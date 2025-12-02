คำกล่าวรายงานวันพ่อแห่งชาติ 2568 ในโรงเรียน-หน่วยงานราชการ เอกชน
รวมคำกล่าวรายงานและถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็น วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
เพื่อให้การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทีมงาน The Thaiger ได้รวบรวมแนวทาง คำกล่าวรายงาน และ คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2568 มาให้ดังนี้ครับ
คำกล่าวรายงานวันพ่อแห่งชาติ 2568 ในโรงเรียน
เรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียน, คณะครู, ผู้ปกครอง และนักเรียนที่รักทุกท่าน
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี วันนี้เราทุกคนได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพ่อผู้เป็นเสาหลักในครอบครัว ผู้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อความสุขและความสำเร็จของลูก ๆ
วันพ่อแห่งชาติไม่เพียงแต่เป็นวันที่เราจะได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อของเรา แต่ยังเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงงานเพื่อพสกนิกรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และเป็น “พ่อของแผ่นดิน” ที่เราทุกคนรักและเคารพอย่างสุดซึ้ง
ในวันนี้ โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อคุณพ่อ เช่น การมอบพวงมาลัยให้พ่อ การเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับพ่อ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสายใยความรักในครอบครัว
ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ และหวังว่ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “พ่อ” ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งความรัก ความเมตตา และการเสียสละ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพ่อแห่งชาติ และจงสืบสานความกตัญญูต่อพ่อและครอบครัวตลอดไป
ขอบคุณครับ/ค่ะ
คำกล่าวถวายความจงรักภักดี วันพ่อแห่งชาติ 2568
……….. (ชื่อผู้พูด) ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ………. (สถานที่) วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567
ขอประทานกราบเรียน
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มามอบเกียรติบัตรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในปีนี้ สมาคม ผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
มีความรู้สึกปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นประหนึ่งแสงสว่างส่องวิถีทางบันดาลให้งานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ …. สัมฤทธิผลสมประสงค์ทุกประการ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็น มิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
คณะกรรมการและผู้ร่วมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านองคมนตรี เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขออนุญาตเบิก 1. ……. 2. ……. ทำหน้าที่พิธีกรของงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปด้วยความ เรียบร้อย
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงร. 9
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข้าพระพุทธเจ้า ………….. (ชื่อตัวเองและคณะ หากมี) ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อวางรากฐาน การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร
โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้ อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสาน พระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดีเพื่อรักษาชาติ บ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (สำหรับหน่วยงานราชการ/เอกชน)
(ใช้สำหรับพิธีวางพานพุ่ม หรือพิธีการหน้าพระบรมฉายาลักษณ์)
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………….. (ตำแหน่ง)……………………….. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2568
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชา โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นแสงสว่างที่ส่องทางให้พสกนิกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของคนไทย
แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตมั่นในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ดวงพระวิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสถิตเสถียรในทิพยวิมานชั่วนิจนิรันดร์กาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละหน่วยงาน
