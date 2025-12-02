ข่าว

สาวโพสต์ด่า วัดฉื่อฉาง ยอมรับผิด ฟังความข้างเดียว ทัวร์ลงยับ ก่อนขอโทษ

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 13:33 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 14:46 น.
62
หญิงสาวโพสต์ด่าวัดฉื่อฉางเรื่องไม่ให้ที่พักพิงช่วงน้ำท่วม
FB/Nantanat

ดราม่าวัดฉื่อฉางโอละพ่อ สาวโพสต์ด่าวัดใจดำไม่รับหนีน้ำท่วม ทัวร์ลงยับก่อนคดีพลิก ความจริงดูแลอย่างดีแถมเจ้าอาวาสป่วยหนัก

เมื่อวันอังคารที่ 2 ธ.ค. 68 เพจดังอย่าง Pook Sukonta Berthebaud ได้นำเสนอเรื่องราวความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่เกือบทำลายชื่อเสียงของวัดเก่าแก่ โดยต้นเรื่องเกิดจากหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบายความโกรธแค้นลงในโซเชียลมีเดีย อ้างว่าตนเองเติบโตมากับวัดฉื่อฉางและมีบ้านพักอยู่ติดกับวัด แต่เมื่อถึงคราวเดือดร้อนน้ำท่วมหนักจนต้องปีนหลังคาหนีตาย ทางวัดกลับปิดประตูใส่และไม่ยอมให้เข้าไปพักพิง โดยอ้างเหตุผลว่ากลัวคนจะเข้าไปขโมยของภายในวัด ทั้งที่มีเด็กและผู้หญิงที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก

“กูอึ้งในอึ้งงงงงงง กูโตมากับ #วัดฉื่อฉาง อยู่ข้างวัดมา 26 ปี พอถึงคราวน้ำท่วมที่บ้านต้องปีนหลังคาหนีน้ำท่วมไปพึ่งพาวัด แต่คนในวัดจะไม่ให้เข้าวัด ทั้ง ๆ ที่มีเด็กและผู้หญิง จิตใจทำด้วยอะไร ทั้ง ๆ ที่คนเดือดร้อนพึ่งพาวัดไม่ได้ กลัวจะเข้าไปขโมยของในวัด เอาตรรกะไหนคิด คนแค่เอาชีวิตรอดจะตายห่ากันอยู่แล้วแล้วอีกอย่าง บ้านกูอยู่ถัดจากวัด 5-6 ห้อง กูยอมใจเลยถ้าลูกกูไม่ไปด้วย คนอื่น ๆ ที่หนีกันไปก็ไม่ได้เข้าไป แถมพอน้ำลงยังไม่ถึงไหนรีบไล่ให้ออกกันไปไว ๆ กูเชื่อแล้ว”

วัดฉื่อฉางเปิดประตูรับผู้อพยพ 30 คนในช่วงวิกฤตน้ำท่วม
FB/Pook Sukonta Berthebaud

หลายคนเข้ามารุมวิพากษ์วิจารณ์ทางวัดด้วยถ้อยคำรุนแรง บางรายถึงขั้นขู่ว่าจะเข้าไปทำลายทรัพย์สินของวัด ความเสียหายของข่าวลือนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในไทย แต่ยังแพร่สะพัดไปถึงกลุ่มสื่อภาษาจีน สร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างต่อภาพลักษณ์ของวัดจีนชื่อดังแห่งนี้

ความจริงปรากฏว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง ข้อเท็จจริงคือวัดฉื่อฉางได้เปิดประตูรับผู้อพยพเข้ามาดูแลแล้วประมาณ 30 คน โดยมีรองเจ้าอาวาสทำหน้าที่ดูแลจัดหาข้าวปลาอาหารและที่พักให้เป็นอย่างดี เนื่องจากเจ้าอาวาสตัวจริงมีอาการป่วยต้องเดินทางไปฟอกไตถึงสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จึงไม่ได้อยู่อำนวยความสะดวกด้วยตนเอง

ส่วนประเด็นเรื่องการกลัวขโมยนั้น ทางวัดชี้แจงว่าเป็นความกังวลต่อพฤติกรรมของบุคคลบางคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ก่อนหน้า แล้วเดินสำรวจทรัพย์สินไปทั่วบริเวณวัด ทำให้พระสงฆ์ต้องเพิ่มความระมัดระวัง สำหรับข้อหาที่ว่าวัดไล่คนออกไปนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงการให้คำแนะนำด้วยความหวังดีว่า หากมีเรือกู้ภัยหรือเรืออพยพผ่านมา ควรเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงของทางการจะดีกว่า เพราะมีความพร้อมด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์มากกว่าการติดอยู่ที่วัด

ดราม่าวัดฉื่อฉางเกิดจากความเข้าใจผิดของหญิงสาว
FB/Pook Sukonta Berthebaud

ล่าสุด ผู้โพสต์ต้นเรื่องได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษอย่างเป็นทางการทั้งในฉบับภาษาไทยและภาษาจีน โดยยอมรับสารภาพว่าทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ณ เวลานั้น เป็นเพียงการฟังความและเข้าใจผิดไปเอง จนทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมกันนี้เจ้าตัวได้ปิดช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อยุติกระแสดราม่าที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้น

“จากกรณี #วัดฉื่อฉาง ทางวัดได้เปิดรับผู้อพยพเข้ามาหลบภัยจำนวนประมาณ 30 คน กรณีที่ของในวัดจะสูญหาย มีบุคคลท่านนึงที่อาศัยอยู่ในวัดก่อนแล้ว เค้ามีการเดินสำรวจในวัดไปทั่ววัด และทางวัดเค้ากลัวว่าจะมีการขโมยของในวัดเกิดขึ้น และสถานการณ์ช่วงนี้เจ้าอาวาสไม่อยู่วัดเนื่องจากต้องฟอกไตอาทิตย์ละ 3ครั้ง โดยมีรองเจ้าอาวาสรับผู้อพยพมาดูแลไว้ มีการให้ข้าวให้น้ำ ให้ที่พักอาศัย ทางวัดไม่ได้มีการไล่แต่อย่างใด **เพียงแค่กำชับว่า หากมีเรือกู้ภัย หรือเรืออพยพผ่านมา ให้ออกไปกับเรือเพื่อไปที่ศูนย์อพยพซึ่งมีความพร้อมและความปลอดภัยมากกว่า** กราบขออภัยกับทางวัดในสิ่งที่โพสต์ไปซึ่งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ จึงทำให้เกิดความเสียหายทางชื่อเสียงและความไม่ปลอดภัยของพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด #กราบขอโทษ #จากความเข้าใจผิด”

เจ้าอาวาสวัดฉื่อฉางป่วยหนัก ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
FB/Nantanat

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

