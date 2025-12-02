ข่าว

ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก

ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก ประกาศเลื่อนกำหนดกลับ ขออยู่ช่วยชาวบ้านจนนาทีสุดท้าย

ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีเรื่องราวดีๆ ที่ทำให้หัวใจของคนไทยพองโต เมื่อปรากฏภาพของ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พระเอกตลอดกาลและจิตอาสาหัวใจเพชร โดยเฟซบุ๊กของ ต้นปราการ เพื่อนร่วมทีมมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจ ขณะที่ บิณฑ์ นั่งสัปหงกฟุบหลับอยู่ตรงขั้นบันได หลังจากตรากตรำลงพื้นที่ลุยน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 วัน

แม้จะถึงกำหนดการที่ต้องเดินทางกลับแล้ว แต่ด้วยภาพความเดือดร้อนที่อยู่ตรงหน้า บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ตัดสินใจปักหลักอยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต้นปราการ เผยภาพภารกิจของทีมที่อยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุน้ำท่วมจนปัจจุบันว่า

“มูลนิธิร่วมกตัญญู ยังคงเคียงข้างผู้ประสบภัยหาดใหญ่ บันทึกไว้ในความทรงจํา

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมกตัญญูประชุมทีมแบ่งสายงานออกช่วยผู้ประสบภัย ทีมแรก นำโดย พี่เอก คุณปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว นคร 38 หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการมูลนิธิร่วมกตัญญู พาทีมไปในเขตเมืองหาดใหญ่ เอาชุดเครื่องปั่นไฟไปตั้งจุดให้พี่น้องออกมาชาร์จโทรศัพท์ สำหรับจุดที่ไฟฟ้ายังไม่ติด

ส่วนคุณบิณ และพี่อนงค์ เจ้าของโรงแรม ออล่า หาดใหญ่ ออกไปหาชุมชนที่ท่วมน้ำท่วมหนักและความช่วยเหลือยังแทบไม่ถึง โดยพากันไปสำรวจในซอยสามัคคี แถมคลองว่ะ ในเขตตำบลคลองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากการลงพื้นที่ก็พบสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เดือดร้อนหนักมาก ทุกครอบครัวเรือน กำลังขนสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านออกมากองเป็นขยะหน้าบ้านตลอดสองข้างทาง หลายคนนั่งมองสภาพบ้านตัวเองที่แทบจะไม่เหลืออะไรในบ้านแม้แต่เสื้อผ้า

คุณบิณฑ์ จึงขอประสานศาลเจ้ากลางชุมชน เพื่อเป็นจุดแจกสิ่งของให้ชาวบ้าน พร้อมหาตัวผู้นำ ซึ่งก็ได้ท่าน สท. เขตนั้นได้เป็นผู้นำผู้ประสานตัวแทนชาวบ้านแต่ละหลัง และต้องชื่นชมตัวสท ที่โคตรเก่งและจำแม่น จำได้ทุกบ้าน ทุกหลังในพื้นที่ จึงออกแจ้งชาวบ้านให้ส่งตัวแทนมาพบพวกเรา

จากนั้นตอนเย็น ตัวแทนครัวเรือนแต่ละหลังพากันมารวมตัวกันที่ศาลเจ้า เพื่อรับบัตรคิว และสิ่งของพร้อมทั้งเงินข่วยเหลือจากคุณบิณฑ์

สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านดีใจมากที่สุด นอกจากจะได้สิ่งของแบบจุกๆ เยอะจนต้องใส่ถุงดำ แบกกลับบ้านแล้ว ยังได้เงินครอบครัวละ 1,000 บาท อีกด้วย นอกจากนั้น เด็กๆ ยังได้รองเท้าใหม่ ได้ขนม ได้เงินอีก คนละ 200 บาท รวมแล้ว 500 ครอบครัว

แต่ก็ยังพบว่ามีอีกหลายครอบครัวที่ยังเดือนร้อนและมายืนรอขอสิ่งของ ซึ่งทุกครอบครัวล้วนแต่สิ้นเนื้อปะดาตัว แต่สุดท้าย ทีมของมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ไม่ปล่อยผ่าน ดั้มหมดหน้าตักหมดคันรถที่มีของมา เพื่อให้ได้กันทั่วหน้าทั่วถึง

คนรอมีความหวัง คนรับมีรอยยิ้ม คนให้มีความสุข เสียงปรบมือและคำว่าขอบคุณมันจึงดังกึกก้องขุมชน”

อ้างอิงจาก : FB ฅนข่าว ต้นปราการ

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

