การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน! เงินน้ำท่วม 9000 เข้าบัญชีวันนี้ 3 จังหวัดใต้ สงขลา-สตูล-ปัตตานี 26,571 ครัวเรือน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 14:16 น.
214
โอนเงินน้ำท่วม 9 พัน วันนี้
ภาพ @ปภ.

ปภ. โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีวันนี้ 3 จังหวัดใต้ สงขลา-สตูล-ปัตตานี รวมทั้งสิ้น 26,571 ครัวเรือน ตรวจสอบขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน การโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 68 และวันที่ 18, 25 พ.ย. 68 ซึ่งจะช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท

โดยเป็นการจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3) ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป

สำหรับการโอนเงินในวันนี้ ธนาคารออมสิน จะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ครัวเรือนละ 9,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ รวมจำนวน 26,571 ครัวเรือน ได้แก่ จังหวัดสงขลา (4,563 ครัวเรือน) สตูล (8,772 ครัวเรือน) และจังหวัดปัตตานี (13,236 ครัวเรือน) เป็นเงินทั้งสิ้น 239,139,000 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมใต้ 3 จังหวัด
ภาพ @กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

ช่องทางลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ “ผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาท ตามมติ ครม.”

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนออนไลน์

เว็บไซต์: https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister ให้คลิกปุ่ม “Flood 68 แบบคำร้องความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568” พร้อมกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน

2. ยื่นคำร้องที่พื้นที่ สามารถยื่นเอกสารโดยตรงที่

  • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
  • เทศบาล
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัย

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 9,000 บาท

จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำในเขตพื้นที่ประสบภัย และเข้าข่ายผลกระทบ 1 ใน 4 กรณี ดังนี้

  1. ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
  2. ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน
  3. บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 7 วัน
  4. พักอาศัยในอาคารสูง แม้น้ำไม่ถึงชั้นพักอาศัย แต่สภาพแวดล้อมทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ติดต่อกันเกิน 7 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรณีบ้านเช่า: บัตรประชาชน + สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าจาก อปท.

ทุกคำร้องจะต้องผ่านกระบวนการรับรอง ได้แก่

  • การทำประชาคมหมู่บ้าน
  • การตรวจสอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
  • การตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ก่อนส่งข้อมูลให้ ปภ. เพื่อดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน

คำแนะนำสำคัญ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินเยียวยา ขอให้ประชาชน ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ไว้ล่วงหน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินขั้นตอนการจ่ายเงินอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยโดยไม่ล่าช้า.

เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ 2568
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มเยียวยาน้ำท่วม 2568 ตัวอย่าง
ภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
แบบฟอร์มเยียวยาน้ำท่วม 2568 ตัวอย่าง
ภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
แบบฟอร์มเยียวยาน้ำท่วม 2568 ตัวอย่าง
ภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
แบบฟอร์มเยียวยาน้ำท่วม 2568 ตัวอย่าง
ภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
แบบฟอร์มเยียวยาน้ำท่วม 2568 ตัวอย่าง
ภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
แบบฟอร์มเยียวยาน้ำท่วม 2568 ตัวอย่าง
ภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
แบบฟอร์มเยียวยาน้ำท่วม 2568 ตัวอย่าง
ภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลสลากดิจิทัล L6 แอปฯ เป๋าตัง งวด 1/12/68 Line News

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูกรางวัล 27 ใบ 162 ล้าน คนเดียวรับเละ 18 ล้าน สลากดิจิทัล 1/12/68

9 วินาที ที่แล้ว
พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ แถลงข่าวที ซี จี ขอซื้อ Miss Universe ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ บันเทิง

ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe จ่อแถลง 3 ธ.ค. นี้

32 นาที ที่แล้ว
บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น บันเทิง

บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่า ขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น เซอร์ไพรส์สุดโรแมนติก

34 นาที ที่แล้ว
ต้อนรับเดือนธันวาคมกับผลสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2568 ถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว 2 ทุ่มตรง เช็กเลขที่ออกและอัตราจ่ายเงินรางวัลได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 1 ธ.ค. 68 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวดวันจันทร์ เลข 6 ตัว และ 5/45

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สส.แพร่ลงพื้นที่ เคลียร์ดราม่าครูนึดเสื้อกันหนาวเด็ก ด้านรร.เตรียมปรับปรุงกฎการแต่งกาย

57 นาที ที่แล้ว
เป็กกี้ ศรีธัญญา เปิดใจเกี่ยวกับดราม่าฟ้องแบ่งทรัพย์สินจากอดีตสามี บันเทิง

สรุปดราม่า เป็กกี้ ศรีธัญญา ถูกอดีตสามี ฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลั่นกลับมาเรียกร้องเงินทอง

58 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวออสซี่ วัย 37 สารภาพล่วงละเมิด ลูกศิษย์วัย 15 ปี หลังคลอดลูก 2 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ ประกาศตั้ง “คาร์สเทน คราเมอร์” นั่งแท่นซีอีโอใหม่แทน ฮันส์-โยอาคิม วัทซ์เคอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นเดือนธันวาคม 2568 เดือนสุดท้ายของปี มอบให้เธอนะคนดี ประโยคเด็ดส่งท้ายปีเก่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมหาดใหญ่ยิงปืนใส่เจ็ตสกี ข่าวอาชญากรรม

เคสยิงใส่กู้ภัย ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หนุ่มวัย 30 อ้างหวังเรียกเจ็ตสกี กลับมาช่วยคนช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟฟ้าสายสีแดงเหมาจ่าย 40 บาทต่อวัน เริ่ม 1 ธ.ค. 68 เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 1 ธ.ค. 68 รถไฟฟ้าสายสีแดง-ม่วง เหมาจ่ายวันละ 40 บาท ไม่จำกัดเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab รีแบรนด์ระบบสะสมคะแนน เป็น GrabCoins ใช้ง่ายกว่า-สะดวกขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา วิจารณ์กฎระเบียบเสื้อกันหนาวที่ล้าสมัยในโรงเรียน ข่าว

อ.เจษฎา สวนกลับ ระเบียบเสื้อกันหนาว ‘ล้าสมัย’ แนะ ควรโฟกัสเรื่องเรียนก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอนเงินน้ำท่วม 9 พัน วันนี้ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! เงินน้ำท่วม 9000 เข้าบัญชีวันนี้ 3 จังหวัดใต้ สงขลา-สตูล-ปัตตานี 26,571 ครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมจิรงไหม ข่าวการเมือง

ทุกอย่างไปกับน้ำหมด “สส.ลิซ่า” เคลื่อนไหวล่าสุด วอนกรมสุขภาพจิตทำงานเชิงรุก !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ลุ้นรางวัลแจ็กพอตพิเศษ เช็กเลยเลขไหนเข้าวิน พร้อมวิธีขึ้นเงินง่าย ๆ ผ่านแอปเป๋าตัง ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 วันนี้ 1 ธ.ค. 68 ผลสลากตัวเลข 3 หลัก เช็กรางวัล 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยส่งตัว สแกมเมอร์จีน 1,208 ชีวิต ทำงานที่เคเคปาร์ค กลับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ไอซ์ พรรคประชาชน วิจารณ์ระบบราชการไทย หัวพูดอย่างหางพูดอีกอย่าง หลังสรยุทธทดสอบระบบเยียวยาน้ำท่วม อธิบดีบอกไม่ต้องใช้เอกสาร แต่คอลเซ็นเตอร์ยืนยันว่าจำเป็น ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดือด ปภ. หัวพูดอย่าง หางพูดอีกอย่าง ปม เอกสารเยียวยาน้ำท่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Zootopia 2 กวาด 556 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ช่วงวันขอบคุณพระเจ้า บันเทิง

Zootopia 2 เปิดตัวแรง กวาดรายได้ 556 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก คู่หูป่วน ‘จูดี้-นิค’ คืนจอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
pm 2 5 กลับมาเกินค่ามาตฐานเพราะเผา ข่าว

กรุงเทพจมฝุ่น ! ทั้งเมือง GISTDA เผยกลับมาเผาอีก จุดความร้อนพุ่ง 759 จุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เตรียมแจ้งความ มือดีปล่อยข่าวปลอม เขมรยึดผาอินทรีย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองผู้ว่าการการประปาประกาศจ่ายน้ำประปา หาดใหญ่ สงขลา เต็มระบบในวันพุธนี้ ข่าว

กปภ. ลั่นน้ำประปา หาดใหญ่–สงขลา เต็มร้อยพุธนี้ เพจดังถามย้ำแทนใจชาวบ้าน ชัวร์นะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 14:16 น.
214
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปฯ เป๋าตัง งวด 1/12/68

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูกรางวัล 27 ใบ 162 ล้าน คนเดียวรับเละ 18 ล้าน สลากดิจิทัล 1/12/68

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ แถลงข่าวที ซี จี ขอซื้อ Miss Universe ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe จ่อแถลง 3 ธ.ค. นี้

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น

บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่า ขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น เซอร์ไพรส์สุดโรแมนติก

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
ต้อนรับเดือนธันวาคมกับผลสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2568 ถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว 2 ทุ่มตรง เช็กเลขที่ออกและอัตราจ่ายเงินรางวัลได้ที่นี่

หวยลาว 1 ธ.ค. 68 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวดวันจันทร์ เลข 6 ตัว และ 5/45

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
Back to top button