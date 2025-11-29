ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 18:53 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 19:13 น.
56
แฟ้มภาพ

บิ๊กโจ๊ก อ้างมีผู้ใหญ่ในสาธารณสุข ทนพฤติกรรม นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ไหว ก่อนเปิดแชตสนทนาเดือด บอกเอาความตายของคนหาดใหญ่มาทำเป็นตลกล้อเล่น

วันนี้ (29 พ.ย.68) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” เปิดเผยเนื้อหาซึ่งเป็นภาพแชตสนทนา ซึ่งทางพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. โพสต์ภาพแชทกลุ่มนี้ พร้อมระบุ “มีผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข ทนพฤติกรรม นายกอนุทินฯ ไม่ไหว จึงขอส่งไลน์การสนทนานี้มาให้ผม

จากนั้นในโพสต์แชตสนทนาดังกล่าวมีการระบุเนื้อหาที่ “บิ๊กโจ๊ก”อ้างต่อว่า เมื่อเห็นการกระทำหนล่าสุดนี้ยิ่งทำให้ตนเองนั้นหยั่งลึกไปในหัวใจของนายอนุทินชัดเจนว่า ท่านนายกฯ ไม่ได้ใส่ใจความตายของคนหาดใหญ่อย่างจริงใจ ยังทำเป็นตลกล้อเล่นกับผู้เสียชีวิต 1000 ศพ

“ท่านคงต้องการแค่ตำแหน่งนี้ไว้ประดับแค่วงศ์ตระกูลท่านเฉยๆ คนอย่างท่านต้องลาออก แล้วหยุดเล่นการเมืองไปตลอดชีวิต”

“ท่านไม่บริจาคเงินส่วนตัวที่ร่ำรวยมหาศาลไม่พอ แต่ยังเอาความตาย ความทุกข์ โศกเศร้าของคนหาดใหญ่มาล้อเล่นอีก ผมขอให้ท่านออกนอกพื้นที่หาดใหญ่เดี๋ยวนี้ เพราะหัวใจ และเป้าหมายท่านมันอยู่ที่เรื่องหา สส. เพิ่ม แต่เรื่องความตายของชาวหาดใหญ่แค่เรื่องตลก ที่ทำให้ท่านขำไปวันๆ นี่หรือคือคำว่า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของท่านในฐานะ นายก และ รมต.มหาดไทย กรุณาออกจากพื้นที่หาดใหญ่แล้วอย่ากลับมาอีกเลยครับ”

“กระผมและชาวใต้ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อคนใต้บ้านเรา พระราชทานกำลังใจ พร้อมทั้งทรัพย์ส่วนพระองค์ 100 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือชาวใต้เรา เป็นพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นต่อชาวใต้ดินแดนไทยพุทธมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้ครับ คนใต้เราไม่ต้องการนายกแบบนี้”

ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดยยอดผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 29 พ.ย.68 เวลา 08.00 น. ของ 8 จังหวัดภาคใต้ รวม 162 ราย โดย จ.สงขลา เสียชีวิตมากสุด 126 คน

  • สงขลา 126 ราย
  • นครศรีธรรมราช 9 ราย
  • พัทลุง 4 ราย
  • ตรัง 2 ราย
  • สตูล 5 ราย
  • ปัตตานี 7 ราย
  • ยะลา 5 ราย
  • นราธิวาส 4 ราย

สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว แฉแชตบิ๊กโจ๊ก อนุทิน
ภาพ Facebook @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
อนุทิน น้ำท่วมหาดใหญ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568
แฟ้มภาพ รัฐบาลไทย
โรงพยาบาลหาดใหญ่ เวลา 08.59 น
แฟ้มภาพ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เวลา 08.59 น. วันที่ 26 พ.ย.2568

อ่านข่าวประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568

