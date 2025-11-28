ข่าว
“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน
ผอ.ติ่ง ถาม บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จำนวนยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจจะถึงพันศพ ภาวนาขอให้เป็นแบบนั้น ไม่มีอะไรฝากถึงรัฐบาล พูดไปก็ไม่ทำ
เพจเฟซบุ๊ก ติ่งข่าว เวิร์คพอยท์ ของ ติ่ง หรือ สมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขณะสัมภาษณ์ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ อีกหนึ่งกู้ภัยที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ ระบุว่า “พี่บิณฑ์ บอกทำงานลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยทั้งนำคนป่วยออก เอาข้าวไปให้ถึงบ้าน ช่วยหมด คนแก่ เด็ก คนท้อง หมา แมว
ผมถาม พี่ทำงานอยู่ในน้ำ คนจะตายเกินร้อยไหม พี่บิณฑ์บอก ผมว่าอาจถึงพัน ไม่อยากให้ เป็นแบบนี้เลย ภาวนาอย่าให้ถึงเถิด
ถามเรื่องการคาดหวังต่อรัฐบาล ไม่มีอะไร จะฝากถึงครับ พูดไปเขาก็ไม่ทำตามหรอก”
