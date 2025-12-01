ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 09:23 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 09:23 น.
164
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่

ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่

เตรียมลุ้นกันได้เลยกับการประกาศผล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 การถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14.30 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมพร้อมรายงานผลให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใคร สามารถติดตามอัปเดตสดทุกรางวัลได้ที่นี่ ขอให้ทุกท่านโชคดี

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 ธันวาคม 2568

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดูผลหวยย้อนหลัง

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัลที่ 1 : รอผล

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

สำหรับประชาชนที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
  • เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ชวน หลีกภัย อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง บันเทิง

โมเมนต์น่ารัก ชวน หลีกภัย โทรหา ทับทิม มัลลิกา ถามไถ่อาการ หลังผ่าตัดสมอง

45 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองฝรั่งเศส ถูกปาไข่ใส่ หลังเพิ่งถูกเทแป้งในสัปดาห์เดียวกัน

8 นาที ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เช็กแนวทางเลขเด็ดจากหนังสือพิมพ์ดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ และบางกอกทูเดย์ งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์เลขชนสนั่นทุกสำนัก คอหวยห้ามพลาด เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/12/68

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหตุสลด เครื่องบินเล็ก 2 ลำชนกันกลางอากาศในซิดนีย์ ทำนักบินเสียชีวิต 1 ราย

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมควบคุมมลพิษ เริ่มใช้ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงฝุ่น PM 2.5

40 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 ธันวาคม 2568 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 ธันวาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

45 นาที ที่แล้ว
อปท สงขลา เยียวยาน้ำท่วม 9 พัน ถ่ายเอกสาร ข่าว

สรยุทธถาม อธิบดีปภ.ตอบชัด เยียวยา 9000 ไม่ต้องถ่ายเอกสาร ยุ่งยาก!

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า ครูยึดเสื้อกันหนาวนักเรียน อ้างสีเสื้อผิดกฎโรงเรียน ผู้ปกครองตั้งคำถามถูกเลือกปฏิบัติเพราะจน?

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายบราซิลป่วยจิต ปีนกำแพงสวนสัตว์สูง 6 เมตร เข้ากรงสิงโต ถูกขย้ำดับ

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ธ.ค. 68 Line News

โค้งสุดท้าย เจ๊ฟองเบียร์ ปล่อยเลขเด็ด งวด 1 ธ.ค. 68 ฟันเน้น ๆ ตัวเดียว

60 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

อย่าให้มีครั้งที่ 3 “อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยแชมป์โลก ถูกตำรวจจับ หลังเมาอาละวาดหน้าสะดวกซื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชัชชาติ” ส่งทีม-เครื่องจักร ช่วยเหลือฟื้นฟูสงขลา เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดออกบ่อย 20 ปี ย้อนหลัง เลขเด็ด

หวยออก 1 ธันวาคม 2568 สถิติเลขเด็ดออกบ่อย 20 ปี ย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้ก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือการตายโดยสมัครใจ จบชีวิตตัวเองด้วยวัย 92 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าต่อคิวถ่ายเอกสารรับเงินเยียวยาน้ำท่วม ข่าว

โวยลั่น คนแก่รอยื่นเอกสารรับเงินเยียวยา ทั้งที่ระบบมีข้อมูลครบ ไหนว่าลดขั้นตอนแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม. 48 เขต มีค่าฝุ่นระดับสีแดง เกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 ธ.ค. 68 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร งวด 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไซโคลนเซนยาร์ ถล่มอินโดนีเซีย น้ำท่วมหนัก ยอดตายพุ่ง 440 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เมิน “บิ๊กโจ๊ก” เปิดแชตไลน์ ตอบทำงานช่วยเหลือประชาชน ไม่มีดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “พี่โต ฉลามภัย” ฮีโร่กู้ภัยช่วยน้ำท่วม แน่นหน้าอกหลังเสร็จภารกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นฤมล” โต้ ไม่ได้เกณฑ์ให้ครูโรงเรียนหาดใหญ่รอต้อนรับ “ธรรมนัส” สวนใครจะสั่ง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกาศดัง ยกเคส “ณัฐวุฒิ” อุทาหรณ์ คนพักผ่อนน้อย เคยหูดับ 7 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 12 68 ดูดวง

ระวัง 2 ราศี ดวงสุขภาพทรุด ป่วยกะทันหัน เข้าโรงพยาบาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 09:23 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 09:23 น.
164
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ชวน หลีกภัย อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

โมเมนต์น่ารัก ชวน หลีกภัย โทรหา ทับทิม มัลลิกา ถามไถ่อาการ หลังผ่าตัดสมอง

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

นักการเมืองฝรั่งเศส ถูกปาไข่ใส่ หลังเพิ่งถูกเทแป้งในสัปดาห์เดียวกัน

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เช็กแนวทางเลขเด็ดจากหนังสือพิมพ์ดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ และบางกอกทูเดย์ งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์เลขชนสนั่นทุกสำนัก คอหวยห้ามพลาด

รวมเลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/12/68

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

เหตุสลด เครื่องบินเล็ก 2 ลำชนกันกลางอากาศในซิดนีย์ ทำนักบินเสียชีวิต 1 ราย

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
Back to top button