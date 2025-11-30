ด่วน! เปิดเนื้อหา “เท่าพิภพ” ร่ายยาวก่อนวางมือ ประกาศไม่ลงสส.สมัยหน้า
เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เปิดเผยหลังกระแสเตรียมวางมือ หยุดเส้นทางการเมืองกับพรรคส้มจริงไหม ? ล่าสุด เช้าที่ผ่านมาส.ส. สายสุรา ที่เคยถูกจับจากการปรุงเบียร์เอง เขียนเนื้อหาร่ายยาว อธิบายละเอียด 3 ข้อ ไล่ตั้งแต่ วางมือไม่ลงสมัครสส.พรรคประชาชนสมัยหน้าแล้วไปทำอะไรต่อ ทำมา 80% แล้ว ทำไมไม่ทำให้ 100% ? ไปจนสรุปอนาคตจากนี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานคร โพสต์ประกาศ ไม่ลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในเขตเดิมในการเลือกตั้งครั้งหน้า อ้างว่าได้ทำงานและความฝันในฐานะ สส. สำเร็จไปแล้วราว 80% ส่วนอีก 20% อยากให้นายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา เป็นผู้สานต่อ และเดินหน้าสร้างงานใหม่ของตัวเองต่อไป
ทั้งนี้เนื้อหาชี้แจงบนเฟซบุ๊ก @Taopiphop ระบุโดยเริ่มจากจั่วหัวว่า “วางมือแล้วเหรอ ? ไปทำอะไรต่อวะ ?” จากนั้น สส.เท่าพิภพ ได้เขียนข้อความขอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ชื่นชม-ให้กำลังใจ และสอบถามมามากมาย ตนเองตามอ่านได้แต่ตอบไม่หมด เลยขอใช้โพสต์นี้ตอบคำถามยอดฮิตที่หลายคนถามมาในครั้งเดียว เริ่มจากข้อแรก
1. วางมือทางการเมืองแล้วเหรอ ??
ถึงแม้ผมจะไม่ประสงค์ลงเลือกตั้งต่อในฐานะ ส.ส. เขตเดิม แต่อุดมการณ์ของผมยังเหมือนเดิมครับ ผมยังอยากให้การเมืองไทยและประเทศไทยดีขึ้น และคงไม่มีเครื่องมือใดที่จะเปลี่ยนประเทศได้เท่าการเมืองที่ดีอีกแล้ว ผมยังยินดีทำงานการเมืองต่อไป ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นการทำงานเบื้องหลังในพรรค หรือบทบาทอื่น ๆ ในอนาคต
2. ทำมา 80% แล้ว ทำไมไม่ทำให้ 100% ไปเลยล่ะ
จริง ๆ ก็อยู่ต่อและทำได้ครับ แต่ผมอยู่ตั้งแต่ยุค #ช่วยธนาธรตั้งชื่อพรรค ผ่านมาทุกยุคทุกพรรค ผมไม่เคยมั่นใจในเพื่อร่วมทางของผมเท่ายุคนี้มาก่อน ผมเชื่อมาตลอดว่า พรรคการเมืองเป็นพาหนะทำตามความฝันร่วมกันให้สำเร็จ วันนี้ผมเชื่อมั่นว่า 80% ของความสำเร็จของผม หากแม้ผมลงจาTaopiphop Bar Projectาพายบ้าง เพื่อนคนนั้นก็จะพาความฝันของผมไปได้แน่นอน ฝากสนับสนุนเพื่อนใหม่เหล่านั้นด้วยนะครับ
3. แล้วไปทำอะไรต่อ ??
นี่คือคำถามที่ยากที่สุดครับ ลองนึกภาพว่าวันหนึ่งคุณจะตกงาน คุณก็ต้องคิดหาอาชีพรองรับไว้ แน่นอนว่าผมมีธุรกิจร้านเบียร์ มีสั่งผลิตเบียร์ เหล้า สาโทอยู่บ้าง แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีตามสภาพเศรษฐกิจครับ ทำตาม Passion มากกว่า
คิดว่าช่วงแรกผมคงกลับไปเป็นมัคคุเทศก์เหมือนเดิม ขับ Grab บ้างเพื่อให้มีรายได้ เพราะไปหางานประจำ ก็คงไม่มีใครรับนักการเมืองเก่าแน่ ๆ และงานประจำคงไม่ตอบโจทย์ เพราะถ้าพรรคเรียกไปใช้ก็จะได้ว่างไปช่วยงาน ระหว่างนั้นก็คงเริ่มโครงการทางการเมืองที่ผมอยากทำไปด้วย เป็นการหาความท้าทายและสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ด้วยปรัชญาเดิม #คนธรรมดาทำการเมือง ที่อยากให้การเมืองเป็นของทุกคน และการเมืองดีขึ้นได้
ตอนนี้ฟุ้ง ๆ อยากทำเยอะมากครับ ทุกคนลงเมนต์บอกได้ว่าอยากเห็นอันไหนที่สุด
- ยกระดับวงการสุราขาว เป้าสุดท้ายคือทำให้คำว่า Laokao เข้าไปอยู่ใน Oxford Dictionary ให้ได้
- ทำแผนปฏิวัติการท่องเที่ยวไทยต่อ แน่นอนว่าเปลี่ยนใหญ่แน่
- เขียนหนังสือ How to be Politician ให้จบ เขียนไว้บ้างแล้ว เอาให้อ่านสนุก จิกกัด แต่ได้ประโยชน์
- ทำช่องยูทูบ (YouTube) ช่องการเมือง เพราะอยากสัมภาษณ์นักการเมืองเก่า ๆ เก็บไว้ ทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวแต่ละประเทศ เมือง แล้วตามรอยการเมืองการปกครอง ไปรัฐสภา คุยกับพรรคการเมือง ตามม็อบ การเลือกตั้งเป็นต้น (อันนี้เผื่อได้เที่ยวด้วย)
- ทำบริษัท “Political Consultant” ที่ปรึกษาทางการเมือง ช่วยออกแบบแคมเปญ นโยบาย ทำคอร์สฝึกอบรมนักการเมือง ทีมผู้ช่วย หรือคนที่สนใจจะลงการเมือง เอาจริงเรื่องนี้นอกจากอยากทำเพื่อยกระดับการเมืองแล้ว ยังอยากเปิดเพื่อให้ผู้ช่วยทีมงานเก่าผมมีอาชีพมีงานทำต่อไป เพราะทุกคนก็มีประสบการณ์ทำการเมืองกับผมไม่น้อยเลยครับ
สุดท้าย เท่าพิภพระบุ ถ้าหากเคราะห์ดีมีบุญไม่โดนตัดสิทธิ์ก็อยากตั้งใจทำการเมืองท้องถิ่นระดับผู้บริหารเทศบาล หรือถ้าไม่ได้ลงเองก็จะช่วยทำอยู่ดีเพราะเชื่อว่าตำแหน่งนายกเทศบาลนคร เป็นตำแหน่งจากการเลือกตั้งที่ดีที่สุดในไทย เพราะมีอำนาจและงบประมาณในการจัดการตนเองสูง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของพี่น้องได้มากกว่า
“ผมขอบคุณทุกท่านถ้าอ่านมาจนจบนะครับ ทุกคนคงหมดห่วงเพราะดูเหมือนจะมีอะไรทำต่อแล้ว หรือไม่ก็เป็นห่วงเพราะมันจะทำอะไรเยอะแยะวะ 555 แต่ถ้านอกจากให้กำลังใจผม ขอฝากให้กำลังใจเพื่อน ส.ส. คนอื่นที่เจอสถานการณ์จุดเปลี่ยนแบบผมด้วยนะครับ มันยากแน่ ๆ รวมถึงเพื่อนใหม่และทุกท่านด้วยครับ ว่าการเมืองที่ดีที่เราอยากเห็นต้องช่วยกันทำ ขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ”.
ทั้งนี้ เมื่อ 28 กันยายน 2566 เท่าพิภพ เคยโพสต์ขอบคุณ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าคนปัจจุบันว่า “ส.ส. สายสุรา ที่เคยถูกจับจากการปรุงเบียร์เอง แรงผลักดันจากวันนั้น ส่งเขาเข้าสภาและทำหน้าที่ครบ 4 ปีอย่างสมบูรณ์ เท่าใช้เวลาทำงานรับใช้ประชาชนในเขตคลองสาน ธนบุรี เท่าๆ กับทุ่มเทเวลาในการรณรงค์ผลักดันกฎหมายสุราก้าวหน้า”
“ถึงแม้ว่าสุดท้าย เราจะขาดไปเพียง 2 เสียง ไม่สามารถผ่านกฎหมายได้ แต่ก็ถือว่าการทำงานหนัก การพูดคุยกับทุกพรรคของเท่าพิภพ ทำให้เราไปใกล้ความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง เท่าคือผู้พิสูจน์ว่า ส.ส. ที่ทำงานสภา นิติบัญญัติได้ดี งานพื้นที่ก็ไม่พร่อง โดยไม่ใช้เงิน มีอยู่จริง @thanathorn.ig ขอบคุณพี่เอกมาก ๆ ครับ”
ย้อนกลับไปเมื่อ 22 มกราคม 2560 ตอนที่ยังไม่เป็น สส.ตัวแทนของประชาชน “เท่าพิภพ” ตกเป็นข่าวดังกรณี สรรพสามิต รวบหนุ่มนิติฯ ชอบดื่มเบียร์ คิดสูตรหมักผลิตเอง รสชาติถูกปากกลุ่มเพื่อนเลยทดลองขาย (ข้อมูลจากมติชน) ซึ่งต่อมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) เคยหล่นเนื้อหาชื่นชมนายเท่าพิภพไว้ว่า “เท่าพิภพ” จากผู้ถูกจับคดีต้มเบียร์เองหลังรัฐประหาร 2557 กลายเป็น ส.ส.อนาคตใหม่และก้าวไกล ผู้นำเสนอร่างกฎหมาย “สุราก้าวหน้า” จนผ่านสภาวาระแรก
ในวันที่ 24 ม.ค. 2560 “ประยุทธ์” ตอบคำถามหลังจับ “เท่าพิภพ” แบบนี้ครับ “ไม่เข้าใจ ถามได้ไงวะเนี่ย ใครถามวะเนี่ย บัวใต้น้ำจริงๆ เลย กรณีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้หมักเบียร์สดเองผิดกฎหมาย มีการตั้งคำถามว่า กฎหมายให้ประโยชน์กลุ่มทุนมากไปหรือไม่ มันเกี่ยวตรงไหนวะ หา…
แล้วกลุ่มทุนเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่า ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เล่นงานเขาไม่ได้ แล้วหมักเบียร์สดเองผิดกฎหมายไหม ถ้าผิดก็ดำเนินคดี ถ้าทางกลุ่มทุนทำผิดก็ดำเนินคดีทางโน้น เอามาพันกันแบบนี้ผมว่าใช้ไม่ได้คำถามแบบนี้” ขอปรบมือดังๆ ให้ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร.
