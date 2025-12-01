ดราม่า ครูยึดเสื้อกันหนาวนักเรียน อ้างสีเสื้อผิดกฎโรงเรียน ผู้ปกครองตั้งคำถามถูกเลือกปฏิบัติเพราะจน?
กลายเป็นประเด็นรับหน้าหนาว ผู้ปกครองโพสต์แชร์ ลูกถูกครูที่โรงเรียนยึดเสื้อหนาว อ้างสีเสื้อผิดกฎ พร้อมตั้งคำถาม ถูกเลือกปฏิบัติเพราะจนหรือไม่
ค้นเรื่องมาจากมีบัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพลงในกลุ่ม คนแพร่(ข่าว) ถึงเหตุการณ์ที่ลูกของตัวเองถูกครูที่โรงเรียนยึดเสื้อกันหนาว โดบระบุว่า
“ก็ไม่คิดว่าเรื่อง แบบนี้จะเกิดกับเด็ก ที่อยู่จังหวัดแพร่ด้วยกันได้”
“เรื่องมีอยู่ว่าน้องเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแห่งหนึ่ง น้องใส่เสื้อกันหนาวตัวนี้ไปโรงเรียน (บ้านเราก็ไม่ได้มีฐานะ ค่อนข้างยากจน แต่แค่ส่งหลานเรียนเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดี เลยส่งมาเรียนที่โรงเรียนนี้)”
“เราอยู่ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึงครอบครัวจะไม่มีอำนาจเงินทอง แต่ก็อยากให้เมตตากัน น้องใส่เสื้อสีนี้ซึ่งมันผิดกฎของโรงเรียน แต่มันก็ดูว่าสีสุภาพไม่ใช่หรอคะครู”
“การทำผิดกฎครั้งแรกควรตักเตือนไม่ใช่หรอ ? การทำผิดกฎ คะแนนนักเรียนมีก็หักแล้วไม่ใช่หรอ?”
“แต่ทำไมถึงยึดเสื้อกันหนาวน้องไป ทั้งที่บ้านเราหนาวตั้ง 9- 10 องศา ให้เด็กทนหนาวเรียนหนังสือได้ยังไง ??”
“ที่หนูมาเล่าให้ทุกคนฟังคือหนูอยากรู้คำตอบของครูคนนั้นมากหนูควรโทรไปที่โรงเรียนใช่ไหมคะทุกคน”
“เหตุการณ์แบบนี้จะได้ไม่เกิดกับลูกคนอื่นเขาอีก หรือว่าครอบครัวเราจนเลยเลือกปฏิบัติคะ”
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็นนี้
“อากาศหนาว ชุดทางโรงเรียนหรือเสื้อกันหนาวของโรงเรียนบางมาก เราคิดว่าควรให้เด็กใส่เสื้อที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นและสีที่เรียบร้อย จะโอเครกว่านะคะ ไม่ควรที่จะยึดเสื้อของเด็กไป”
“9-10° คนใหญ่ยังหนาว นั่นเด็กเขาจะทนหนาวได้ยังไงเน้าะ คุณครูเอ๊ยยย!!”
“เท่าที่อ่านคือฟังจากน้องมาเพียงอย่างเดียว ลองใจเย็นลงแล้วไปสอบถามครูให้เรียบร้อย และกลับมาโพสก็ยังไม่เสียหายครับ ขอบคุณครับ”
“มันไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยนะถ้ามันผิดกฎระเบียบคุณครูก็ควรลง LINE แจ้งใน LINE กลุ่มผู้ปกครองเลย แล้วห้ามไม่ใช่ยึด”
“เสื้อผ้าบางอย่างควรอนุโลมกันได้…โดยมองที่เจตนาและเหตุการณ์นั้นๆ. ต่อไปทาง รร.ต้องพิจาณากฎระเบียบนี้อีกที”
อ้างอิง : 1
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชัชชาติ” ส่งทีม-เครื่องจักร ช่วยเหลือฟื้นฟูสงขลา เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- โวยลั่น คนแก่รอยื่นเอกสารรับเงินเยียวยา ทั้งที่ระบบมีข้อมูลครบ ไหนว่าลดขั้นตอนแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: