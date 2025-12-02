ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนบอล! นักบอลดาวรุ่งวัย 14 ถูกรถไฟชนดับ ก่อนปิดจุดเสี่ยงมรณะ 1 วัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:53 น.
60
จอช ทราวิส ผู้รักษาประตู อายุ 14
แฟ้มภาพ

จอช ทราวิส ผู้รักษาประตูอนาคตไกล ประสบอุบัติเหตุเศร้าที่ทางข้ามรถไฟ Burton Joyce เผยประวัติอันตรายเพียบ เคยเฉี่ยวชนดาราดัง ชาวบ้านจี้ปิดถาวรหลังเกิดเหตุสลดซ้ำรอยทั้งที่กำลังจะแก้ปัญหา

บรรยากาศการไว้อาลัยที่สนามซิตี้ กราวด์ ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่าง น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ไบรท์ตัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (30 พ.ย.) โดยผลลงเอยด้วยชัยชนะของทีมเยือน 2-0 แต่บรรยากาศของแฟนบอลนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

นักเตะและแฟนบอลต่างยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึง จอช ทราวิส อดีตผู้รักษาประตูเยาวชนของสโมสรวัย 14 ปี ที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร จากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด และที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง 1วัน หลังจากที่หน่วยงานรถไฟเริ่มกระบวนการปิดจุดเกิดเหตุถาวร

Nottingham Forest
ภาพ @
Nottingham Forest

ไทม์ไลน์มรณะ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นช้าไปเพียงก้าวเดียว !

รายงานระบุว่า จอช ทราวิส เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ 26 พ.ย.2025 ที่บริเวณทางข้ามรถไฟเบอร์ตัน จอยซ์ เมืองน็อตติงแฮมเชอร์ แต่สิ่งที่ทำให้ครอบครัวและชาวเมืองรับไม่ได้คือข้อเท็จจริงที่ว่า เนตเวิร์ค เรล (Network Rail) หรือ “การรถไฟอังกฤษ” เพิ่งยื่นเรื่องขอปิดทางข้ามแห่งนี้ ต่อสภาเทศบาล เมื่อ 25 พ.ย. หรือเพียง 24 ชั่วโมง ก่อนที่จอชจะเสียชีวิต

ป้ายประกาศหน้าจุดเกิดเหตุระบุชัดเจนว่า การขอปิดทางข้ามนี้ทำไปเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากมีการใช้งานผิดประเภทและเกิดเหตุหวุดหวิดกับรถไฟหลายครั้ง

ทางข้ามรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินรถสายน็อตติงแฮม-ลินคอล์น ซึ่งมีรถไฟวิ่งผ่านวันละกว่า 70 เที่ยว ด้วยความเร็วสูง แต่กลับไม่มีสัญญาณไฟเตือนหรือเสียงสัญญาณเตือนภัยใดๆ คนเดินเท้าต้องตัดสินใจข้ามด้วยตัวเอง โดยมีเพียงประตูรั้วกั้นทางเดินเท้าเท่านั้น

ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องความไม่ปลอดภัยมาหลายปี โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพที่เป็นทางตรงยาว ทำให้รถไฟทำความเร็วได้สูงถึง 70 ไมล์ต่อชม. และยากต่อการกะระยะในเวลากลางคืน

ผู้รักษาประตู อายุ 14 ปี ถูกรถไฟชน
ภาพ Facebook @Aspire Football Coaching

เคยเกิดเหตุกับดาราชื่อดัง

ความอันตรายของจุดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แมตต์ ฮอร์น (Mat Horne) นักแสดงตลกชื่อดังจากซีรีส์ กาวิน แอนด์ สเตซี่ (Gavin and Stacey) ก็เคยประสบอุบัติเหตุที่นี่เมื่อปี 2018 ขณะเดินกลับจากผับ โดยเขาถูกรถไฟเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บที่แขน เหตุการณ์นั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ใช่แค่เด็กหรือผู้ประมาท

ทั้งนี้ในคืนเกิดเหตุ จอชอยู่กับกลุ่มเพื่อนรวม 4 คน พยานระบุ เขาไม่ได้ถูกรถไฟชนเข้าอย่างจัง แต่ถูกแรงเฉี่ยวจนกระเด็นตกลงไปในคูน้ำข้างทาง ซึ่งแรงกระแทกนั้นรุนแรงเพียงพอที่จะพรากชีวิตเขาไปทันที เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

ไมค์ วอล์คเกอร์ ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเห็นว่า “รถไฟสายนี้วิ่งเร็วมากและมาถึงตัวคุณภายในไม่กี่วินาที ยิ่งเป็นตอนกลางคืนที่เป็นจุดอับแสง ยิ่งอันตรายสำหรับเด็กๆ ที่มักจะข้ามไปเล่นแถวริมแม่น้ำ”

จอช ทราวิส อดีตผู้รักษาประตูดาวรุ่ง อายุ 14 ปี ฟอเรสต์
ภาพ @Nottingham Forest Academy

