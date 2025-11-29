ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 16:45 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 16:47 น.
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่
กรมการปกครองผนึกกำลังกองทัพภาคที่ 4 เดินหน้าฟื้นฟูหาดใหญ่ กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน บูรณาการกำลังเร่งช่วยประชาชนหลังน้ำลด ปภ. สรุปหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติ ครม. 9,000 บาท เผยประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้ที่ https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister หรือยื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

วันนี้ (29 พ.ย.68) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมกับ พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมประชุมวางแผนมอบหมายภารกิจการทำงานร่วมกันระหว่างจากกองทัพภาคที่ 4 และฝ่ายพลเรือนทั้งปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการฟื้นฟูเร่งด่วนและวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ ตามข้อสั่งการผู้บัญชาการทหารสูงสุด

โอกาสนี้ นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารกรมการปกครอง นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยมุ่งเน้นให้มีการทำงานให้เป็นเอกภาพและต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ภารกิจหลักคือการทำความสะอาดถนนสาธารณะ การเก็บขยะมูลฝอยในเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุด

ภายหลังการประชุม นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็นประธานสั่งการนายอำเภอ เน้นย้ำขอให้นำความเร่งด่วนเป็นตัวตั้ง ไม่มีการกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ต้องดำเนินการทันที ไม่รอวันทำการ เนื่องจากพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จึงต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก พร้อมกำชับว่าหน่วยปฏิบัติไม่ต้องกังวลเรื่องความผิด หากปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายและการจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้ตรวจสอบรายชื่อผู้พักอาศัยในศูนย์พักพิงให้ครบถ้วนเป็นชุดแรก และสำรวจครัวเรือนที่เดือดร้อนนอกศูนย์พักพิงเป็นชุดที่สอง ทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (30 พ.ย.68) เพื่อให้ได้จำนวนครัวเรือนผู้ประสบภัยตรงตามเป้าหมายกว่า 5 แสนครัวเรือน

อีกทั้งยังได้กำหนดให้เร่งจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ประสานงานส่วนกลางต้องเริ่มดำเนินการทันที โดยมีจังหวัดเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายชื่อทั้งหมด พร้อมเน้นย้ำนายอำเภอในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่ต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ

ทั้งนี้ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ เปิดให้บริการด้านงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการอำเภอยิ้มชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่

ตั้งแต่ 29 พ.ย.68 เวลา 10.00-20.00 น.

  • บริการงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไป
  • บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนี่ยมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตรา 9,000 บาท โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเริ่มลงทะเบียนด้วยตนเองได้เลยผ่านระบบ online ที่ https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister หรือ onsite ยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.ในพื้นที่ประสบภัย

โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท จะเป็นการจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3) ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป

ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยประจำดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และ/หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ก่อนส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยต่อไป.

ตรวจ สอบ สถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม ปี 68
เยียวยาน้ําท่วมปี 68
