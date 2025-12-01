เคสยิงใส่กู้ภัย ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หนุ่มวัย 30 อ้างหวังเรียกเจ็ตสกี กลับมาช่วยคนช็อก
เคสยิงปืนไล่หลังอาสากู้ภัย ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล่าสุดผู้กาอเหตุ ชายอายุ 30 ปี อ้างมีคนช็อก อาการสาหัส จึงรัวกระสุนขึ้นฟ้าหวังเรียกให้จอดช่วยคนป่วย ไม่ได้ต้องการทำร้าย ตำรวจคอหงส์เร่งคุมตัวส่งดำเนินคดี
จากกรณีทีมจิตอาสาเข้าให้ความช่วยเหืลอผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วต่อมาถูกคนในชุมชนยิงปืนขู่สวนออกมา ! เหตุเกิดบริเวณชุมชนบ้านเกาะหมี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยต่อมาตำรวจภูธรภาค 9 สืบสวนติดตามกดดันจนทราบว่าผู้ก่อเหตุ คือ นายเริงชัย อายุ 30 ปี กระทั่งวานนี้ (30 พ.ย.68) ผู้ก่อเหตุได้เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมอาวุธปืนพกสั้นอัตโนมัติ ยี่ห้อกล็อก 19 ขนาด 9 มม. ที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากการสอบถาม นายเริงชัย อ้างว่าวันนั้นมีคนอยู่ในอาการช็อก-สาหัส ต้องปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิ
เมื่อสังเกตว่ามีเจ็ตสกีวิ่งผ่าน จึงพยายามตะโกนเรียกแต่เจ็ตสกีไม่ได้ยิน ด้วยความเป็นห่วงคนที่ช็อกอยู่จึงใช้อาวุธปืนของน้องชายซึ่งเป็นตำรวจยิงขึ้นฟ้าไป 2 นัด เพื่อเรียกให้เจ็ตสกีกลับมา แต่ไม่เป็นผล โดยผู้ก่อเหตุบอกดด้วยว่า ปัจจุบันผู้ที่ช็อกก็ยังอยู่ห้องไอซียู (ICU) รพ.สงขลานครินทร์
อย่างไรก็ดีผู้ก่อเหตุฝากคำขอโทษไปยังกู้ภัยที่ขับเจ็ตสกีและอาสาที่ทำให้ตกใจในวันดังกล่าว ยืนยันตนเองไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อประสงค์ต่ออะไรที่ไม่ดีจริงๆ เพียงแค่ต้องการช่วยคนป่วยแค่นั้น ไม่มีเจตนายิงขู่หรือทำร้ายใครใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้านทางสาธารณะ” ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายตามลำดับ.
