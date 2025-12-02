คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัดประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย
วันนี้ (2 ธ.ค.) นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ออกมาชี้แจงประเด็นร้อน กรณีสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตัดสินใจ “ยกเลิกโครงการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569” ซึ่งปกติจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบให้นายจ้างและลูกจ้างทุกปี
เลขาฯ สปส. อธิบายว่า สาเหตุหลักไม่ได้เกิดจากงบประมาณหมด แต่เกิดจาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสะดุด ดังนี้
1. สปส. เปิดประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบราชการทุกอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. หลังได้ผู้ชนะ มีผู้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านผลการประมูล ทำให้ต้องส่งเรื่องไปให้กรมบัญชีกลางวินิจฉัย ซึ่งต้องใช้เวลา
3. แม้กรมบัญชีกลางจะตัดสินว่าข้อโต้แย้งฟังไม่ขึ้น และให้เดินหน้าต่อได้ แต่เวลาก็ล่วงเลยมานานเกินไป
4. ตามกำหนดการ ปฏิทินต้องส่งมอบภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อให้ทันใช้งานปีใหม่ เมื่อดูเวลาแล้ว “ผลิตไม่ทันแน่นอน”
นางสาวกาญจนา ย้ำว่า หากฝืนเดินหน้าผลิตต่อ จะทำให้ปฏิทินเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งจะ “ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณแผ่นดิน” และอาจเกิดความเสียหาย จึงตัดสินใจยุติการจ้างในปีนี้
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีปฏิทินแบบกระดาษ แต่ผู้ประกันตนยังสามารถติดตามข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และอัปเดตข้อมูลต่างๆ ได้ครบถ้วนผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมเหมือนเดิม
