ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม. 48 เขต มีค่าฝุ่นระดับสีแดง เกินมาตรฐาน
GISTDA เตือนภัย ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม. 48 เขต มีค่าฝุ่นระดับสีแดง เกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับสีส้มอีก 41 จังหวัด
เพจเฟซบุ๊ก GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า PM2.5 แดงทะลุ 48 เขต กทม.
GISTDA อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ทั่วประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เกินมาตรฐานระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ ระบบทางเดินหายใจแล้ว 5 จังหวัด และระดับสีส้ม 41 จังหวัดที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ
สำหรับ พื้นที่ กทม. เช้าวันนี้ มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานระดับสีแดง 48 เขต เช่น หนองแขม บางบอน บางแค ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางขุนเทียน จอมทอง บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ เป็นต้น
คาดการณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ค่าคุณภาพอากาศจะยังคงมี สีแดงและสีส้มในหลายพื้นที่”
