ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 15:16 น.
60

30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก พาเลซ VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น.
  • สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล คริสตัล พาเลซ – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ คาเลบ ปอร์ฮา, ชีค ดูคูเร่ และ ชาดี รีอัด ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูนญอซ, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ กับ เบนยามิน เชชโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น ดิโอโก้ ดาโลต์, คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกนำทัพมาโดย ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาเธอุส คุนญ่า

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 02/02/25 แมนยู 0-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/24 คริสตัล พาเลซ 0-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/05/24 คริสตัล พาเลซ 4-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/23 แมนยู 0-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/09/23 แมนยู 3-0 คริวตัล พาเลซ (คาราบาว คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ

  • 27/11/25 แพ้ สตราส์บูร์ก 1-2 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/11/25 ชนะ อาแซด อัล์คมาร์ 3-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)

แมนยู

  • 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Crystal Palace Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูนญอซ, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ – อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

แมนฯ ยูไนเต็ด (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – ดิโอโก้ ดาโลต์, คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ – มาเธอุส คุนญ่า

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

คริสตัล พาเลซ 1-1 แมนยู

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปิซ่า พบ อินเตอร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

36 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

สรุปเลขเด็ด หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68 เลขอายุผู้ว่าฯ น่าลุ้นรางวัลเลขท้าย

37 นาที ที่แล้ว
ลลิดา เพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การเงิน

รัฐบาลช่วยพักหนี้ SME จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 ธันวาคม 2568 ตรงสลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 12 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! เปิดเนื้อหา “เท่าพิภพ” ร่ายยาวก่อนวางมือ ประกาศไม่ลงสส.สมัยหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเตอร์ไมอามี vs นิวยอร์กซิตี้ ข่าวกีฬา

บันทึกสถิติใหม่ “เมสซี” นำอินเตอร์ ไมอามี ถล่มนิวยอร์ก ซิตี้ 5-1 ลิ่วชิง MLS Cup

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภราดรลิซ่า ไม้กวาดทางมะพร้าว ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า จบดราม่า ภราดร หยุดโต้ปมไม้กวาด ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 11 68 ดูดวง

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025 บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ กายารี่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต 8 นายกแป้น ข่าว

นายกแป้นฯ มาฟัง เสียงคนเขต 8 พาตร.ดูบ้าน-มืดแปดด้าน น้ำมาไม่มีแผนอะไรสักอย่าง!

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 15:16 น.
60
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปเลขเด็ด หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68 เลขอายุผู้ว่าฯ น่าลุ้นรางวัลเลขท้าย

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
ลลิดา เพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลช่วยพักหนี้ SME จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 ธันวาคม 2568 ตรงสลากสัญจร กำแพงเพชร

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวดหวยออกวันจันทร์ 1 12 68

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568

ด่วน! เปิดเนื้อหา “เท่าพิภพ” ร่ายยาวก่อนวางมือ ประกาศไม่ลงสส.สมัยหน้า

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
Back to top button