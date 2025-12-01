“อนุทิน” เมิน “บิ๊กโจ๊ก” เปิดแชตไลน์ ตอบทำงานช่วยเหลือประชาชน ไม่มีดราม่า
อนุทิน เมิน บิ๊กโจ๊ก หลังเปิดแชตไลน์ พูดติดตลกเรื่องถุงห่อศพ ตอบทำงานช่วยเหลือประชาชน ไม่มีดราม่า ตนทำงานการเมืองมานาน เรื่องนี้ปกติ
จากกรณีที่พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. ได้นำข้อความแชทมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ซึ่งนายกฯ เขียนข้อความว่า “ห่อนายกใช้ถุงเดียวพอครับ” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายอนุทิน ตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมมาทำงาน ผมมาทำงาน มาทำงาน มาช่วยเหลือประชาชน ไม่มีดราม่าอะไร”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากรณีที่บิ๊กโจ๊กออกมาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 1,000 คนนั้น นายอนุทิน บอกว่า เรื่องนี้มีแพทย์ออกมาพูดแล้วว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเท่าไหร่ คำยืนยันจากแพทย์จะถูกต้อง และชัดเจนที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่มีคนออกมาโจมตีอาศัยช่วงที่สถานการณ์เป็นแบบนี้มองอย่างไร นายอนุทิน บอกว่า “ไม่มองๆ ผมทำงาน”
ส่วนมีอะไรจะฝากไปถึง บิ๊กโจ๊กหรือไม่ นายอนุทินส่ายหน้าก่อนบอกว่า ตนทำงานการเมืองมานาน เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติ ผู้สื่อข่าวย้ำถามว่า แต่เขามาจ้องโจมตีแบบนี้ นายอนุทินตอบกลับทันทีว่าแล้วมาถามอะไรกับตน ก่อนทิ้งท้ายว่านี่คือคนทำงาน ทำงานกันหมด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น
- “อนุทิน” เซ็นตั้ง “ภราดร” นั่ง ผอ.ศป.กฉ. ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมสงขลา
- “นฤมล” โต้ ไม่ได้เกณฑ์ให้ครูโรงเรียนหาดใหญ่รอต้อนรับ “ธรรมนัส” สวนใครจะสั่ง?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: