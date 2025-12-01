ข่าว

ดราม่า ครูยึดเสื้อกันหนาวนักเรียน อ้างสีเสื้อผิดกฎโรงเรียน ผู้ปกครองตั้งคำถามถูกเลือกปฏิบัติเพราะจน?

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 10:13 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 10:13 น.
65

กลายเป็นประเด็นรับหน้าหนาว ผู้ปกครองโพสต์แชร์ ลูกถูกครูที่โรงเรียนยึดเสื้อหนาว อ้างสีเสื้อผิดกฎ พร้อมตั้งคำถาม ถูกเลือกปฏิบัติเพราะจนหรือไม่

ค้นเรื่องมาจากมีบัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพลงในกลุ่ม คนแพร่(ข่าว) ถึงเหตุการณ์ที่ลูกของตัวเองถูกครูที่โรงเรียนยึดเสื้อกันหนาว โดบระบุว่า

“ก็ไม่คิดว่าเรื่อง แบบนี้จะเกิดกับเด็ก ที่อยู่จังหวัดแพร่ด้วยกันได้”

“เรื่องมีอยู่ว่าน้องเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแห่งหนึ่ง น้องใส่เสื้อกันหนาวตัวนี้ไปโรงเรียน (บ้านเราก็ไม่ได้มีฐานะ ค่อนข้างยากจน แต่แค่ส่งหลานเรียนเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดี เลยส่งมาเรียนที่โรงเรียนนี้)”

“เราอยู่ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึงครอบครัวจะไม่มีอำนาจเงินทอง แต่ก็อยากให้เมตตากัน น้องใส่เสื้อสีนี้ซึ่งมันผิดกฎของโรงเรียน แต่มันก็ดูว่าสีสุภาพไม่ใช่หรอคะครู”

“การทำผิดกฎครั้งแรกควรตักเตือนไม่ใช่หรอ ? การทำผิดกฎ คะแนนนักเรียนมีก็หักแล้วไม่ใช่หรอ?”

“แต่ทำไมถึงยึดเสื้อกันหนาวน้องไป ทั้งที่บ้านเราหนาวตั้ง 9- 10 องศา ให้เด็กทนหนาวเรียนหนังสือได้ยังไง ??

“ที่หนูมาเล่าให้ทุกคนฟังคือหนูอยากรู้คำตอบของครูคนนั้นมากหนูควรโทรไปที่โรงเรียนใช่ไหมคะทุกคน”

“เหตุการณ์แบบนี้จะได้ไม่เกิดกับลูกคนอื่นเขาอีก หรือว่าครอบครัวเราจนเลยเลือกปฏิบัติคะ”

หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็นนี้

“อากาศหนาว ชุดทางโรงเรียนหรือเสื้อกันหนาวของโรงเรียนบางมาก เราคิดว่าควรให้เด็กใส่เสื้อที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นและสีที่เรียบร้อย จะโอเครกว่านะคะ ไม่ควรที่จะยึดเสื้อของเด็กไป”

“9-10° คนใหญ่ยังหนาว นั่นเด็กเขาจะทนหนาวได้ยังไงเน้าะ คุณครูเอ๊ยยย!!”

“เท่าที่อ่านคือฟังจากน้องมาเพียงอย่างเดียว ลองใจเย็นลงแล้วไปสอบถามครูให้เรียบร้อย และกลับมาโพสก็ยังไม่เสียหายครับ ขอบคุณครับ”

“มันไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยนะถ้ามันผิดกฎระเบียบคุณครูก็ควรลง LINE แจ้งใน LINE กลุ่มผู้ปกครองเลย แล้วห้ามไม่ใช่ยึด”

“เสื้อผ้าบางอย่างควรอนุโลมกันได้…โดยมองที่เจตนาและเหตุการณ์นั้นๆ. ต่อไปทาง รร.ต้องพิจาณากฎระเบียบนี้อีกที”

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

