ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 16:56 น.
51
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง 'กองทัพคนไร้บ้าน' เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

FBI สกัดแผนหลุดโลก2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนตั้ง “กองทัพคนไร้บ้าน” บุกยึดเกาะกอนาว์ เฮติ หวังตั้งอาณาจักรทาส สังหารผู้ชาย – จับผู้หญิงและเด็กกดขี่ข่มเหง

กลายเป็นคดีสุดสะพรึงที่ฟังดูเหมือนพล็อตภาพยนตร์แอ็คชั่นเกรดบี แต่กลับกลายเป็นเรื่องจริงที่น่าขนลุก เมื่ออัยการศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้สั่งฟ้องชายหนุ่มชาวเท็กซัส 2 ราย ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายข้ามชาติ ด้วยการระดมพล “คนไร้บ้าน” จัดตั้งเป็นกองทัพส่วนตัว เพื่อบุกยึดเกาะในทะเลแคริบเบียนและเปลี่ยนประชากรให้กลายเป็นทาส

ผู้ต้องหาคือ นายเกวิน ริเวอร์ส ไวเซนเบิร์ก วัย 21 ปี และ นายแทนเนอร์ คริสโตเฟอร์ โธมัส วัย 20 ปี ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดวางแผนฆ่าคนในต่างประเทศ โดยเป้าหมายคือ “เกาะกอนาว์” (Gonave Island) ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งประเทศเฮติ

แผนวิปลาส 2 หนุ่มเท็กซัส ตั้ง 'กองทัพคนไร้บ้าน' บุกยึดเกาะเฮติ หวังฆ่าชาย-จับหญิงทำทาส-1

จากการสืบสวนพบว่า ทั้งคู่ได้ทำการค้นข้อมูลและเล็งเห็นว่าเกาะแห่งนี้มีจุดอ่อนที่ระบบการปกครองเปราะบางและยากจน จึงวางแผนจะนำกองกำลังทหารรับจ้างที่เกณฑ์มาจากคนไร้บ้าน บุกเข้ายึดครองด้วยความโหดเหี้ยม โดยมีแผนการสุดวิปริตคือ “กำจัดผู้ชายบนเกาะทิ้งทั้งหมด” และ “จับผู้หญิงกับเด็กมากดขี่เป็นทาส”

สิ่งที่ทำให้แผนการนี้น่ากลัวกว่าแค่ความคิดเพ้อฝัน คือการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งคู่เริ่มวางแผนมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม โดยแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ คือ ไวเซนเบิร์ก เข้าเรียนโรงเรียนสอนดับเพลิงเพื่อฝึกทักษะการกู้ภัยและการใช้อุปกรณ์ ส่วนโธมัส จะสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพอากาศสหรัฐฯ และขอย้ายไปประจำการใกล้กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อหวังใช้เป็นทำเลทองในการ “รับสมัครคนไร้บ้าน” เข้าสู่กองทัพส่วนตัว

นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังพยายามเรียนภาษาท้องถิ่น (ครีโอลเฮติ) และวางแผนจัดหาอาวุธปืนเทียมเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมอีกด้วย

แผนวิปลาส 2 หนุ่มเท็กซัส ตั้ง 'กองทัพคนไร้บ้าน' บุกยึดเกาะเฮติ หวังฆ่าชาย-จับหญิงทำทาส-2

อย่างไรก็ตาม ด้านทนายความของผู้ต้องหาได้ออกมาโต้แย้งว่า ลูกความของตนไม่เคยลงมือกระทำความผิดจริง เป็นเพียงแค่การพูดคุยหรือความคิดเพ้อฝันเท่านั้น ซึ่งจะเป็นโจทย์ยากของอัยการในการพิสูจน์เจตนา แต่หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ทั้งสองอาจต้องแลกอิสรภาพด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิต จากแผนการครองโลกที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าก่อนจะได้เริ่มนับหนึ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : odditycentral

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

24 วินาที ที่แล้ว
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025 บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ กายารี่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต 8 นายกแป้น ข่าว

นายกแป้นฯ มาฟัง เสียงคนเขต 8 พาตร.ดูบ้าน-มืดแปดด้าน น้ำมาไม่มีแผนอะไรสักอย่าง!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ดาวตลกฝีมือดี หลังถูกนำส่งรพ.ด้วยอาการปอดติดเชื้อ-เกล็ดเลือดต่ำ บันเทิง

วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม ปิดถนน 26 สาย ข่าว

กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ รอยเท้าคิปโชเก้ ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 12 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออกซ้ำ 4 รอบ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออก 4 รอบ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “ผู้มีอิทธิพล” สั่งปล้นเบียร์ตู้รถไฟ รวบแล้ว 6 ราย ลุ้นขยายผล

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก บันเทิง

น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 16:56 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
Back to top button