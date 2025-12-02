วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. แดงเถือก 50 เขต หนองแขมแชมป์ทะลุ 100 ไมโครกรัม
GISTDA เผยค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงระดับอันตราย สมุทรสาครครองที่ 1 ประเทศ ส่วนคนกรุงฯ ต้องใส่หน้ากาก N95 ด่วน หลังค่าฝุ่นเกินมาตรฐานระดับสีแดงทุกพื้นที่
เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตื่นมาพบกับสภาพอากาศย่ำแย่ขั้นวิกฤต ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA รายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน เช็คฝุ่น เมื่อเวลา 06.00 น. พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นพื้นที่สีแดงครอบคลุมทั้ง 50 เขต ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกับระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
ข้อมูลระบุตัวเลขที่น่ากังวลในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตหนองแขม มีค่าฝุ่นสูงสุดพุ่งไปถึง 102.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามมาด้วย เขตบางบอน 101.8 และ เขตบางแค 101.6 นอกจากนี้ยังมีเขตทวีวัฒนากับเขตบางขุนเทียนที่มีค่าฝุ่นทะลุ 100 ไมโครกรัมฯ เช่นกัน สภาพอากาศลักษณะนี้ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 น. ทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงและเป็นอันตรายทันทีที่ประชาชนก้าวออกจากที่พักอาศัย
สำหรับภาพรวมระดับประเทศ สถานการณ์ในจังหวัดปริมณฑลวิกฤตหนักไม่แพ้กัน พบว่ามี 15 จังหวัด ที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง โดย จังหวัดสมุทรสาคร ครองอันดับ 1 ของประเทศด้วยค่าฝุ่นเฉลี่ย 98.4 ไมโครกรัมฯ รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ขณะที่อีก 25 จังหวัด อยู่ในระดับสีส้ม ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องออกจากอาคาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย และควรติดตามค่าฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน
สรุป 10 อันดับเขตใน กทม. ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุด (06.00 น.)
-
หนองแขม: 102.5 มคก./ลบ.ม.
-
บางบอน: 101.8 มคก./ลบ.ม.
-
บางแค: 101.6 มคก./ลบ.ม.
-
ทวีวัฒนา: 100.4 มคก./ลบ.ม.
-
บางขุนเทียน: 100.0 มคก./ลบ.ม.
-
ภาษีเจริญ: 99.8 มคก./ลบ.ม.
-
จอมทอง: 98.9 มคก./ลบ.ม.
-
ตลิ่งชัน: 98.9 มคก./ลบ.ม.
-
ทุ่งครุ: 97.4 มคก./ลบ.ม.
-
ธนบุรี: 97.4 มคก./ลบ.ม.
15 อันดับจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 สูงสุด (μg/m³)
-
สมุทรสาคร : 98.4
-
นนทบุรี : 94.6
-
นครปฐม : 94.2
-
กรุงเทพมหานคร : 94.1
-
สมุทรปราการ : 92.1
-
ปทุมธานี : 88.6
-
ชลบุรี : 86.4
-
ฉะเชิงเทรา : 86.3
-
ระยอง : 77.7
-
ราชบุรี : 76.9
-
จันทบุรี : 76.0
-
ตราด : 75.9
-
ปราจีนบุรี : 75.8
-
สมุทรสงคราม : 75.7
-
เพชรบุรี : 75.2
