ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ
ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับหน้าระรื่น แต่เมียนอนรอผ่าตัด ทำชาวเน็ตช็อกทั้งประเทศ
เรียกได้ว่าข่าวลือนี้แรงและหนาหูเป็นอย่างมากทำเอาคนทั้งโซเชียลหูผึ่งไปตาม ๆ กัน เมื่อจู่ ๆ เพจดังอย่าง ท่านเปา ก็ออกมาโพสต์คลิปของชายคนหนึ่งกำลังเต้นออกจังหวะโดยมีผู้หญิงหน้าตาดียืนเคียงข้างประกบซ้ายขวา ซึ่งทุกคนดูสนุกสนานเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือผู้ชายในคลิปดังกล่าวดันมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังที่เคยถูกจับ นั่นก็คือ ป๋าเบียร์ สามีสุดที่รักของ แม่ตั๊ก กรกนก นั่นเอง
เพจ ท่านเปา โพสต์ข้อความประกอบคลิปเอาไว้ ระบุว่า “ใช่ไหมน๊า…ผู้ชายหน้าคุ้นมาก มันมีข่าวเม้าท์ว่า ทั้งคู่เลิกกันแล้ว อันนี้ไม่รู้จริงป่ะนะ ข่าวจากป้าข้างบ้านเห็นเค้าคุยกันตรงสามแยกปากหมา แต่ไม่ได้สนใจหรอกเรื่องของเค้าเราเสือกแค่แก้กษัยพอ แต่คงไม่เลิกกันหรอก น่าจะข่าวจากคนที่ไม่ปลื้มนาง แต่ถ้าเค้าไม่เลิกกัน แล้วมาเจอคลิปนี้.,,..กุจะทำให้ผัวเมียเค้าตีกันป่ะหว่ะ รู้สึกเผียดดด”
ขณะที่ทางเพจ อรรถรส ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยระบุข้อความว่า “เขาเลิกกันแล้วจริง ๆ เหรอ ไม่อยากเชื่อ !! คนเป็นผัวเขาดูรักและเทิดทูนเมียมาก พร้อมปกป้องเมียที่สุด” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่พยายามคาดเดาว่าเป็นคู่ของใคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลสั่งจำคุก “แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์” คนละ 20 ปี จำเลยสำนึก รอลงอาญา
- ป๋าเบียร์ เปิดหน้าขายของ หล่อใสขึ้นมาก แฟน ๆ เรียกร้องขอเจอ แม่ตั๊ก กรกนก
- มาแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก เปิดหน้าออกสื่อครั้งแรก หลังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำ
อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: