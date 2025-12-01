เช็กด่วน! เงินน้ำท่วม 9000 เข้าบัญชีวันนี้ 3 จังหวัดใต้ สงขลา-สตูล-ปัตตานี 26,571 ครัวเรือน

ปภ. โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีวันนี้ 3 จังหวัดใต้ สงขลา-สตูล-ปัตตานี รวมทั้งสิ้น 26,571 ครัวเรือน ตรวจสอบขั้นตอนลงทะเบียนได้ที่นี่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน การโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 68 และวันที่ 18, 25 พ.ย. 68 ซึ่งจะช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท
โดยเป็นการจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3) ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
สำหรับการโอนเงินในวันนี้ ธนาคารออมสิน จะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ครัวเรือนละ 9,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ รวมจำนวน 26,571 ครัวเรือน ได้แก่ จังหวัดสงขลา (4,563 ครัวเรือน) สตูล (8,772 ครัวเรือน) และจังหวัดปัตตานี (13,236 ครัวเรือน) เป็นเงินทั้งสิ้น 239,139,000 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ช่องทางลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ “ผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาท ตามมติ ครม.”
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนออนไลน์
เว็บไซต์: https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister ให้คลิกปุ่ม “Flood 68 แบบคำร้องความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568” พร้อมกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน
2. ยื่นคำร้องที่พื้นที่ สามารถยื่นเอกสารโดยตรงที่
- องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
- เทศบาล
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัย
หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 9,000 บาท
จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำในเขตพื้นที่ประสบภัย และเข้าข่ายผลกระทบ 1 ใน 4 กรณี ดังนี้
- ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
- ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน
- บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 7 วัน
- พักอาศัยในอาคารสูง แม้น้ำไม่ถึงชั้นพักอาศัย แต่สภาพแวดล้อมทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ติดต่อกันเกิน 7 วัน
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- กรณีบ้านเช่า: บัตรประชาชน + สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าจาก อปท.
ทุกคำร้องจะต้องผ่านกระบวนการรับรอง ได้แก่
- การทำประชาคมหมู่บ้าน
- การตรวจสอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
- การตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ก่อนส่งข้อมูลให้ ปภ. เพื่อดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน
คำแนะนำสำคัญ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินเยียวยา ขอให้ประชาชน ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ไว้ล่วงหน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินขั้นตอนการจ่ายเงินอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยโดยไม่ล่าช้า.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สรยุทธถาม อธิบดีปภ.ตอบชัด เยียวยา 9000 ไม่ต้องถ่ายเอกสาร ยุ่งยาก!
- ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน
- ไหนอธิบดีบอก ไม่ต้องถ่ายเอกสาร สรยุทธ โทรสายด่วน ได้คำตอบคนละเรื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: