ช็อกแฟนบอล! นักบอลดาวรุ่งวัย 14 ถูกรถไฟชนดับ ก่อนปิดจุดเสี่ยงมรณะ 1 วัน
จอช ทราวิส ผู้รักษาประตูอนาคตไกล ประสบอุบัติเหตุเศร้าที่ทางข้ามรถไฟ Burton Joyce เผยประวัติอันตรายเพียบ เคยเฉี่ยวชนดาราดัง ชาวบ้านจี้ปิดถาวรหลังเกิดเหตุสลดซ้ำรอยทั้งที่กำลังจะแก้ปัญหา
บรรยากาศการไว้อาลัยที่สนามซิตี้ กราวด์ ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่าง น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ไบรท์ตัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (30 พ.ย.) โดยผลลงเอยด้วยชัยชนะของทีมเยือน 2-0 แต่บรรยากาศของแฟนบอลนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นักเตะและแฟนบอลต่างยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึง จอช ทราวิส อดีตผู้รักษาประตูเยาวชนของสโมสรวัย 14 ปี ที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร จากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด และที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง 1วัน หลังจากที่หน่วยงานรถไฟเริ่มกระบวนการปิดจุดเกิดเหตุถาวร
ไทม์ไลน์มรณะ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นช้าไปเพียงก้าวเดียว !
รายงานระบุว่า จอช ทราวิส เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ 26 พ.ย.2025 ที่บริเวณทางข้ามรถไฟเบอร์ตัน จอยซ์ เมืองน็อตติงแฮมเชอร์ แต่สิ่งที่ทำให้ครอบครัวและชาวเมืองรับไม่ได้คือข้อเท็จจริงที่ว่า เนตเวิร์ค เรล (Network Rail) หรือ “การรถไฟอังกฤษ” เพิ่งยื่นเรื่องขอปิดทางข้ามแห่งนี้ ต่อสภาเทศบาล เมื่อ 25 พ.ย. หรือเพียง 24 ชั่วโมง ก่อนที่จอชจะเสียชีวิต
ป้ายประกาศหน้าจุดเกิดเหตุระบุชัดเจนว่า การขอปิดทางข้ามนี้ทำไปเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากมีการใช้งานผิดประเภทและเกิดเหตุหวุดหวิดกับรถไฟหลายครั้ง
ทางข้ามรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินรถสายน็อตติงแฮม-ลินคอล์น ซึ่งมีรถไฟวิ่งผ่านวันละกว่า 70 เที่ยว ด้วยความเร็วสูง แต่กลับไม่มีสัญญาณไฟเตือนหรือเสียงสัญญาณเตือนภัยใดๆ คนเดินเท้าต้องตัดสินใจข้ามด้วยตัวเอง โดยมีเพียงประตูรั้วกั้นทางเดินเท้าเท่านั้น
ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องความไม่ปลอดภัยมาหลายปี โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพที่เป็นทางตรงยาว ทำให้รถไฟทำความเร็วได้สูงถึง 70 ไมล์ต่อชม. และยากต่อการกะระยะในเวลากลางคืน
เคยเกิดเหตุกับดาราชื่อดัง
ความอันตรายของจุดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แมตต์ ฮอร์น (Mat Horne) นักแสดงตลกชื่อดังจากซีรีส์ กาวิน แอนด์ สเตซี่ (Gavin and Stacey) ก็เคยประสบอุบัติเหตุที่นี่เมื่อปี 2018 ขณะเดินกลับจากผับ โดยเขาถูกรถไฟเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บที่แขน เหตุการณ์นั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ใช่แค่เด็กหรือผู้ประมาท
ทั้งนี้ในคืนเกิดเหตุ จอชอยู่กับกลุ่มเพื่อนรวม 4 คน พยานระบุ เขาไม่ได้ถูกรถไฟชนเข้าอย่างจัง แต่ถูกแรงเฉี่ยวจนกระเด็นตกลงไปในคูน้ำข้างทาง ซึ่งแรงกระแทกนั้นรุนแรงเพียงพอที่จะพรากชีวิตเขาไปทันที เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ไมค์ วอล์คเกอร์ ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเห็นว่า “รถไฟสายนี้วิ่งเร็วมากและมาถึงตัวคุณภายในไม่กี่วินาที ยิ่งเป็นตอนกลางคืนที่เป็นจุดอับแสง ยิ่งอันตรายสำหรับเด็กๆ ที่มักจะข้ามไปเล่นแถวริมแม่น้ำ”
การสอบสวนและการปิดพื้นที่
ล่าสุด เน็ตเวิร์ค เรล (Network Rail) สั่งปิดทางข้ามนี้ชั่วคราวเป็นเวลา 21 วัน เพื่อให้จนท.สอบสวนอุบัติเหตุทางรถไฟ (RAIB) เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด โดยตำรวจรถไฟอังกฤษ (BTP) ยืนยันว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุและไม่มีเงื่อนงำน่าสงสัย
แถลงการณ์ของครอบครัวทราวิส ระบุ “จอช” เป็นเด็กที่มีพลังชีวิตเหลือล้น มีรอยยิ้มที่สดใสและขี้เล่น เขาจากไปพร้อมทิ้งช่องว่างในหัวใจที่เราไม่มีวันเติมเต็มได้
ขณะที่ Aspire Football Coaching ทีมต้นสังกัดปัจจุบัน โพสต์ไว้อาลัย
“จอชเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมและมีนิสัยน่ารัก เป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีม การจากไปของเขาสร้างความเสียใจอย่างสุดซึ้งให้กับทุกคนในสโมสร”.
