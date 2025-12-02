ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง

เศรษฐกิจ

ครม.สั่งถอน ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มปี 69 หวั่นหยุดยาวต่อเนื่อง กระทบผู้ประกอบการ-จ้างงาน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

วันที่ 2 ธ.ค. 68 ผู้สื่อข่าวในทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทางสำนักเลขาธิการคณะมนตรี เสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณาประกาศวันหยุดพิเศษ เพิ่มเติมปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ในแต่ละปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน หากประกาศเพิ่ม อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการและการจ้างงานได้ ที่ประชุมครม. จึงให้ถอนเรื่องดังกล่าวไปศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

ก่อนหน้านี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเสนอกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2569 กำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอีก 2 วัน คือ 2 มิถุนายน 2569 และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน คือ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจะส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาวติดต่อกัน 6 วัน คือ วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569

ครม. มีมติอนุมัติ วันศุกร์ที่ 2 ม.ค. 69 เป็นวันหยุดพิเศษ ยังมีผลไหม

ทั้งนี้ ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2569 ได้อนุมัติให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปก่อนหน้านี้ ยังมีผลเหมือนเดิม

ปัจจุบัน วันหยุดราชการ ปี 2569 มีดังนี้

วันหยุดดือนมกราคม

วันพฤหัสบดี 1 มกราคม 2569 : วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 : วันหยุดพิเศษ

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

ไม่มีวันหยุดราชการ

วันหยุดเดือนมีนาคม

วันอังคาร 3 มีนาคม 2569 วันมาฆบูชา

วันหยุดเดือนเมษายน

วันจันทร์ 6 เมษายน 2569 : วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
วันจันทร์ 13 เมษายน 2569 : วันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)
วันอังคาร 14 เมษายน 2569 : วันสงกรานต์ (วันครอบครัว)
วันพุธ 15 เมษายน 2569 : วันสงกรานต์ (วันเถลิงศก)

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ 1 พฤษภาคม 2569 วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ 4 พฤษภาคม 2569 วันฉัตรมงคล
วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2569 วันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือนมิถุนายน

วันพุธ 3 มิถุนายน 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธ 29 กรกฎาคม 2569 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2569 วันเข้าพรรษา

วันหยุดเดือนสิงหาคม

วันพุธ 12 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันหยุดเดือนกันยายน

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือน กันยายน 2569

วันหยุดเดือนตุลาคม

วันอังคาร 13 ตุลาคม 2569 : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2569 วันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนพฤศจิกายน 2569

วันหยุดเดือนธันวาคม

วันเสาร์ 5 ธันวาคม 2569 วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 7 ธันวาคม 2569 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2569 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี

