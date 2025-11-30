Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ช็อก ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวดัง เสียชีวิตกะทันหัน ไอซ์ สารวัตร ยันข่าวเศร้า

เผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 13:24 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 14:45 น.
ณัฐวุฒิปงลังกา เสียชีวิตเพราะ
ช็อก ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวภาคสนาม เสียชีวิตกะทันหัน ไอซ์ สารวัตร รับช็อกสื่อรุมโทรถาม ก่อนเปิดภาพสุดท้ายร่วมเฟรมสุดอาลัยคนข่าวน้ำดี มือรางวัลเทพนารายณ์ นาคราช และรางวัล “ฐานันดร4”

วันนี้ (30 พ.ย.2568) เฟซบุ๊กแฟนเพจ @Sarawat Kijpanit ของไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้สื่อข่าวช่อง 8 แจ้งข่าวการเสียชีวิตระทันหันของนัทณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี อดีตเพื่อนนักข่าวภาคสนามด้วยกัน โดยเนื้อหาระบุ RIP. เป็นเรื่องช็อก แต่มันคือเรื่องจริง หลายคนโทรมาถามข่าว “พี่นัทปง” เสียชีวิต ส่วนสาเหตุ เท่าที่รู้ พี่นัทหลับแล้วไม่ตื่น

“ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่เราจัดการด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมา ยังหยอกเล่นกับพี่อยู่ ไม่คิดว่ามันจะไว ขอให้ไปไปสู่ภพที่ดีนะครับ” จบประโยคนี้ ไอซ์ สารวัตร มีการแท็กหาบัญชีโซเชียลของเพื่อนนักข่าวผู้ล่วงลับพร้อมแฮชแท็ก #ณัฐวุฒิปงลังกา Nat Nattawut

ไอซ์ สารวัตร ณัฐวุฒิ ปงลังกา
ภาพ Facebook @sarawat.kpn

สำหรับ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เกิดเมื่อ 14 ก.ย. 2533 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเชียงราย เป็นที่รู้จักจากบทบาทนักข่าวภาคสนามที่คุ้นชินกับการติดตามเกาะติดสถานการณ์แบบล้วงลึก โดยเส้นทางการเป้นเหยี่ยวข่าวเต็มตัวนั้น จบการศึกษาด้านบัญชีในระดับชั้นปวช. และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นเดือนคณะ และเมื่อเจบการศึกษาด้วยใจรักด้นการรทำงานสื่อสารมวลชน เจ้าตัวเริ่มจากการเป็นนักข่าวช่องไอเอ็นเอ็น (INN) ก่อนย้ายมาช่อง 3 และอมรินทร์ทีวี ซึ่งหลายคนชินกับภาพจำในรายการทุบโต๊ะข่าว กระทั่งย้ายมาช่อง 8 ที่พุทธ อภิวรรณ ผู้สื่อข่าวรุ่นพี่มักหล่นถ้อยคำเรียก “น้องณัฐวุฒิ” อยู่บ่อยครั้ง ยามนำข่าวมาประกาศหน้าจอ

ทั้งนี้ย้อนไปเมื่อ 9 ก.ค.2568 ที่ผ่านมา ณัฒวุฒิ ปงลังกา ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยความรู้สึกหลังตนเองได้รับรางวัลเทพนารายณ์ นาคราช“ ปี 2568 มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ในฐานะผู้สื่อข่าวภาคสนาม สถานีโทรทัศน์ช่อง8 ประเภท สาขา “ผู้สื่อข่าวดีเด่น”

“ขอขอบคุณ สมาคมสื่อสารมวลชน สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา ชมรมนักข่าวหนังสือพิมพ์ทีวีสื่อออนไลน์”

“สำหรับ ”รางวัลเทพนารายณ์ นาคราช“ ปี 2568 มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ให้กับ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ผู้สื่อข่าวภาคสนาม สถานีโทรทัศน์ช่อง8 ประเภท สาขา “ผู้สื่อข่าวดีเด่น” เป็นผู้มีความสามารถและมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเชิดชูเกียรติ 8 ก.ค. 2568”

“ทั้งนี้ ขอบคุณสำหรับ ไอซ์ สารวัตร ที่เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวแทน”

นอกจากนี้ เมื่อปี 2565 เจ้าตัวยังได้รับรางวัลเกียติยสในฐานะคนสื่อมวลชนอีกรางวัล ได้แก่ รางวัลแห่งปี 65 “ฐานันดร4” ในงานวันนักข่าวแห่งชาติ “Press Awards 2022”.

ณัฐวุฒิปงลังกา รางวัลนักข่าวดีเด่น
ณัฐวุฒิ ปงลังกา รับรางวัลเทพนารายณ์ นาคราช ปี 2568 (แฟ้มภาพ Facebook @nattawut ponglangka
ณัฐวุฒิ ปงลังกา รับรางวัลฐานันดร4 ปี 2565
แฟ้มภาพ Facebook @nattawut ponglangka
ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวภาคสนามของลุยชนข่าว ช่อง 8
ขอบคุณภาพ : ลุยชนข่าว ช่อง 8
ณัฐวุฒิ ปงลังกา กับพุทธ อภิวรรณ
ขอบคุณภาพ : ลุยชนข่าว ช่อง 8

