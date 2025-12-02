ข่าว

วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. แดงเถือก 50 เขต หนองแขมแชมป์ทะลุ 100 ไมโครกรัม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 08:58 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 09:02 น.
GISTDA เผยค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงระดับอันตราย สมุทรสาครครองที่ 1 ประเทศ ส่วนคนกรุงฯ ต้องใส่หน้ากาก N95 ด่วน หลังค่าฝุ่นเกินมาตรฐานระดับสีแดงทุกพื้นที่

เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตื่นมาพบกับสภาพอากาศย่ำแย่ขั้นวิกฤต ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA รายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน เช็คฝุ่น เมื่อเวลา 06.00 น. พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นพื้นที่สีแดงครอบคลุมทั้ง 50 เขต ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกับระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง

ข้อมูลระบุตัวเลขที่น่ากังวลในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตหนองแขม มีค่าฝุ่นสูงสุดพุ่งไปถึง 102.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามมาด้วย เขตบางบอน 101.8 และ เขตบางแค 101.6 นอกจากนี้ยังมีเขตทวีวัฒนากับเขตบางขุนเทียนที่มีค่าฝุ่นทะลุ 100 ไมโครกรัมฯ เช่นกัน สภาพอากาศลักษณะนี้ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 น. ทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงและเป็นอันตรายทันทีที่ประชาชนก้าวออกจากที่พักอาศัย

สำหรับภาพรวมระดับประเทศ สถานการณ์ในจังหวัดปริมณฑลวิกฤตหนักไม่แพ้กัน พบว่ามี 15 จังหวัด ที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง โดย จังหวัดสมุทรสาคร ครองอันดับ 1 ของประเทศด้วยค่าฝุ่นเฉลี่ย 98.4 ไมโครกรัมฯ รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ขณะที่อีก 25 จังหวัด อยู่ในระดับสีส้ม ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องออกจากอาคาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย และควรติดตามค่าฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

สรุป 10 อันดับเขตใน กทม. ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุด (06.00 น.)

  • หนองแขม: 102.5 มคก./ลบ.ม.

  • บางบอน: 101.8 มคก./ลบ.ม.

  • บางแค: 101.6 มคก./ลบ.ม.

  • ทวีวัฒนา: 100.4 มคก./ลบ.ม.

  • บางขุนเทียน: 100.0 มคก./ลบ.ม.

  • ภาษีเจริญ: 99.8 มคก./ลบ.ม.

  • จอมทอง: 98.9 มคก./ลบ.ม.

  • ตลิ่งชัน: 98.9 มคก./ลบ.ม.

  • ทุ่งครุ: 97.4 มคก./ลบ.ม.

  • ธนบุรี: 97.4 มคก./ลบ.ม.

15 อันดับจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 สูงสุด (μg/m³)

  1. สมุทรสาคร : 98.4

  2. นนทบุรี : 94.6

  3. นครปฐม : 94.2

  4. กรุงเทพมหานคร : 94.1

  5. สมุทรปราการ : 92.1

  6. ปทุมธานี : 88.6

  7. ชลบุรี : 86.4

  8. ฉะเชิงเทรา : 86.3

  9. ระยอง : 77.7

  10. ราชบุรี : 76.9

  11. จันทบุรี : 76.0

  12. ตราด : 75.9

  13. ปราจีนบุรี : 75.8

  14. สมุทรสงคราม : 75.7

  15. เพชรบุรี : 75.2

