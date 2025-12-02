วิธีกดบัตร SMTOWN LIVE ยกทัพศิลปินบุกราชมัง ฉลองวาเลนไทน์ 2026
SM ยกทัพศิลปินบุกไทย ระเบิดความมันส์ SMTOWN LIVE ฉลองวาเลนไทน์ปี 2026 ณ ราชมังฯ เปิดศึกชิงบัตรพรีเซล 20 ธ.ค.นี้
เตรียมแท่งไฟให้พร้อมแล้วปลุกเลือดสีชมพูในตัวคุณ ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ SM ENTERTAINMENT ประกาศคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่นำทัพศิลปินตัวท็อปกลับมาเยือนประเทศไทยในรอบกว่า 13 ปี กับคอนเสิร์ตที่เป็นที่สุดของความอลังการ SMTOWN LIVE 2026 [THE CULTURE, THE FUTURE] in BANGKOK
งานนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตธรรมดา แต่คือการเฉลิมฉลองการเดินทางกว่า 30 ปีของค่าย SM ที่เป็นผู้บุกเบิกวัฒนธรรมเค-ป็อปสู่สายตาชาวโลก ปักหมุดวันดีเดย์ตรงกับวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2026 เพื่อมอบเป็นของขวัญแห่งความรักให้กับแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เปิดไลน์อัปศิลปิน ยกทัพมาแบบจัดเต็ม!
เตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของศิลปินหลากหลายเจนเนอเรชั่น ที่จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยโชว์สุดตระการตา ได้แก่
-
HYOYEON (Girls’ Generation)
-
KEY & MINHO (SHINee)
-
EXO
-
Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY)
-
NCT 127
-
NCT DREAM
-
WayV
-
NCT WISH
-
aespa
-
RIIZE
-
Hearts2Hearts
-
XngHan&Xoul
-
SMTR25
ปักหมุดวันกดบัตร! วอร์มนิ้วรอเลย
ศึกชิงบัตรครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบสำคัญ ใครเล็งรอบไหน กาปฏิทินไว้ให้ดี
1. รอบ Pre-Sale สำหรับสมาชิกแฟนคลับ (SM ARTIST official Fanclub Membership)
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 2568 (12:00 น.) – วันศุกร์ที่ 5 ธ.ค. 2568 (11:59 น.) ทาง weverse.io ของแต่ละศิลปิน กดบัตรวันเสาร์ที่ 20 ธ.ค. 2568 เวลา 10:00 – 16:00 น. เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ www.allticket.com
2. รอบบุคคลทั่วไป (General Sale)
กดบัตรวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 2568 (เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขา และเว็บไซต์ www.allticket.com หากบัตรหมดตั้งแต่รอบ Pre-Sale จะไม่มีการเปิดจำหน่ายรอบทั่วไป
สำหรับผังที่นั่งและราคาบัตร ทางผู้จัดจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้ แฟนคลับชาว Pink Blood ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้ไปร่วมสร้างความทรงจำและตำนานบทใหม่กับศิลปินที่คุณรัก ในวันแห่งความรักปี 2026 นี้!
