โวยลั่น คนแก่รอยื่นเอกสารรับเงินเยียวยา ทั้งที่ระบบมีข้อมูลครบ ไหนว่าลดขั้นตอนแล้ว
ชาวบ้านโวย คนแก่ต่อคิวถ่ายเอกสารรับเงินเยียวยาน้ำท่วม โฆษกฯ ยันนายกฯ สั่งลดขั้นตอนแล้วแต่ท้องถิ่นไม่ได้ปฏิบัติตาม เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ ย้ำใช้แค่ยืนยันตัวตนก็พอ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เผยแพร่ข้อความของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาพูดถึงการดำเนินการเพื่อรับเงินเยียวยาน้ำท่วมที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ระบุว่า “ข้อมูลทะเบียนบ้านคนในเขตเทศบาลของตัวเองก็มีอยู่แล้ว ทำไมต้องให้คนแก่ดิ้นรนไปถ่ายเอกสาร ต่อคิวหลาย ๆ ร้อยคิวเพื่อแย่งกันลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์ ทต.คลองขุด ตั้งงบไปเลยหมู่ที่ท่วมทั้งหมด แล้วส่งคนลงมาเช็กทีหลังสิ
คนที่เค้าเดือดร้อน เจ็บปวด หวาดกลัว ทำอะไรไม่เป็นมีเยอะมาก ตอนเก็บภาษีบ้าน มีข้อมูลอยู่แล้วทุกอย่าง ตามถูกหมด รู้ทุกเรื่อง แม่ไปรอเซ็นเอกสารให้คนเช่าบ้าน จนไม่ได้กินข้าว หิวข้าวจนตัวสั่น ดีนะที่ไม่เป็นอะไร 2 วันนี้ร้านถ่ายเอกสารได้เงินไปเท่าไหร่? มันไม่มีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่านี้เหรอถามจริง? ตอนน้ำท่วมxูยังไม่โกรธเท่านี้ หลังน้ำท่วมนี่ ฟังแม่เล่าโกรธจนตัวสั่น! คิดกันได้แค่นี้จริง, xูอยากจะบ้า”
ก่อนหน้านี้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงชี้แจงมาตรการและคำสั่งจากรัฐบาลได้สั่งการชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการเยียวยา เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครอบคลุมทั้งจังหวัดจึงไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนถ่ายเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การเยียวยาจะไม่ใช่เฉพาะเจ้าบ้าน แต่ครอบคลุมถึงผู้พักอาศัยที่เป็น ผู้เช่า, ห้องเช่า, หรือผู้ที่อาศัยอยู่จริง โดยให้ใช้เพียงการยืนยันตัวตนเป็นหลัก
โฆษกรัฐบาลยอมรับว่า มีกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีรายงานว่าประชาชนแห่ถ่ายเอกสารหลักฐานจำนวนมาก คาดว่าสาเหตุเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงในภาวะวิกฤต
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง และจะติดตามประเด็นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่าหากพบหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นจะต้องถูกดำเนินการตามความเหมาะสม
