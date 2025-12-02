คลิปน้ำพระทัย พระราชินีสุทิดาวิ่งมาราธอน ช่วยคนเจ็บล้ม สื่อจีนชื่นชม ต้นแบบวินัยคนรักสุขภาพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมวิ่ง ‘Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025’ สื่อจีนชื่นชมพระจริยวัตรต้นแบบคนรักสุขภาพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก รายการ “Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025” ครั้งที่ 8 เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ทรงวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ร่วมกับนักวิ่งกว่า 20,000 คน และตำนานนักวิ่งโลก “เอเลียด คิปโชเก้” ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากสื่อต่างประเทศถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬา
การแข่งขัน “วิ่งผ่าเมือง” ซีซั่น 8 หรือ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก โดยมีจุดปล่อยตัว ณ ถนนพญาไท ฝั่งตะวันตก หน้าศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center) เขตปทุมวัน
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดวิ่ง ทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยตัวเพื่อทรงกดแตรลมเปิดการแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ก่อนจะทรงร่วมวิ่งในระยะดังกล่าว ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ (Eliud Kipchoge) ยอดนักวิ่งมาราธอนระดับตำนานของโลก และเหล่านักวิ่งจากนานาชาติ
เส้นทางการวิ่งเริ่มต้นจากหน้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ มุ่งหน้าสู่เส้นชัยบริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวิ่งเข้าเส้นชัยเมื่อเวลา 04.29 น. โดยใช้เวลาในการวิ่งรวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที
ภายหลังเข้าเส้นชัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลที่ระลึก และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเสื้อสามารถที่ระลึก จากนั้นทรงพระดำเนินไปกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร บริเวณหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม พร้อมทอดพระเนตรการแข่งขันจนนักวิ่งเข้าเส้นชัย
ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน จำนวน 4 ราย ได้แก่ ประเภทมืออาชีพ (อีลิทชาย-หญิง) และประเภทบุคคลทั่วไป (ชายไทย-หญิงไทย) ก่อนจะฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้ชนะและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
สื่อจีนเกาะติดชื่นชม ‘พระราชินีนักกีฬา’ วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “Bangkok I Love You” เปิดเผยว่า สื่อมวลชนจีนได้ให้ความสนใจต่อพระราชกรณียกิจครั้งนี้เป็นอย่างมาก สำนักข่าว China.com ได้รายงานข่าวการเสด็จร่วมวิ่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างละเอียด ระบุว่าเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬา พระวิริยะอุตสาหะ และระเบียบวินัยในการดูแลพระพลานามัย
รายงานข่าวจากสื่อจีนระบุว่า การที่พระองค์ทรงวิ่งเคียงข้างประชาชนและนักวิ่งระดับโลกอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง สะท้อนภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงง่าย ทั้งยังทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ส่งพลังบวกให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ
สื่อจีนยังวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมิติ “Soft Power” ด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์เชิงสุขภาพสู่สายตาชาวโลก แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการออกกำลังกายที่กำลังเติบโตอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
คลิปน้ำพระทัย พระราชินีทรงหยุดวิ่ง ช่วยคนล้มเจ็บ
ที่มาภาพจาก: พระลาน