การสอบสวนและการปิดพื้นที่

ล่าสุด เน็ตเวิร์ค เรล (Network Rail) สั่งปิดทางข้ามนี้ชั่วคราวเป็นเวลา 21 วัน เพื่อให้จนท.สอบสวนอุบัติเหตุทางรถไฟ (RAIB) เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด โดยตำรวจรถไฟอังกฤษ (BTP) ยืนยันว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุและไม่มีเงื่อนงำน่าสงสัย

แถลงการณ์ของครอบครัวทราวิส ระบุ “จอช” เป็นเด็กที่มีพลังชีวิตเหลือล้น มีรอยยิ้มที่สดใสและขี้เล่น เขาจากไปพร้อมทิ้งช่องว่างในหัวใจที่เราไม่มีวันเติมเต็มได้

network railway
ภาพ SWNS
จุดเกิดเหตุรถไอังกฤษ เฉี่ยวชนนักบอล
ภาพ SWNS

ขณะที่ Aspire Football Coaching ทีมต้นสังกัดปัจจุบัน โพสต์ไว้อาลัย

“จอชเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมและมีนิสัยน่ารัก เป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีม การจากไปของเขาสร้างความเสียใจอย่างสุดซึ้งให้กับทุกคนในสโมสร”.

ข่าวกีฬาที่น่าสนใจ สรุปผลการแข่งขันใรอบสัปดาห์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

8 นาที ที่แล้ว
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ สุขภาพและการแพทย์

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

11 นาที ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก บันเทิง

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

24 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.

30 นาที ที่แล้ว
ชาดา ไทยเศรษฐ์ วิพากษ์การทำงานของรัฐในพื้นที่น้ำท่วมใต้ ข่าว

ชาดา เดือด น้ำท่วมใต้ ซัด กลไกรัฐล้มเหลว จี้ นายกฯ แป้น ลาออก

38 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แอปฯ ขายหวยเจ้าดัง ประกาศปิดตัว หลังให้บริการสลากออนไลน์มานานกว่า 5 ปี

39 นาที ที่แล้ว
แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ &#039;โดนใจ&#039; กรรมการ (ฉบับเด็กมัธยม) ไลฟ์สไตล์

แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ ‘โดนใจ’ ครู (ฉบับเด็กมัธยม)

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเปิดข้อสอบแข่งขัน ป.5 แต่ใช้เนื้อหา ม.4 ซัดออกข้อสอบมักง่าย

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายฟิตเนสไหลตาย หลังกิน 10,000 แคลอรี่/วัน หวังพิสูจน์การลดน้ำหนักแบบสุดโต่ง

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลคูเวตลงโทษแรง จำคุก 5 ปี ปรับ 30 ล้าน ขรก.ไม่ทำงานกินเงินเดือน 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย ทาริกา โพสต์ทวงค่าตัวผู้จัดซีรีส์ เตรียมดำเนินคดี หากไม่รีบชำระตามกำหนด ข่าวดารา

ก้อย ทาริกา สุดทน ทวงเงินผู้จัดซีรีส์ดัง จ่ายเช็คเด้ง ยืดเยื้อ 6 เดือน เตรียมดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมคำกล่าวรายงานและถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว

คำกล่าวรายงานวันพ่อแห่งชาติ 2568 ในโรงเรียน-หน่วยงานราชการ เอกชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอช ทราวิส ผู้รักษาประตู อายุ 14 ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนบอล! นักบอลดาวรุ่งวัย 14 ถูกรถไฟชนดับ ก่อนปิดจุดเสี่ยงมรณะ 1 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.พรรคส้ม” สับ รัฐบาล นิ่งปัญหา PM 2.5 ทำ ปชช. เสี่ยงมะเร็งปอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สาเหตุ โรงเรียนดังย่านบางเขน เลิกกิจการ หลังเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 55 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต๊ะหมู่บูชาที่จัดเตรียมสำหรับวันพ่อแห่งชาติ 2568 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ไลฟ์สไตล์

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ร.9 ที่ถูกต้อง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2568

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เติ้น ทัศนพล F2 เดบิวต์สุดสัปดาห์นี้ ข่าวกีฬา

“เติ้น ทัศนพล” ไม่ต้องรอถึงฤดูกาลหน้า เตรียมเดบิวต์ F2 สัปดาห์นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โดนอีกหนึ่ง ซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแบบไม่มีคนดู หลังถูกทางการจีนสั่งระงับล่วงหน้าแค่วันเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท วิธีลงทะเบียน-ตรวจสถานะออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง &#039;พระราชดำรัส&#039; กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง ‘พระราชดำรัส’ กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจกับข้าวกับปลาโอ ถูกหวย 2 ตัวท้าย งวด 1 ธ.ค. 68 ข่าว

5 ปีที่รอคอย! เพจดังเฮลั่น ถูกเลขท้าย 22 ชุดใหญ่ รับทรัพย์ก้อนโต สมใจกองเชียร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมกฎหมาย ชักปืนยิงไรเดอร์เจ็บ โมโหถูกขับปาดหน้า ชูนิ้วกลางใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. แดงเถือก 50 เขต หนองแขมแชมป์ทะลุ 100 ไมโครกรัม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:53 น.
60
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button