ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า จบดราม่า ภราดร หยุดโต้ปมไม้กวาด ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 09:56 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 09:56 น.
50
ภราดรลิซ่า ไม้กวาดทางมะพร้าว
แฟ้มภาพ

เป็นอีกวาระที่คนการเมืองอาศัยพื้นที่โซเชียลตอบโต้กันไปมาในช่วงหลังผ่านหน้างานวิกฤตน้ำท่วมมาไม่นาน โดยล่าสุด ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ จู่ๆ คล้ายองค์ลง ร่ายยาวโพสต์บัญชีโซเชียลของตัวเองไปถึงลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชน ซึ่งออกมาจี้ปมรัฐบาลขอบริจาค “ไม้กวาดทางมะพร้าว” ที่คนหน้างานขาดแคลนกันจำนวนมาก

เรื่องนี้กลับมาติดเชื้อไฟปะทะคารมณ์กันดุเดือดผ่านสื่อโซเชียลอีกครั้ง โดยเริ่มจากวานนี้ (29 พ.ย.68) สส.ลิซ่า โพสต์ภาพถือไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมข้อความ “ก็ไม่ขาดนะ จะเอาเท่าไหร่บอก! ลิซ่าบริหารจัดการได้กับอีแค่ไม้กวาดมะพร้าว เทียบกับภารกิจ 7 วันที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ เรื่องนี้ง่ายที่สุดแล้ว คงไม่ต้องถึงมือ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ต้องขอบริจาคให้เป็นภาระประชาชน” และว่า “บริหารแย่ ยังขอเก่งอีก”

เวลาไม่นาน ภราดร ปริศนานันทกุล โพสต์ข้อความถามกลับว่า “เขาแจ้งมาว่าต้องการ 60,000 ด้ามครับ ไม่ทราบว่าในพื้นที่พอมีสักเท่าไรหรอครับ?”

ลิซ่า ภราดร ดราม่าขอบริจาคไม้กวาดทางมะพร้าว
แฟ้มภาพ Facebook @ภราดร ปริศนานันทกุล

ล่าสุด “สส.ลิซ่า” ขอจบดราม่า ร่ายยาวสวนจบ “ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา” ผู้มีอำนาจ

ล่าสุด วันนี้ (30 พ.ย.) สส.ลิซ่า ภคมน ได้โพสต์พร้อมกับประกาสขอจบปัญหาไม้กวาดทางมะพร้าวนี้กับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ. ศป.กฉ. โดยระบุว่า “เอาแบบนี้นะคะ ดิฉันขอพูดคุยด้วยสิ่งที่ควรจะเป็น การที่รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ท่านแถลงขอรับบริจาคไม้กวาดทางมะพร้าว แล้วบอกว่าในพื้นขาดหาไม่ได้ ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมบ้านพังเสียหายครั้งใหญ่ เกิดความไม่เชื่อมั่นกับรัฐบาล ต่อการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายมหาศาล”

“เขาไม่รู้ทิศทางว่าชีวิตของเขาจะไปอย่างไร กับบ้านที่ท่วมไปแล้ว พังเสียหายไปแล้ว” จบประโยคนี้ ลิซ่า ภคมน ย้ำขัดเจนในโพสต์ของตัวเองต่อว่า ดังนั้นเนื้อหาสาระประชาชนคาดหวังต่อการแถลงของรัฐบาล คือ ต้องการทราบแผนฟื้นฟูของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร การทำงานในระยะฟื้นฟูจะร่วมมือกับท้องถิ่นในทิศทางใด แล้วจะเริ่มต้นเมื่อไร ซึ่งประเด็นพวกนี้ สส.ลิซ่า ย้ำว่าประชาชนไม่เคยทราบเลย แต่สิ่งที่ผุ้ประสบภัยได้ยินจากการแถลงที่อาจหมายถึงการเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูคือการบอกว่า “ไม้กวาดมะพร้าวขาด” ขอบริจาคจากประชาชน

“ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่เล็ก มันโหดร้าย ตอกย้ำเกินไป ในขณะที่หลายคนได้รับผลกระทบเสียหายทั้งทรัพย์สิน ชีวิต บางคนไม่เหลืออะไรเลยแต่รัฐมีงบประมาณมีอำนาจกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งการทุกท้องถิ่น รวบรวมผลิตภัณฑ์อุดหนุนคนในพื้นที่ได้อยู่แล้วทำไม่ยาก และการที่ดิฉันบอกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวหาได้ไม่ขาด จัดการได้ มันจัดการได้จริงๆค่ะไม่ได้พูดเพื่อตอบโต้ทางการเมืองหรือกระแหนะกระแหน เพียงแต่การจัดการได้ที่ว่ามันต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการและยิ่งง่ายขึ้นไปอีกเมื่อมีงบประมาณแผ่นดินมีบุคลากรที่อยู่ในทุกหน่วยงานของท้องถิ่น”

ลิซ่าประกาศต่อว่า เธอและทีมพรรคประชาชนนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่มีใครเป็นสส.ด้วยซ้ำ ! แต่ปัจจุบันสามารถรวบรวมไม้กวาดได้ 1500 ด้าม ภายในครึ่งวัน โดยรวบรวมจากชาวบ้านที่ทำในชุมชนผลิตเพิ่มอีก 1,000 ด้าม จะได้ในวันนี้ (30 พ.ย.) นี่คือ ความหมายที่ดิฉันบอกว่า “บริหารจัดการได้” แต่ท่านรัฐมนตรีที่ถืออำนาจและมีงบประมาณในมือ กลับมาบอกให้ดิฉันนำไปบริจาคให้ศูนย์ส่วนหน้าเพื่อสมทบ”

ลิซ่า พรรคประชาชน ไม้กวาดทางมะพร้าวที่เป็นประเด็นล่าสุด
ภาพ Facebook @lisapukkamon

ลิซ่า ภคมน ชี้ไปถึงปัญหาครั้งนี้ โดยอ้างถึงรัฐบาลแทนที่จะเป็นหน่วยงานที่มีทรัพยากรทั้งคนและงบประมาณ รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญมากที่สุดควรหน่วยงานที่ประชาชนพึ่งเป็นความหวังในยามยากลำบาก แต่ถึงตรงนี้กลายเป็นว่าประชาชนผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องมาหวังพึ่งกับภาคประชาสังคม องค์กรมูลนิธิ ภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วย

เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วรัฐบาลมาขอบริจาคไม้กวาดมะพร้าว พอดิฉันหาได้แล้วพวกคุณจะมาโยนภาระให้ดิฉันเลยไม่ได้ คือ ”ประชาชนเขาคาดหวังกับพวกคุณ“ เขาคาดหวังกับรัฐบาล และคุณเป็นรัฐบาลไง ขอเรียนด้วยความเคารพค่ะ คุณควรไปทำหน้าที่ของคุณให้ดี คือ การวางแผน จัดการ สั่งการ ให้ประชาชนรู้ชัดเจน หลังจากนี้ ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้คุณตอบคำถามให้ชัดว่า

  1. แผนการฟื้นฟูเมืองจะเป็นอย่างไรบ้าง วันไหนจะเก็บขยะตรงไหน วันไหนพื้นที่ไหนไฟฟ้าและน้ำประปาจะกลับมาบ้าง100%เมื่อไร
  2. มาตรการชดเชยเยียวยา จากทั้งทางรัฐบาล กระทรวงต่างๆ และการประวานงานกับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และการขอความร่วมมือกับภาคเอกชน จะมีอะไรบ้าง ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว? จะทำอย่างไรให้คนดำเนินชีวิตต่อไปได้ จะทำอย่างไรให้ธุรกิจชีวิตปกติกลับคืนมา
  3. รัฐบาลจะถอดบทเรียน และพัฒนาการเตือนภัย การบริหารจัดการสถานการณ์ในอนาคตอย่างไรให้ดีขึ้น ความรับผิดชอบของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรมากน้อยแค่ไหน และขอเรียนด้วยความเคารพค่ะ ดิฉันขอจบประเด็นนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวไว้เท่านี้ เพราะยิ่งพูดไปมันยิ่งเห็นปัญหาการบริหารจัดการของผู้มีอำนาจ

“ปล.หลายรูปได้ยืนถ่ายด้วยกำลังระดมมาจะมาถึงพรุ่งนี้ มาดึกเพราะรอของมาส่งที่ศูนย์ราชภัฎสงขลา ณ.เวลานี้ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ”.

ลิซ่า พรรคประชาชนขอจบดรา่มาไม้กวาดทางมะพร้าวกับ ภราดร ปริศนานันทกุล
ภาพ Facebook @lisapukkamon
สส ลิซ่า โพสต์รูปรถกระบะบรรทุกไม้กวาดทางมะพร้าวเต็มหลังรถ
ภาพ Facebook @lisapukkamon
จำนวนไม้กวาดทางมะพร้าวที่ สส ลิซ่า บริจาคช่วยภาคใต้
ภาพ Facebook @lisapukkamon
ลิซ่า ภคมน ช่วยน้ำท่วมภาคใต้
แฟ้มภาพ
ภราดรพรรคอะไร
แฟ้มภาพ Facebook @ภราดร ปริศนานันทกุล
ภราดรปิดไมค์
แฟ้มภาพ Facebook @ภราดร ปริศนานันทกุล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภราดรลิซ่า ไม้กวาดทางมะพร้าว ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า จบดราม่า ภราดร หยุดโต้ปมไม้กวาด ยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหา

37 วินาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 11 68 ดูดวง

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025 บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ กายารี่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต 8 นายกแป้น ข่าว

นายกแป้นฯ มาฟัง เสียงคนเขต 8 พาตร.ดูบ้าน-มืดแปดด้าน น้ำมาไม่มีแผนอะไรสักอย่าง!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ดาวตลกฝีมือดี หลังถูกนำส่งรพ.ด้วยอาการปอดติดเชื้อ-เกล็ดเลือดต่ำ บันเทิง

วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม ปิดถนน 26 สาย ข่าว

กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ รอยเท้าคิปโชเก้ ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 12 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออกซ้ำ 4 รอบ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออก 4 รอบ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “ผู้มีอิทธิพล” สั่งปล้นเบียร์ตู้รถไฟ รวบแล้ว 6 ราย ลุ้นขยายผล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 09:56 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 09:56 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 30 11 68

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2568
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
Back to top button