กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ
เจ้าหน้าที่กู้ภัย โพสต์เดือดสวนกระทรวงสาธารณสุข บอกยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ บอกยังมีศพที่ยังไม่ได้ออกจากบ้าน ไหลไปกับน้ำ ติดใต้โคลนอีก
จากกรณีที่ นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมาระบุว่า เหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ มีผู้เสียชีวิตอยู่ในระบบ 140 ศพ พร้อมโต้ว่ายอดผู้เสียชีวิตไม่ถึงพันศพ
โดยระบุต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประมาทในการเตรียมการ และเตรียมตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ เพราะไม่ทราบสถานการณ์ จะเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ได้อยากให้มีผู้เสียชีวิตเยอะ เฉพาะวันแรกสามารถรวบรวมศพได้ 85-110 คน ซึ่งรวมผู้เสียชีวิตทั้งในและนอกโรงพยาบาล ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ และเพิ่มสูงมากที่สุดในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเพิ่มอีกจำนวน 30 คน ซึ่งเชื่อว่าประชาชนกลับเข้าไปในพื้นที่เกือบครบ 100% ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไประดมทำความสะอาด ซึ่งหากจะพบศพเพิ่มก็คงจะเพิ่มไม่มาก อาจจะพบเล็กน้อยในจุดที่เข้าไม่ถึง แต่จะพบจำนวนมากอย่างที่เป็นข่าวไม่น่าเป็นไปได้ ตามที่มีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Theeradech Phothaphiwat ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกมาระบุว่า “ขอแรงๆโพสนึงนะ ว่าจะไม่โพสเคสดำละ “ร้อยสองร้อยพ่อมึ-”
เป็นพันจนตู้ไม่พอ ตั้งแต่เมื่อวานละคนในเมืองหลักล้านจม95% ร้อยสองร้อยเหรอ ยังไม่ได้ออกจากบ้าน ไหลไปตามน้ำ อยู่ใต้ซากใต้โคลนอีกเยอะกุบอกเลย!!! มึงจะปิด ประหยัดงบช่วยเค้าเหรอ”
