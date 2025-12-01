ตรวจหวย
ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่
เตรียมลุ้นกันได้เลยกับการประกาศผล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14.30 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมพร้อมรายงานผลให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใคร สามารถติดตามอัปเดตสดทุกรางวัลได้ที่นี่ ขอให้ทุกท่านโชคดี
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 ธันวาคม 2568
-
รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
ดูผลหวยย้อนหลัง
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
- รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัลที่ 1 : รอผล
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
- รางวัล 2 ตัวตรง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
สำหรับประชาชนที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้
- เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
- เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 12 68
- ตรวจหวยออมสิน 1 ธ.ค. 68 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด
- สรุปเลขเด็ด หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68 เลขอายุผู้ว่าฯ น่าลุ้นรางวัลเลขท้าย
