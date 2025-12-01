ข่าว

อ.เจษฎา สวนกลับ ระเบียบเสื้อกันหนาว ‘ล้าสมัย’ แนะ ควรโฟกัสเรื่องเรียนก่อน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 14:39 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 14:40 น.
77
อ.เจษฎา วิจารณ์กฎระเบียบเสื้อกันหนาวที่ล้าสมัยในโรงเรียน
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant

อ.เจษฎา วิจารณ์เดือด กรณีครูโรงเรียนดังเมืองแพร่ยึดเสื้อกันหนาวนักเรียนกลางอากาศหนาว 9 องศาเหตุสีผิดระเบียบ ชี้เป็นกฎเกณฑ์ล้าสมัยแนะโรงเรียนโฟกัสเรื่องการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ประเด็นเรื่องกฎระเบียบในสถานศึกษากลับมาเป็นที่ถกเถียงในสังคมอีกครั้ง เมื่อ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ หรือ อ.เจษฎา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Jessada Denduangboripant ถึงกรณีข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ ซึ่งมีนักเรียนรายหนึ่งถูกครูยึดเสื้อกันหนาวท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดอุณหภูมิลดต่ำเหลือเพียง 9 ถึง 10 องศาเซลเซียส

จากกรณีนี้ อ.เจษฎา ได้แสดงทรรศนะว่ากฎเกณฑ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัยอย่างมาก โดยมองว่าโรงเรียนควรอนุญาตให้นักเรียนสวมใส่เสื้อกันหนาวที่มีอยู่แล้วได้ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น อาจจะมีการกำหนดกรอบของโทนสีให้ชัดเจนพอประมาณก็ได้ แต่ไม่ควรถึงขั้นบังคับว่าต้องซื้อหรือสวมใส่เฉพาะเสื้อกันหนาวที่เป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนเท่านั้น

“เป็นกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยมากครับ ผมว่า ให้ใส่เสื้อหนาวตามที่เขามีเถอะ กำหนดกรอบของสีซะหน่อยก็ได้ แต่ไม่ใช่ว่าต้องบังคับซื้อใส่แต่ของโรงเรียนเท่านั้น”

นักเรียนถูกยึดเสื้อกันหนาวในอากาศหนาว 9 องศา
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant

อ.เจษฎา ยังทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า การเข้มงวดหรือบังคับเรื่องสีของเสื้อกันหนาว ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นหรือเก่งขึ้นแต่อย่างใด สิ่งที่โรงเรียนควรให้ความสำคัญและใส่ใจมากที่สุดคือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดูแลสุขภาวะของเด็กมากกว่าการมานั่งจับผิดเรื่องเครื่องแต่งกายในช่วงวิกฤตภัยหนาวเช่นนี้

“บังคับเรื่องสีเสื้อหนาว ไม่ได้ช่วยให้เด็กเรียนดีเรียนเก่งอะไรขึ้นมาครับ โรงเรียนควรไปใส่ใจเรื่องอื่น โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาดีกว่า”

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ โดยครูผู้สอนได้ทำการยึดเสื้อกันหนาวสีครีมของนักเรียนคนดังกล่าวไป ด้วยเหตุผลว่าสีของเสื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ ทางด้านผู้บริหารโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงถึงหลักการนี้ว่า

การปล่อยให้นักเรียนแต่งกายแตกต่างกันโดยไม่มีการกำกับดูแล อาจนำไปสู่การแข่งขันเรื่องความฟุ่มเฟือยในกลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งจะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ปกครองที่มีความพร้อมทางฐานะแตกต่างกัน ดังนั้นการรักษากฎระเบียบพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ส่วนครูฝ่ายปกครองยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ แต่หากนักเรียนมีเหตุผลจำเป็นหรือเข้ามาขออนุญาต ทางครูก็พร้อมที่จะอนุโลมและคืนเสื้อให้ทันที

การรักษากฎระเบียบพื้นฐานอาจเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ภาพจาก : FB/Jessada Denduangboripant

