สธ. ยันผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ถึงพัน ถ้าเพิ่มก็ขึ้นหลักหน่วย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ถึงพัน ถ้าเพิ่มก็ขึ้นหลักหน่วย ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 140 ศพ
นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า จะยึดข้อมูลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นหลัก เพราะเป็นศูนย์รวบรวมศพผู้เสียชีวิต ซึ่งข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลา 16.00 ของวันที่ 1 ธ.ค. 68 มีผู้เสียชีวิตอยู่ในระบบ 140 คน เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 2 คน แบ่งแยกเป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาล 65 คน นอกโรงพยาบาล 75 คน ซึ่งขณะนี้ มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ ได้ 104 คน เหลืออีก 36 คน ที่รอการพิสูจน์ตัวบุคคล และตอนนี้ ได้นำศพคืนสู่ญาติไปแล้ว 23 คน เหลือที่ศูนย์ 117 คน
ส่วนกรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยมียอดผู้เสียชีวิตหลัก 1,000 คน นพ.ศักดา กล่าวว่า อยู่ในพื้นที่ตลอด และกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประมาทในการเตรียมการ และเตรียมตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ เพราะไม่ทราบสถานการณ์ จะเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ได้อยากให้มีผู้เสียชีวิตเยอะ เฉพาะวันแรกสามารถรวบรวมศพได้ 85-110 คน ซึ่งรวมผู้เสียชีวิตทั้งในและนอกโรงพยาบาล ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ และเพิ่มสูงมากที่สุดในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเพิ่มอีกจำนวน 30 คน ซึ่งเชื่อว่าประชาชนกลับเข้าไปในพื้นที่เกือบครบ 100% ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไประดมทำความสะอาด ซึ่งหากจะพบศพเพิ่มก็คงจะเพิ่มไม่มาก อาจจะพบเล็กน้อยในจุดที่เข้าไม่ถึง แต่จะพบจำนวนมากอย่างที่เป็นข่าวไม่น่าเป็นไปได้
เมื่อถามว่าต้องการจะฝากอะไรถึงคนที่นำยอดผู้เสียชีวิตมาเป็นประเด็นทางการเมือง นพ.ศักดา ยืนยันว่า ไม่ได้บั่นทอนการทำงาน แต่อยากเรียน 2 ประเด็น คือ อยากจะสื่อสารความจริง ไม่อยากสื่อสารตามความเชื่อ หรือความรู้สึก เพราะเมื่อนำ 2 อย่างมารวมกันประชาชนจะสับสน ดังนั้น หน้าที่พยายามจะสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะหน้างาน
“หากไม่เชื่อก็ไปดูที่หน้าตู้อยากจะเปิดให้ดู แต่เป็นสถานที่หวงห้ามสำหรับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งมีข้อจำกัดของการเข้าถึง อยากจะให้ดูทุกอย่าง และอยากจะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่าน ความจริงหน้างาน หากอยากรู้หรือมีข้อสงสัย ไปหาข้อมูลพื้นที่หน้างานจะดีที่สุด” นพ.ศักดา กล่าว
ส่วนประเมินผู้เสียชีวิต จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ นพ.ศักดา กล่าวว่า ถ้าดูตามสถิติและสถานการณ์ หากจะเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มขึ้นหลักหน่วย
