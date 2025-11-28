ข่าว

“สส.ลิซ่า” ฟาด “ภราดร” ลุกหนีนักข่าว จี้ยอมรับความจริง รับมือน้ำท่วมผิดพลาด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 09:42 น.
สส.ลิซ่า ฟาด ภราดร ลุกหนีนักข่าว จี้ยอมรับความจริง รับมือน้ำท่วมผิดพลาด ไม่ตอบคำถามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลุกเดินหนีผู้สื่อข่าว หลังถูกจี้ถามว่าถึงเวลาแล้วรึยัง ที่รัฐบาลต้องยอมรับว่าบริหารสถานการณ์น้ำท่วมผิดพลาด

โดย น.ส.ภคมน ระบุว่า “หาดใหญ่ในวันที่น้ำลด ใจหาย วันนี้ไปในพื้นที่หลังเทศบาล หลังสนามกีฬาจิระนคร เราโตมาแถวนี้ สภาพวันนี้มันบอกไม่ถูกไม่มีคำไหนจะบรรยายได้ และระหว่างเดินทางกลับเข้าที่พัก เพิ่งมีสัญญานอินเตอร์เน็ตเปิดมาเจอการแถลงข่าวของรัฐบาล ฟังแล้วเหมือนเราอยู่กันคนละโลก

วันนี้แม้สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ ระดับน้ำจะลดลงแล้วจริงแต่ในหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและยังไม่เคยมีใครเข้าไปช่วยเหลือ ไม่มีแม้กระทั่งอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจก สภาพหลังน้ำลดของอำเภอหาดใหญ่ เป็นความเสียหายที่มหาศาล อย่างน้อยๆ หากประเมินด้วยสายตา ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ความใกล้เคียงชีวิตที่ปกติ

“ดิฉันไม่อยากจะพูดเยอะหลายคำ แต่อยากจะแนะนำให้ท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลมาอยู่ในพื้นที่ให้เกิน 2 วัน เดินไปในพื้นที่ที่ไม่ต้องมีข้าราชการรอรับ ไปคุยกับประชาชนที่เขาประสบปัญหาอุทกภัยครั้งนี้จริงๆ ไปพูดคุยกับคนที่รอคอยการเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน และดิฉันเชื่อว่า ถ้าท่านได้สัมผัส ท่านจะไม่กล้าแม้แต่จะพูดว่าสถานการณ์ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

วันนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือการยอมรับความจริงว่ารัฐบาลประเมินสถานการณ์ผิดพลาด รับมือกับปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ผิดพลาด การยอมรับความผิดพลาด เจ็บไม่นาน แล้วเดินหน้าแก้ไขให้คืนชีวิตปกติให้พี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด นี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ควรจะแถลงในวันนี้” ภคมน กล่าว

รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่รัฐมนตรีภราดรเลือกที่จะลุกหนีนักข่าว ไม่ตอบคำถามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน หลังจากนี้ชีวิตเขาจะอยู่อย่างไร เขาต้องพึ่งใคร และรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดต่อไป นี่ต่างหากคือสิ่งที่ท่านต้องตอบกับผู้สื่อข่าว

วันนี้ทีมพรรคประชาชนและทีมอาสากู้ภัยลงพื้นที่โดยใช้โดรนนำทาง เข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเคยเข้าถึงและค้นหาบ้านที่มีผู้เสียชีวิตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนำศพผู้เสียชีวิตออกมา และจากการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่ ทำให้เราเห็นกองขยะจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ คาดว่าต้องใช้เวลาอีกราว 1 เดือนจึงจะจัดการได้ทั้งหมด

“นี่ค่ะท่าน เมื่อน้ำเริ่มลดแล้ว ตอเริ่มผุด ยิ่งเจอความยากลำบากของพี่น้องประชาชน พวกเขาเพิ่งเข้าถึงโลกภายนอกได้ หลังจากผ่านมาหลายวัน ทั้งความหิวโหย ทั้งสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ทั้งสุขภาพจิตที่หมดอาลัยตายอยาก ทั้งทรัพย์สินในบ้านเสียหายหมด หรืออาจจะรวมถึงคนในครอบครัวต้องสูญเสียชีวิตไปอีกด้วย”

” และขอย้ำอีกครั้งว่า ตอนนี้ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ” ”ไม่“แม้แต่จะใกล้”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

