจ้งเบอร์ช่วยเหลือโดยตรง 02 637 3508 สามารถโทรได้ในวันและเวลาราชการ เป็นกองโดยตรงที่ดูแลเรื่องนี้
ตัวอย่างเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ล่าสุด อาทิ อรากร ฤกษ์เกษม หรือ “จีน Viewfinder” หนึ่งในทีมผู้เริ่มสร้างรายการเล่าหนังออนไลน์ โพสต์ข้อความว่า “โทรไปสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 1784 ในรายการสดเข้าไปอีก อมหิตมาก เจ้าหน้าที่ยืนยันต้องใช้เอกสาร
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- รูปถ่ายความเสียหาย
ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ อธิบดีเพิ่งบอกกลางอากาศว่า “ไม่ต้องใช้เอกสาร” ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดแล้ว ปล.แล้วมีขอโทษน้องเจ้าหน้าที่ที่รับสายอีก (น่ารักเชียว 555)
ทั้งนี้ในรายการกรรมกรข่าวของสรยุทธยังถึงกับฝากไปถึง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ในฐานะอธิบดีปภ. ต้องรีบไปแจ้งคนในหน่วยงานของท่านเร่งด่วนให้ข้อมูลตรงกันเป็นอันดับแรก.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สรยุทธถาม อธิบดีปภ.ตอบชัด เยียวยา 9000 ไม่ต้องถ่ายเอกสาร ยุ่งยาก!
- ประวัติ ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดี ปภ. ป้ายแดง รับตำแหน่งเดือนเดียว เจอศึกหนักน้ำท่วมใต้
- ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: