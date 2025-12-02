ข่าว

คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 12:02 น.
57
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัด! ประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย

เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัดประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย

วันนี้ (2 ธ.ค.) นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ออกมาชี้แจงประเด็นร้อน กรณีสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตัดสินใจ “ยกเลิกโครงการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569” ซึ่งปกติจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบให้นายจ้างและลูกจ้างทุกปี

เลขาฯ สปส. อธิบายว่า สาเหตุหลักไม่ได้เกิดจากงบประมาณหมด แต่เกิดจาก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสะดุด ดังนี้

1. สปส. เปิดประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบราชการทุกอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. หลังได้ผู้ชนะ มีผู้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านผลการประมูล ทำให้ต้องส่งเรื่องไปให้กรมบัญชีกลางวินิจฉัย ซึ่งต้องใช้เวลา

3. แม้กรมบัญชีกลางจะตัดสินว่าข้อโต้แย้งฟังไม่ขึ้น และให้เดินหน้าต่อได้ แต่เวลาก็ล่วงเลยมานานเกินไป

4. ตามกำหนดการ ปฏิทินต้องส่งมอบภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อให้ทันใช้งานปีใหม่ เมื่อดูเวลาแล้ว “ผลิตไม่ทันแน่นอน”

นางสาวกาญจนา ย้ำว่า หากฝืนเดินหน้าผลิตต่อ จะทำให้ปฏิทินเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งจะ “ไม่คุ้มค่าต่องบประมาณแผ่นดิน” และอาจเกิดความเสียหาย จึงตัดสินใจยุติการจ้างในปีนี้

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีปฏิทินแบบกระดาษ แต่ผู้ประกันตนยังสามารถติดตามข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และอัปเดตข้อมูลต่างๆ ได้ครบถ้วนผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมเหมือนเดิม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68 เศรษฐกิจ

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

13 นาที ที่แล้ว
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้ ข่าว

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

39 นาที ที่แล้ว
&#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท เศรษฐกิจ

‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน ข่าว

ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัด! ประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย ข่าว

คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ฮ่องกงสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลสอบ “ไฟไหม้ใหญ่ฮ่องกง” พิรุธตาข่าย 7 จุด ทำดับ 151 ศพ ลือหนักรีบปิดข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอเช็กก่อน ผู้เสียชีวิตนอกเขต พ.ร.ก. ได้เงินเยียวยาน้ำท่วม 2 ล้านไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัยยิ่ง อาจารย์วศิน ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตวัย 91 ปี ฝากผลงานทรงคุณค่าคู่แผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตในวัย 76 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็งปอดมาตลอด 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สดุดี ป้าฮีโร่ ไล่เคาะประตูเพื่อนบ้าน ไฟไหม้ฮ่องกง ก่อนสิ้นลมหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อจีนชื่นชม พระราชินีสุทิดาวิ่งมาราธอน ต้นแบบวินัยคนรักสุขภาพ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปน้ำพระทัย พระราชินีสุทิดาวิ่งมาราธอน ช่วยคนเจ็บล้ม สื่อจีนชื่นชม ต้นแบบวินัยคนรักสุขภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในเม้าท์ฉ่ำ! ดาราหน้าหล่อ หมดรัก ไฮโซสาว? แอบคุยพริตตี้ขี้อ้อน จนติดงอมแงม บันเทิง

วงในเม้าท์ฉ่ำ! ดาราหน้าหล่อ หมดรัก ไฮโซสาว? แอบคุยพริตตี้ขี้อ้อน จนติดงอมแงม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สุชาตา เฉิดฉายพรมแดง Avatar: Fire and Ash กระทบไหล่ เจมส์ คาเมรอน บันเทิง

โอปอล กระทบไหล่ เจมส์ คาเมรอน ตำนานฮอลลีวูด บนพรมแดง Avatar: Fire and Ash

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Samsung เปิดตัว Galaxy Z TriFold จอพับ 3 ทบ สเปกอลังการ เทคโนโลยี

Samsung เปิดตัว Galaxy Z TriFold จอพับ 3 ทบ สเปกอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” เชื่อประกาศปลดล็อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทันก่อนช่วงปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บีทีเอสฟรี สำหรับคุณพ่อในวันพ่อแห่งชาติ 2568 ตลอดสายตั้งแต่ 06.00-24.00 น. เศรษฐกิจ

วันพ่อแห่งชาติ 2568 บีทีเอส-สายสีทอง นั่งฟรีตลอดสาย เช็กเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ สุขภาพและการแพทย์

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก บันเทิง

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 12:02 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
&#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ไฟไหม้ฮ่องกงสาเหตุ

เปิดผลสอบ “ไฟไหม้ใหญ่ฮ่องกง” พิรุธตาข่าย 7 จุด ทำดับ 151 ศพ ลือหนักรีบปิดข่าว

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button