2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ
FBI สกัดแผนหลุดโลก2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนตั้ง “กองทัพคนไร้บ้าน” บุกยึดเกาะกอนาว์ เฮติ หวังตั้งอาณาจักรทาส สังหารผู้ชาย – จับผู้หญิงและเด็กกดขี่ข่มเหง
กลายเป็นคดีสุดสะพรึงที่ฟังดูเหมือนพล็อตภาพยนตร์แอ็คชั่นเกรดบี แต่กลับกลายเป็นเรื่องจริงที่น่าขนลุก เมื่ออัยการศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้สั่งฟ้องชายหนุ่มชาวเท็กซัส 2 ราย ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายข้ามชาติ ด้วยการระดมพล “คนไร้บ้าน” จัดตั้งเป็นกองทัพส่วนตัว เพื่อบุกยึดเกาะในทะเลแคริบเบียนและเปลี่ยนประชากรให้กลายเป็นทาส
ผู้ต้องหาคือ นายเกวิน ริเวอร์ส ไวเซนเบิร์ก วัย 21 ปี และ นายแทนเนอร์ คริสโตเฟอร์ โธมัส วัย 20 ปี ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดวางแผนฆ่าคนในต่างประเทศ โดยเป้าหมายคือ “เกาะกอนาว์” (Gonave Island) ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งประเทศเฮติ
จากการสืบสวนพบว่า ทั้งคู่ได้ทำการค้นข้อมูลและเล็งเห็นว่าเกาะแห่งนี้มีจุดอ่อนที่ระบบการปกครองเปราะบางและยากจน จึงวางแผนจะนำกองกำลังทหารรับจ้างที่เกณฑ์มาจากคนไร้บ้าน บุกเข้ายึดครองด้วยความโหดเหี้ยม โดยมีแผนการสุดวิปริตคือ “กำจัดผู้ชายบนเกาะทิ้งทั้งหมด” และ “จับผู้หญิงกับเด็กมากดขี่เป็นทาส”
สิ่งที่ทำให้แผนการนี้น่ากลัวกว่าแค่ความคิดเพ้อฝัน คือการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งคู่เริ่มวางแผนมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม โดยแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ คือ ไวเซนเบิร์ก เข้าเรียนโรงเรียนสอนดับเพลิงเพื่อฝึกทักษะการกู้ภัยและการใช้อุปกรณ์ ส่วนโธมัส จะสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพอากาศสหรัฐฯ และขอย้ายไปประจำการใกล้กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อหวังใช้เป็นทำเลทองในการ “รับสมัครคนไร้บ้าน” เข้าสู่กองทัพส่วนตัว
นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังพยายามเรียนภาษาท้องถิ่น (ครีโอลเฮติ) และวางแผนจัดหาอาวุธปืนเทียมเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ด้านทนายความของผู้ต้องหาได้ออกมาโต้แย้งว่า ลูกความของตนไม่เคยลงมือกระทำความผิดจริง เป็นเพียงแค่การพูดคุยหรือความคิดเพ้อฝันเท่านั้น ซึ่งจะเป็นโจทย์ยากของอัยการในการพิสูจน์เจตนา แต่หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ทั้งสองอาจต้องแลกอิสรภาพด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิต จากแผนการครองโลกที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าก่อนจะได้เริ่มนับหนึ่ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษ
- คุกแค่ 14 ปี เดนทรชน ข่มขืนมาราธอน 18 ชม. หัวเราะเหยื่อ ร้องขอรถพยาบาล ซ้ำร้ายเสียชีวิต
- จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง
อ้างอิงจาก : odditycentral
ติดตาม The Thaiger บน Google News: