สส.ลิซ่า จบดราม่า ภราดร หยุดโต้ปมไม้กวาด ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา
เป็นอีกวาระที่คนการเมืองอาศัยพื้นที่โซเชียลตอบโต้กันไปมาในช่วงหลังผ่านหน้างานวิกฤตน้ำท่วมมาไม่นาน โดยล่าสุด ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ จู่ๆ คล้ายองค์ลง ร่ายยาวโพสต์บัญชีโซเชียลของตัวเองไปถึงลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชน ซึ่งออกมาจี้ปมรัฐบาลขอบริจาค “ไม้กวาดทางมะพร้าว” ที่คนหน้างานขาดแคลนกันจำนวนมาก
เรื่องนี้กลับมาติดเชื้อไฟปะทะคารมณ์กันดุเดือดผ่านสื่อโซเชียลอีกครั้ง โดยเริ่มจากวานนี้ (29 พ.ย.68) สส.ลิซ่า โพสต์ภาพถือไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมข้อความ “ก็ไม่ขาดนะ จะเอาเท่าไหร่บอก! ลิซ่าบริหารจัดการได้กับอีแค่ไม้กวาดมะพร้าว เทียบกับภารกิจ 7 วันที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ เรื่องนี้ง่ายที่สุดแล้ว คงไม่ต้องถึงมือ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ต้องขอบริจาคให้เป็นภาระประชาชน” และว่า “บริหารแย่ ยังขอเก่งอีก”
เวลาไม่นาน ภราดร ปริศนานันทกุล โพสต์ข้อความถามกลับว่า “เขาแจ้งมาว่าต้องการ 60,000 ด้ามครับ ไม่ทราบว่าในพื้นที่พอมีสักเท่าไรหรอครับ?”
ล่าสุด “สส.ลิซ่า” ขอจบดราม่า ร่ายยาวสวนจบ “ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา” ผู้มีอำนาจ
ล่าสุด วันนี้ (30 พ.ย.) สส.ลิซ่า ภคมน ได้โพสต์พร้อมกับประกาสขอจบปัญหาไม้กวาดทางมะพร้าวนี้กับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ. ศป.กฉ. โดยระบุว่า “เอาแบบนี้นะคะ ดิฉันขอพูดคุยด้วยสิ่งที่ควรจะเป็น การที่รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ท่านแถลงขอรับบริจาคไม้กวาดทางมะพร้าว แล้วบอกว่าในพื้นขาดหาไม่ได้ ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมบ้านพังเสียหายครั้งใหญ่ เกิดความไม่เชื่อมั่นกับรัฐบาล ต่อการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายมหาศาล”
“เขาไม่รู้ทิศทางว่าชีวิตของเขาจะไปอย่างไร กับบ้านที่ท่วมไปแล้ว พังเสียหายไปแล้ว” จบประโยคนี้ ลิซ่า ภคมน ย้ำขัดเจนในโพสต์ของตัวเองต่อว่า ดังนั้นเนื้อหาสาระประชาชนคาดหวังต่อการแถลงของรัฐบาล คือ ต้องการทราบแผนฟื้นฟูของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร การทำงานในระยะฟื้นฟูจะร่วมมือกับท้องถิ่นในทิศทางใด แล้วจะเริ่มต้นเมื่อไร ซึ่งประเด็นพวกนี้ สส.ลิซ่า ย้ำว่าประชาชนไม่เคยทราบเลย แต่สิ่งที่ผุ้ประสบภัยได้ยินจากการแถลงที่อาจหมายถึงการเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูคือการบอกว่า “ไม้กวาดมะพร้าวขาด” ขอบริจาคจากประชาชน
“ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่เล็ก มันโหดร้าย ตอกย้ำเกินไป ในขณะที่หลายคนได้รับผลกระทบเสียหายทั้งทรัพย์สิน ชีวิต บางคนไม่เหลืออะไรเลยแต่รัฐมีงบประมาณมีอำนาจกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งการทุกท้องถิ่น รวบรวมผลิตภัณฑ์อุดหนุนคนในพื้นที่ได้อยู่แล้วทำไม่ยาก และการที่ดิฉันบอกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวหาได้ไม่ขาด จัดการได้ มันจัดการได้จริงๆค่ะไม่ได้พูดเพื่อตอบโต้ทางการเมืองหรือกระแหนะกระแหน เพียงแต่การจัดการได้ที่ว่ามันต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการและยิ่งง่ายขึ้นไปอีกเมื่อมีงบประมาณแผ่นดินมีบุคลากรที่อยู่ในทุกหน่วยงานของท้องถิ่น”
ลิซ่าประกาศต่อว่า เธอและทีมพรรคประชาชนนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่มีใครเป็นสส.ด้วยซ้ำ ! แต่ปัจจุบันสามารถรวบรวมไม้กวาดได้ 1500 ด้าม ภายในครึ่งวัน โดยรวบรวมจากชาวบ้านที่ทำในชุมชนผลิตเพิ่มอีก 1,000 ด้าม จะได้ในวันนี้ (30 พ.ย.) นี่คือ ความหมายที่ดิฉันบอกว่า “บริหารจัดการได้” แต่ท่านรัฐมนตรีที่ถืออำนาจและมีงบประมาณในมือ กลับมาบอกให้ดิฉันนำไปบริจาคให้ศูนย์ส่วนหน้าเพื่อสมทบ”
ลิซ่า ภคมน ชี้ไปถึงปัญหาครั้งนี้ โดยอ้างถึงรัฐบาลแทนที่จะเป็นหน่วยงานที่มีทรัพยากรทั้งคนและงบประมาณ รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญมากที่สุดควรหน่วยงานที่ประชาชนพึ่งเป็นความหวังในยามยากลำบาก แต่ถึงตรงนี้กลายเป็นว่าประชาชนผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องมาหวังพึ่งกับภาคประชาสังคม องค์กรมูลนิธิ ภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วย
เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วรัฐบาลมาขอบริจาคไม้กวาดมะพร้าว พอดิฉันหาได้แล้วพวกคุณจะมาโยนภาระให้ดิฉันเลยไม่ได้ คือ ”ประชาชนเขาคาดหวังกับพวกคุณ“ เขาคาดหวังกับรัฐบาล และคุณเป็นรัฐบาลไง ขอเรียนด้วยความเคารพค่ะ คุณควรไปทำหน้าที่ของคุณให้ดี คือ การวางแผน จัดการ สั่งการ ให้ประชาชนรู้ชัดเจน หลังจากนี้ ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้คุณตอบคำถามให้ชัดว่า
- แผนการฟื้นฟูเมืองจะเป็นอย่างไรบ้าง วันไหนจะเก็บขยะตรงไหน วันไหนพื้นที่ไหนไฟฟ้าและน้ำประปาจะกลับมาบ้าง100%เมื่อไร
- มาตรการชดเชยเยียวยา จากทั้งทางรัฐบาล กระทรวงต่างๆ และการประวานงานกับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และการขอความร่วมมือกับภาคเอกชน จะมีอะไรบ้าง ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว? จะทำอย่างไรให้คนดำเนินชีวิตต่อไปได้ จะทำอย่างไรให้ธุรกิจชีวิตปกติกลับคืนมา
- รัฐบาลจะถอดบทเรียน และพัฒนาการเตือนภัย การบริหารจัดการสถานการณ์ในอนาคตอย่างไรให้ดีขึ้น ความรับผิดชอบของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรมากน้อยแค่ไหน และขอเรียนด้วยความเคารพค่ะ ดิฉันขอจบประเด็นนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวไว้เท่านี้ เพราะยิ่งพูดไปมันยิ่งเห็นปัญหาการบริหารจัดการของผู้มีอำนาจ
“ปล.หลายรูปได้ยืนถ่ายด้วยกำลังระดมมาจะมาถึงพรุ่งนี้ มาดึกเพราะรอของมาส่งที่ศูนย์ราชภัฎสงขลา ณ.เวลานี้ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ”.
