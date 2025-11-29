ดูดวง

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:43 น.
51
ดูดวงวันนี้ 30 11 68

หมอดูเจาะดวง 3 ราศี (กรกฏ, ตุลย์, มีน) ช่วงนี้ดวงความรักสั่นคลอน คนในอดีตมีเกณฑ์หวนกลับมาติดต่อ อาจทำให้หวั่นไหว

การเลิกราคือเรื่องปกติของความสัมพันธ์ แต่บางครั้งการหวนคืนก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ดวงดาวซึ่งเกี่ยวข้องกับ “อดีต” และ “ความทรงจำ” กำลังโคจรมาทำมุมที่น่าสนใจ ส่งผลกระทบต่อบางราศีโดยตรง

หมอดูได้เจาะดวงชะตา พบ 3 ราศี ที่มีเกณฑ์ “ถ่านไฟเก่าคุ” อย่างแรง คนรักเก่าหรือคนคุยเก่าในอดีต มีแนวโน้มที่จะหวนกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง ไม่ว่าจะเพื่อขอคืนดี หรือเพียงแค่กลับมาทำให้คุณหวั่นไหว

สำหรับ 3 ราศี ที่มีเกณฑ์ได้พัวพันกับคนรักเก่า ได้แก่

1. ราศีกรกฏ

ชาวราศีกรกฏเป็นคนให้ความสำคัญกับความทรงจำและความผูกพันทางใจอย่างมาก ช่วงนี้คุณอาจนึกถึงเรื่องราวในอดีตบ่อยขึ้น และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนเก่ามีแนวโน้มจะติดต่อกลับมา พวกเขาอาจใช้ความรู้สึกเก่าๆ หรือความทรงจำดีๆ มาเป็นสะพาน เพื่อขอโอกาสครั้งที่สอง

2. ราศีตุลย์

โดยธรรมชาติ ชาวราศีตุลย์ไม่ชอบการแตกหักที่รุนแรง และมักจะจบความสัมพันธ์แบบค้างคา หากคุณเคยเลิกกันแบบไม่ชัดเจน ช่วงนี้คือเวลาที่อีกฝ่ายจะกลับมาสะสาง พวกเขาอาจกลับมาในฐานะเพื่อนก่อน แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการขอรื้อฟื้นความสัมพันธ์ ความลังเลและการตัดสินใจไม่เด็ดขาดของคุณคือจุดอ่อน

3. ราศีมีน

ชาวราศีมีนเป็นราศีที่ใจอ่อน ขี้สงสาร และมักจะให้อภัยคนง่ายที่สุด ช่วงนี้ดวงของคุณเปิดรับคนเก่าพอดี แฟนเก่าอาจกลับมาในจังหวะที่คุณกำลังรู้สึกเหงาหรืออ่อนแอ พวกเขารู้จุดอ่อนของคุณ และอาจใช้คำพูดหวานๆ หรือแสดงความน่าสงสาร เพื่อขอให้คุณใจอ่อนและกลับไปคืนดี

คำแนะนำส่งท้าย

การกลับมาของถ่านไฟเก่าอาจทำให้หัวใจสั่นไหว สำหรับ 3 ราศีนี้ ต้องใช้สติมากกว่าอารมณ์ ถามตัวเองให้ชัดเจนว่าปัญหาเดิมที่เคยทำให้เลิกกัน ได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง ก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าต่อ หรือถอยหลังกลับไปเจ็บปวดที่เดิม

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 30 11 68 ดูดวง

3 ราศี ดวงถ่านไฟเก่าคุ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดี

28 วินาที ที่แล้ว
2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ ข่าวต่างประเทศ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025 บันเทิง

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยียวยาน้ําท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. เดือด! แฉ ‘กัมพูชา’ เพิกเฉยทุ่นระเบิด หลังหนุ่มจีนลอบข้ามแดนเหยียบตูมสนั่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ กายารี่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขต 8 นายกแป้น ข่าว

นายกแป้นฯ มาฟัง เสียงคนเขต 8 พาตร.ดูบ้าน-มืดแปดด้าน น้ำมาไม่มีแผนอะไรสักอย่าง!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ดาวตลกฝีมือดี หลังถูกนำส่งรพ.ด้วยอาการปอดติดเชื้อ-เกล็ดเลือดต่ำ บันเทิง

วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม ปิดถนน 26 สาย ข่าว

กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ รอยเท้าคิปโชเก้ ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 12 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออกซ้ำ 4 รอบ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออก 4 รอบ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “ผู้มีอิทธิพล” สั่งปล้นเบียร์ตู้รถไฟ รวบแล้ว 6 ราย ลุ้นขยายผล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก บันเทิง

น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:43 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง &#039;กองทัพคนไร้บ้าน&#039; เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

2 หนุ่มเท็กซัส วางแผนวิปลาส ตั้ง ‘กองทัพคนไร้บ้าน’ เตรียมบุกยึดเกาะในเฮติ

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
เช็กลิสต์ซีรีส์น่าดู ธันวาคม 2025

9 ซีรีส์เด็ดส่งท้ายปี 2025 จาก “The Abandons” สู่บทสรุปตำนาน “Stranger Things”

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

แอต.มาดริด พบ โอเบียโด้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

“บิ๊กโจ๊ก” ซัดเดือด “อนุทิน” แฉแชต เอาความตายคนหาดใหญ่มาล้อเล่น

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
Back to top button