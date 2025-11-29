น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก
บุ๋ม ปนัดดา เปิดบทสนทนาบีบหัวใจ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โทรหาด้วยน้ำเสียงเศร้า ขอบริจาค 1 แสนช่วยน้ำท่วมใต้ เผยชีวิตจริงสุดช้ำ เงินเก็บลูกถูกเพื่อนเอาไปหมดแล้ว
ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่อย่าง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ถึงกับจุกอกและซาบซึ้งใจจนต้องออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวดี ๆ ท่ามกลางวิกฤต เมื่อนางเอกซุปตาร์ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ด้ต่อสายตรงมาหาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้า แต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบอุทกภัย
บุ๋ม ปนัดดา โพสต์ระบุว่า “วันนี้เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ โทรหาบุ๋ม น้ำเสียงเธอค่อนข้างเศร้า น้องบอกทางใต้เป็นอย่างไรบ้างพี่ เจนอยากช่วย แต่เจนไม่ได้มีเงินเยอะ ก็อย่างที่เห็นว่าเงินเก็บที่เอาไว้ให้ลูก ถูกเพื่อนคนนั้นเอาไปหมดแล้ว เจนเลยไลฟ์สดขายของ อยากร่วมทำบุญ 100,000 บาท ส่งแรงใจไปให้ทางใต้
บุ๋มขอบคุณเจนนี่มากนะคะ ลำบากอยู่แต่ก็ยังนึกถึงกัน อยากให้โลกใจดีกับเธอมากกว่านี้ และขอให้ผลบุญนี้ทำให้เจนนี่ได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะ”
เรื่องราวดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับและชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในน้ำใจของเจนี่ และร่วมส่งกำลังใจให้เธอผ่านพ้นวิกฤตส่วนตัวไปได้โดยเร็ว
อ่านข่าวที่เเกี่ยวข้อง
- สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่
- หนุ่ม กรรชัย ยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ แจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว
- “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์” เดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง สื่อดังเปิดสาเหตุ
อ้างอิงจาก : FB ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: