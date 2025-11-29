ซีรี่ย์บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 21:33 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 18:29 น.
55
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025
แฟ้มภาพ

ปักหมุดความบันเทิงส่งท้ายปี! Netflix ส่ง ลีน่า เฮดี้ ปะทะ จิลเลียน แอนเดอร์สัน ในซีรีส์คาวบอยฟอร์มยักษ์ The Abandons ขณะที่ Fallout ซีซั่นใหม่พาบุก “นิว เวกัส” และบทลาทีปีหนของ Stranger Things ที่แฟนทั่วโลกรอคอย

เดือนธันวาคมปีนี้ 2025 วงการสตรีมมิงเดือดระอุ ! ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น เมื่อค่ายยักษ์ใหญ่ต่างงัดไม้ตายส่งคอนเทนต์ระดับแม่เหล็กมาแย่งชิงเวลาพักผ่อน ตั้งแต่การประชันบทบาทของ 2 ตัวแม่ในแดนเถื่อน ไปจนถึงการปิดฉากสงครามข้ามมิติที่ยาวนานนับทศวรรษ นี่คือ 9 ไฮไลต์ที่คุณต้องจดลงปฏิทิน ก่อนไปแฮปปี้นิวเยียร์กันในช่วงวันส่งท้ายปีที่ใกล้จะมาถึง เสียที !

1. ดิ อะแบนดอนส์ (The Abandons) / Netflix

เมื่อสองราชินีจอแก้ว จิลเลียน แอนเดอร์สัน อดีตนักแสดงนำจากซีรีส์สุดฮิต The X-Files และ ลีน่า เฮดี้ (Game of Thrones) โคจรมาเจอกันในยุคตื่นทองปี 1854 โดย “เฮดี้” รับบท “ฟิโอนา โนแลน” เจ้าของไร่ปศุสัตว์ผู้แข็งแกร่งที่ต้องปกป้องครอบครัวนอกคอกของเธอจากการรุกรานของคอนสแตน ฟาน เนสส์ เศรษฐีนีเหมืองทองผู้มั่งคั่งซึ่งรับบทโดย “แอนเดอร์สัน”

ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังคาวบอยยิงกันสนั่น แต่ คริสโตเฟอร์ คีย์เซอร์ ผู้อำนวยการสร้างยืนยันว่ามันคือเรื่องราวของ “ศีลธรรม การเอาตัวรอด และความรักต้องห้าม” เตรียมพบกับบทสนทนาเชือดเฉือนที่คมกริบยิ่งกว่ากระสุนปืน

กำหนดฉาย : 4 ธันวาคม พร้อมพากย์ไทยที่ “Netflix”

THE ABANDONS a new Netflix series
แฟ้มภาพ

2. เดอะ วอร์ บีทวีน เดอะ แลนด์ แอนด์ เดอะ ซี (The War Between the Land and the Sea) / BBC-Disney+ ปี 2026

กำหนดฉาย : 7 ธันวาคม (UK) รัสเซลล์ ที. เดวีส์ ผู้ชุบชีวิตดอกเตอร์ฮู (Doctor Who) ขยายจักรวาล “Whoniverse” สู่สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ เมื่อ Homo Aqua (หรือ Sea Devils “อสูรทะเล” ที่แฟนๆ คุ้นเคย) ตัดสินใจขึ้นจากมหาสมุทรมาเผชิญหน้ากับมนุษย์ ก่อให้เกิดวิกฤตระดับโลก

ซีรีส์นี้นำเสนอภาพสะท้อนของ “สงครามสภาพอากาศ” ที่กำลังเกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน ผ่านความแฟนตาซีระทึกขวัญ

3. ลิตเติ้ล ดิซาสเตอร์ส (Little Disasters) / Paramount

กำหนดฉาย : 11 ธันวาคม (US/Canada) ไดแอน ครูเกอร์ นำแสดงในจิตวิทยา-ระทึกขวัญที่สร้างจากนิยายขายดี เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสาว 4 คน ที่ความสัมพันธ์เริ่มร้าวฉาน เมื่อลูกสาวของ เจสส์ (ครูเกอร์) บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างปริศนา และเพื่อนสนิทที่เป็นหมอตัดสินใจแจ้งสังคมสงเคราะห์ นี่คือซีรีส์ที่ตีแผ่ความเปราะบางของมิตรภาพและความเป็นแม่ ภายใต้เปลือกนอกของชีวิตอันหรูหรา

4. เทย์เลอร์ สวิฟต์ : ดิ เอ็นด์ ออฟ แอน อีรา (Taylor Swift : The End of An Era) / Disney

กำหนดฉาย : 12 ธันวาคม แม้ทัวร์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จะจบลง แต่กระแสยังไม่จางหาย สารคดีชุด 6 ตอนนี้จะพาคุณไปเกาะติดเบื้องหลังดิเอราส์ทัวร์ (The Eras Tour) แบบเจาะลึก ทั้งการซ้อม-การวางแผน และโมเมนต์ส่วนตัวกับคู่หมั้น ทราวิส เคลซี พร้อมแขกรับเชิญระดับซูเปอร์สตาร์ และในวันเดียวกันดิสนีย์พลัส (Disney+) จะปล่อยบันทึกการแสดงสดรอบสุดท้ายที่แวนคูเวอร์ให้ชมกันแบบจุใจ

5. ฟอลล์เอาท์ (Fallout) / Prime Video

กำหนดฉาย : 17 ธันวาคม หลังสร้างสถิติถล่มทลายในซีซั่นแรก ลูซี่ (Ella Purnell) และเดอะ กูล (Walton Goggins) กลับมาอีกครั้ง กับการเดินทางฝ่าแดนรกร้างมุ่งหน้าสู่ “นิว เวกัส” ดินแดนที่แฟนเกมคุ้นเคย ซีซั่นนี้เสริมทัพด้วยนักแสดงใหม่อย่าง จัสติน เทอรู และ แม็กเคาเลย์ คัลกิน ในบทบาทอัจฉริยะสติเฟื่องที่น่าจับตามอง

ฟอลล์เอาท์ Fallout Prime Video กำหนดฉาย 17 ธันวาคม 2568
ภาพ Facebook @Prime Video TH

6. เอมิลี่ในปารีส (Emily in Paris) / Netflix

กำหนดฉาย : 18 ธันวาคม เอมิลี่ คูเปอร์ แสดงโดย “ลิลี่ คอลลินส์” ยังคงชีวิตดี๊ดีและวุ่นวายเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เช่นเคย ในซีซั่นที่ 5 นี้ เรื่องราวขยายขอบเขตจากปารีสสู่โรมและเวนิส เมื่อเธอต้องรับผิดชอบสำนักงานใหม่ในอิตาลีพร้อมสานสัมพันธ์กับหนุ่มคนใหม่อย่าง มาร์เซลโล

เตรียมพบกับแฟชั่นจัดจ้าน และวิวสวยตะลึงที่ดูแล้วอยากจองตั๋วเครื่องบินทันที

7. อมาเดอุส (Amadeus) / Sky-รออัปเดตช่องทางในไทย

กำหนดฉาย : 21 ธันวาคม (UK) ลืมภาพจำจากหนังออสการ์ปี 1984 ไปก่อน เพราะเวอร์ชันซีรีส์นี้จะตีความใหม่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วิลล์ ชาร์ป สวมวิญญาณโมซาร์ต (Mozart) ในฐานะศิลปินอัจฉริยะที่เห็นแก่ตัวแต่เปี่ยมเสน่ห์ ปะทะกับ อันโตนิโอ ซาลิเอริ ที่รับบทโดย พอล เบ็ตตานีย์ ท่ามกลางฉากหลังของเวียนนา ศตวรรษที่ 18 อันวิจิตรตระการตา

8. สเตรนเจอร์ ธิงส์ (Stranger Things) / Netflix

กำหนดฉาย : ตอนจบ 31 ธันวาคม หรือตรงกับบ้านเราวันที่ 1 มกราคม 2026 เวลา 08.00 น. ซึ่งหนนี้การรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ว! เมื่อบทสรุปของชาวเมืองฮอว์คินส์ และโลกอัพไซด์ดาวน์ (Upside Down) จะถูกเล่าขานจนจบสิ้น โดยพี่น้องดัฟเฟอร์ ผู้สร้างยืนยันว่า “นี่คือจุดจบจริงๆ”

ปริศนาทุกอย่างเกี่ยวกับเวคน่า (Vecna) และอสูรกายทั้งหลายจะได้รับการเฉลย เตรียมตัวบอกลาอีเลฟเว่น “Eleven” และผองเพื่อนในอีเวนต์ส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเน็ตฟลิกซ์

eleven stranger things
ภาพ IG @netflixth

9. เดอะ โคเปนเฮเกน เทสต์ (The Copenhagen Test) / Peacock

ซือมู่ หลิว (Simu Liu) นักแสดงเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับบทเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัวหลักในจักรวาลมาร์เวลและมีภาพยนตร์เดี่ยวเป็นของตัวเองในชื่อ “แชง-ชิ (Shang-Chi)” กระโดดเข้าสู่โลกไซไฟ-จารกรรม ในบท อเล็กซานเดอร์ เฮล นักวิเคราะห์ข่าวกรองที่พบว่า “สมองของเขาถูกแฮ็ก” และใครบางคนสามารถมองเห็นและได้ยินทุกอย่างผ่านตัวเขา ซีรีส์พล็อตล้ำยุคที่ได้เจ้าพ่อหนังระทึกขวัญ เจมส์ วาน มานั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างบริหาร

กำหนดฉาย : 27 ธันวาคมนี้ สตรีมทาง Peacock รออัปเดตช่องทางในไทย

ที่มา : BBC

Stranger Things 5 Batch 2 สเตรนเจอร์ ธิงส์ 5
ภาพ @NetflixTH
รถแห่ฉลองวันขอบคุณพระเจ้าชุดใหม่ซึ่งมีสัตว์ประหลาดจากซีรีส์เรื่อง “Stranger Things” นำมาจัดแสดงในเมืองมูนาชี รัฐนิวเจอร์ซีย์ 18 พ.ย.2025 (AP Photo/Seth Wenig)
แฟ้มภาพ (AP Photo/Seth Wenig)

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

