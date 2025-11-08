บันเทิง

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 13:47 น.
70

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว? หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับหน้าระรื่น แต่เมียนอนรอผ่าตัด ทำชาวเน็ตช็อกทั้งประเทศ

เรียกได้ว่าข่าวลือนี้แรงและหนาหูเป็นอย่างมากทำเอาคนทั้งโซเชียลหูผึ่งไปตาม ๆ กัน เมื่อจู่ ๆ เพจดังอย่าง ท่านเปา ก็ออกมาโพสต์คลิปของชายคนหนึ่งกำลังเต้นออกจังหวะโดยมีผู้หญิงหน้าตาดียืนเคียงข้างประกบซ้ายขวา ซึ่งทุกคนดูสนุกสนานเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือผู้ชายในคลิปดังกล่าวดันมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังที่เคยถูกจับ นั่นก็คือ ป๋าเบียร์ สามีสุดที่รักของ แม่ตั๊ก กรกนก นั่นเอง

เพจ ท่านเปา โพสต์ข้อความประกอบคลิปเอาไว้ ระบุว่า “ใช่ไหมน๊า…ผู้ชายหน้าคุ้นมาก มันมีข่าวเม้าท์ว่า ทั้งคู่เลิกกันแล้ว อันนี้ไม่รู้จริงป่ะนะ ข่าวจากป้าข้างบ้านเห็นเค้าคุยกันตรงสามแยกปากหมา แต่ไม่ได้สนใจหรอกเรื่องของเค้าเราเสือกแค่แก้กษัยพอ แต่คงไม่เลิกกันหรอก น่าจะข่าวจากคนที่ไม่ปลื้มนาง แต่ถ้าเค้าไม่เลิกกัน แล้วมาเจอคลิปนี้.,,..กุจะทำให้ผัวเมียเค้าตีกันป่ะหว่ะ รู้สึกเผียดดด”

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ-2 ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ-3

ขณะที่ทางเพจ อรรถรส ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยระบุข้อความว่า “เขาเลิกกันแล้วจริง ๆ เหรอ ไม่อยากเชื่อ !! คนเป็นผัวเขาดูรักและเทิดทูนเมียมาก พร้อมปกป้องเมียที่สุด” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่พยายามคาดเดาว่าเป็นคู่ของใคร

ลือแรง คู่รักคนดัง เลิกกันแล้ว หลุดคลิปฝ่ายชายเต้นข้าง 2 สาวสวยในผับ-1

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

คอมเมนต์ชาวเน็ต-2

อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา

