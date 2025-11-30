คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 พ.ย. 68
30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค คริสตัล พาเลซ พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ VS แมนยู
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น.
- สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล คริสตัล พาเลซ – แมนยู
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ คาเลบ ปอร์ฮา, ชีค ดูคูเร่ และ ชาดี รีอัด ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูนญอซ, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
แมนฯ ยูไนเต็ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ กับ เบนยามิน เชชโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น ดิโอโก้ ดาโลต์, คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกนำทัพมาโดย ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาเธอุส คุนญ่า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ VS แมนยู
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 02/02/25 แมนยู 0-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/24 คริสตัล พาเลซ 0-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 06/05/24 คริสตัล พาเลซ 4-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/23 แมนยู 0-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/09/23 แมนยู 3-0 คริวตัล พาเลซ (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
- 27/11/25 แพ้ สตราส์บูร์ก 1-2 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/11/25 ชนะ อาแซด อัล์คมาร์ 3-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
แมนยู
- 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูนญอซ, อดัม วาร์ตัน, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, ไทริค มิตเชลล์ – อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
แมนฯ ยูไนเต็ด (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – ดิโอโก้ ดาโลต์, คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ – มาเธอุส คุนญ่า
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
คริสตัล พาเลซ 1-1 แมนยู
