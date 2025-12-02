บันเทิงบันเทิงเกาหลี

วิธีกดบัตร SMTOWN LIVE ยกทัพศิลปินบุกราชมัง ฉลองวาเลนไทน์ 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 13:34 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 14:40 น.
105
SM ยกทัพศิลปินบุกไทยใน SMTOWN LIVE 2026 ณ ราชมังฯ

SM ยกทัพศิลปินบุกไทย ระเบิดความมันส์ SMTOWN LIVE ฉลองวาเลนไทน์ปี 2026 ณ ราชมังฯ เปิดศึกชิงบัตรพรีเซล 20 ธ.ค.นี้

เตรียมแท่งไฟให้พร้อมแล้วปลุกเลือดสีชมพูในตัวคุณ ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ SM ENTERTAINMENT ประกาศคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่นำทัพศิลปินตัวท็อปกลับมาเยือนประเทศไทยในรอบกว่า 13 ปี กับคอนเสิร์ตที่เป็นที่สุดของความอลังการ SMTOWN LIVE 2026 [THE CULTURE, THE FUTURE] in BANGKOK

งานนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตธรรมดา แต่คือการเฉลิมฉลองการเดินทางกว่า 30 ปีของค่าย SM ที่เป็นผู้บุกเบิกวัฒนธรรมเค-ป็อปสู่สายตาชาวโลก ปักหมุดวันดีเดย์ตรงกับวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2026 เพื่อมอบเป็นของขวัญแห่งความรักให้กับแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

เปิดไลน์อัปศิลปิน ยกทัพมาแบบจัดเต็ม!

เตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของศิลปินหลากหลายเจนเนอเรชั่น ที่จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยโชว์สุดตระการตา ได้แก่

  • HYOYEON (Girls’ Generation)

  • KEY & MINHO (SHINee)

  • EXO

  • Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY)

  • NCT 127

  • NCT DREAM

  • WayV

  • NCT WISH

  • aespa

  • RIIZE

  • Hearts2Hearts

  • XngHan&Xoul

  • SMTR25

คอนเสิร์ต smtown ในกรุงเทพ 2026
ภาพจาก Facebook : SM True

ปักหมุดวันกดบัตร! วอร์มนิ้วรอเลย

ศึกชิงบัตรครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบสำคัญ ใครเล็งรอบไหน กาปฏิทินไว้ให้ดี

1. รอบ Pre-Sale สำหรับสมาชิกแฟนคลับ (SM ARTIST official Fanclub Membership)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 2568 (12:00 น.) – วันศุกร์ที่ 5 ธ.ค. 2568 (11:59 น.) ทาง weverse.io ของแต่ละศิลปิน กดบัตรวันเสาร์ที่ 20 ธ.ค. 2568 เวลา 10:00 – 16:00 น. เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ www.allticket.com

2. รอบบุคคลทั่วไป (General Sale)

กดบัตรวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 2568 (เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขา และเว็บไซต์ www.allticket.com หากบัตรหมดตั้งแต่รอบ Pre-Sale จะไม่มีการเปิดจำหน่ายรอบทั่วไป

สำหรับผังที่นั่งและราคาบัตร ทางผู้จัดจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้ แฟนคลับชาว Pink Blood ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้ไปร่วมสร้างความทรงจำและตำนานบทใหม่กับศิลปินที่คุณรัก ในวันแห่งความรักปี 2026 นี้!

ศิลปิน sm
ภาพจาก : smtown
Red Velvet
ภาพจาก : RVsmtown
NCTDream
ภาพจาก : NCTsmtown_DREAM
aespa
ภาพจาก : aespa_official
RIIZE
ภาพจาก : RIIZE_official
exo
ภาพจาก : weareoneEXO

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 13:34 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 14:40 น.
105
