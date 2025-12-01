ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 ธ.ค. 68 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 09:13 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 09:14 น.
เกาะติดการถ่ายทอดสดผลรางวัลสลากออมสินงวดวันจันทร์แรกของเดือนธันวาคม ต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี 2568 เช็กเลขเด็ดรางวัลที่ 1 และเลขท้ายทุกรางวัลได้ที่นี่

เช้าวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นวันเริ่มต้นเดือนสุดท้ายของปีที่หลายคนรอคอย บรรยากาศแห่งความหวังกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อธนาคารออมสินเตรียมทำการออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เพื่อมอบโชคใหญ่ส่งท้ายปีให้กับผู้รักการออม

งวดนี้ถือเป็นงวดพิเศษต้อนรับเดือนธันวาคม โดยรางวัลใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต่างจับจ้องคือ รางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดขั้นตอนการออกรางวัลด้วยความโปร่งใส ส่งตรงจากห้องออกรางวัล โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ถือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี อยู่ในมือ เตรียมลุ้นไปพร้อมกัน ทีมงานเดอะไทยเกอร์ได้เกาะติดสถานการณ์และพร้อมอัปเดตผลรางวัลทันทีที่ตัวเลขถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลทุกอันดับได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568

อันดับที่ 1 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท) รอผล

อันดับที่ 2 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท) รอผล

อันดับที่ 3 (ออก 5 ครั้ง 4,540 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท) รอผล

อันดับที่ 4 (ออก 10 ครั้ง 9,480 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท) รอผล

อันดับที่ 5 (ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท) รอผล

เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง) งวดที่ 254-262 จำนวน 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท รอผล

เลขท้าย 3 ตัว (ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242-253 จำนวน 5,601,266 อันดับ อันดับละ 40 บาท) รอผล

ช่องทางตรวจผลและรับเงินรางวัล

หลังจากที่ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลครบถ้วนแล้ว ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้อีกครั้งผ่านช่องทางที่เป็นทางการของธนาคาร ดังนี้

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
  • Facebook Fanpage : GSB Society
  • YouTube: สามารถรับชมผ่านช่อง 9MCOT ที่มักจะมีการสตรีมคู่ขนานไปกับ Facebook Live

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลรางวัลกับธนาคารออมสินอีกครั้ง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

บทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ชวน หลีกภัย อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

โมเมนต์น่ารัก ชวน หลีกภัย โทรหา ทับทิม มัลลิกา ถามไถ่อาการ หลังผ่าตัดสมอง

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

นักการเมืองฝรั่งเศส ถูกปาไข่ใส่ หลังเพิ่งถูกเทแป้งในสัปดาห์เดียวกัน

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เช็กแนวทางเลขเด็ดจากหนังสือพิมพ์ดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ และบางกอกทูเดย์ งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์เลขชนสนั่นทุกสำนัก คอหวยห้ามพลาด

รวมเลขเด็ด 3 สำนักดัง ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/12/68

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

เหตุสลด เครื่องบินเล็ก 2 ลำชนกันกลางอากาศในซิดนีย์ ทำนักบินเสียชีวิต 1 ราย

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
