ตรวจหวยออมสิน 1 ธ.ค. 68 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด
เกาะติดการถ่ายทอดสดผลรางวัลสลากออมสินงวดวันจันทร์แรกของเดือนธันวาคม ต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี 2568 เช็กเลขเด็ดรางวัลที่ 1 และเลขท้ายทุกรางวัลได้ที่นี่
เช้าวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นวันเริ่มต้นเดือนสุดท้ายของปีที่หลายคนรอคอย บรรยากาศแห่งความหวังกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อธนาคารออมสินเตรียมทำการออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เพื่อมอบโชคใหญ่ส่งท้ายปีให้กับผู้รักการออม
งวดนี้ถือเป็นงวดพิเศษต้อนรับเดือนธันวาคม โดยรางวัลใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต่างจับจ้องคือ รางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดขั้นตอนการออกรางวัลด้วยความโปร่งใส ส่งตรงจากห้องออกรางวัล โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่ถือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี อยู่ในมือ เตรียมลุ้นไปพร้อมกัน ทีมงานเดอะไทยเกอร์ได้เกาะติดสถานการณ์และพร้อมอัปเดตผลรางวัลทันทีที่ตัวเลขถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลทุกอันดับได้จากข้อมูลด้านล่างนี้
ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568
อันดับที่ 1 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท) รอผล
อันดับที่ 2 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท) รอผล
อันดับที่ 3 (ออก 5 ครั้ง 4,540 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท) รอผล
อันดับที่ 4 (ออก 10 ครั้ง 9,480 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท) รอผล
อันดับที่ 5 (ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท) รอผล
เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง) งวดที่ 254-262 จำนวน 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท รอผล
เลขท้าย 3 ตัว (ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242-253 จำนวน 5,601,266 อันดับ อันดับละ 40 บาท) รอผล
ช่องทางตรวจผลและรับเงินรางวัล
หลังจากที่ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลครบถ้วนแล้ว ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้อีกครั้งผ่านช่องทางที่เป็นทางการของธนาคาร ดังนี้
- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
- Facebook Fanpage : GSB Society
- YouTube: สามารถรับชมผ่านช่อง 9MCOT ที่มักจะมีการสตรีมคู่ขนานไปกับ Facebook Live
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลรางวัลกับธนาคารออมสินอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปเลขเด็ด หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68 เลขอายุผู้ว่าฯ น่าลุ้นรางวัลเลขท้าย
- ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68
- ส่องเลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1/12/68 เต็งบน 2 ล่าง 9 ให้โชคส่งท้ายปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: