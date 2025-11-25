คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้
สโมสรลิเวอร์พูล แห่งศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวไทยที่กำลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ลิเวอร์พูล ทีมฟุตบอลขวัญใจแห่งเกาะอังกฤษ ได้ส่งสารแสดงความห่วงใยต่อประชาชนทุกคนในไทยที่กำลังต้องเจอกับสถานการณือุทกภัยหนักโดยเฉพาะภาคใต้ที่ตอนนี้ไล่ตั้งแต่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสโมสรชื่อดังลงโพสต์โดยระบุเนื้อหาว่า
“สโมสรลิเวอร์พูล ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยที่กำลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ สโมสรขออยู่เคียงข้างทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว”
อัปเดตล่าสุดในส่วนของสถานการณืน้ำท่วม โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเมื่อออกประกาศฉบับที่ 14 เรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2568) โดยระบุว่า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้, ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย, ภาคใต้ และทะเลอันดามัน
ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ฝนตกสะสม และลมกระโชกแรงซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน
ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด โดยประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้.
ขอบคุณคลิป : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
