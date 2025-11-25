ข่าว

“เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์” เดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง สื่อดังเปิดสาเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 08:14 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 08:14 น.
103

เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ เดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง สื่อดังเปิดสาเหตุ โดยเป็นการเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ปมร่วมลงทุนกับ ดารา น.

จากกรณีที่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ นางเอกสาวชื่อดัง พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลงทุนหลายร้อยล้านบาทร่วมกับดาราอักษรย่อ น. ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด เจนี่ ได้แจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงหน้าห้อง โดยระบุชัดเจนว่าไม่สะดวกให้สื่อมวลชนบันทึกภาพในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเธอใช้เวลาอยู่ภายในอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เพื่อให้ปากคำและรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเดินทางกลับไป

ขณะที่สำนักข่าวข่าวสด รายงานเพิ่มเติมว่า เจนี่ ได้เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจริง โดยเป็นการมาเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีที่เคยนำเงินไปร่วมลงทุนกับเพื่อนศิลปินดารา อักษรย่อ น. ท่านหนึ่ง

โดยเนื้อหารายละเอียด ที่เจนี่ มาปรึกษากับตำรวจในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ เจนี่ได้นำเงินไปร่วมลงทุนทำร้านอาหารที่ต่างประเทศกับ ดารา น. เป็นเงินหลักล้านบาท มีกำหนดจะเปิดกิจการภายในปีหน้าที่จะถึงนี้

กระทั่งต่อมาทราบข่าวว่า ดารา น. กำลังมีปัญหาเรื่องหลอกยืมเงินเพื่อนในแวดวงศิลปินดาราด้วยกันจนกลายเป็นหนี้สินหลายร้อยล้านบาท จึงเกรงว่า เงินที่ตนเองนำไปร่วมลงทุนทำร้านอาหารด้วยกันจะไม่มีอยู่จริง จึงตัดสินใจนำเรื่องเข้ามาปรึกษากับทางตำรวจ บก.ปอศ. ตามคำแนะนำของคนใกล้ชิด หลังเคยโทรศัพท์ไปปรึกษา ก่อนหน้านี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! ศาลออกหมายจับ &#039;แอน จักรพงษ์&#039; เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

8 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า บันเทิง

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกรัฐบาล คาด 5 วันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ถ้าไม่มีฝนเพิ่ม

17 นาที ที่แล้ว
รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568 ข่าว

รวมช่องทางบริจาค เงิน-สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2568

18 นาที ที่แล้ว
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าวภูมิภาค

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

37 นาที ที่แล้ว
ไฟดูดตอนน้ำท่วม ข่าว

เตือนภัยน้ำท่วมภาคใต้ ไฟรั่วดูยังไง ? ก่อนสายเกินไป

38 นาที ที่แล้ว
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ข่าว

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

54 นาที ที่แล้ว
ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิง-รับบริจาคชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย บันเทิง

ยุ้ย จีรนันท์ เปิดคอนโดหาดใหญ่ เป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้าน-ทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา ข่าว

หาดใหญ่สาหัส! ชาวบ้านหนีตาย ปีนสายไฟ-สายสื่อสาร หนีน้ำท่วมมิดหลังคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เม พรีมายา ช่วยน้ำท่วมใต้ ประสานทีมกู้ภัยให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ พร้อมออกค่าน้ำมันให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินจีน 14 ธ.ค. ลงนามขายข้าว 5 ตันให้กับจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรัง ภูเขาถล่ม น้ำตกหนานสะตอ ข่าวภูมิภาค

ตรังแย่หนัก! ฝนถล่ม 7 วันติด “ภูเขาถล่ม” น้ำป่าสีแดงทะลักซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน มหาอุทกภัย ล่วงหน้า 6 วัน แต่ถูกหาว่าบิดเบือน สุดท้ายเป็นจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ หาเรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

แจ็ก แปปโฮ ทุ่มซื้อเรือช่วยวิกฤตน้ำท่วม ปภ. เผย 2.6 ล้านคนเดือดร้อน ดับ 41 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง ข่าว

อ.เจษฎา ตั้งข้อสังเกต น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบายลงทะเลสาบสงขลาช้าผิดปกติ แนะเร่งแก้โครงสร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ &quot;รัฐล้มเหลว&quot; ร่ายยาวซัดทุกวงการ ข่าว

ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ “รัฐล้มเหลว” ร่ายยาวซัดแหลกทุกวงการ ขาดคุณธรรมค้ำจุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” โต้รัฐบาลไม่ได้ทำงานช้า หลังถูกวิจารณ์บริหารวิกฤติน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิประทึก ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินไต่สายเน็ต หลังความช่วยเหลือไม่ถึง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันดิบปนมากับน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

ซ้ำเติมหาดใหญ่ น้ำมันดิบไหลปนน้ำท่วม กระจายวงกว่า 300 ม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” นั่งบัญชาการแก้น้ำท่วม คาดใช้เวลา 3 วัน สถานการณ์คลี่คลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด ข่าว

น้ำท่วมโลก วิกฤตปี 2025 กระทบ 1 พันล้านชีวิต ชื่อประเทศ “คน” เสี่ยงจมน้ำมากที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ ข่าว

เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตหนัก! จูน ภรรยาเปิ้ล นาคร เผยโรงครัวน้ำท่วมมิด ทำข้าววันละ 5 พันกล่องยังไม่พอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องสาวลาติน ถูกดักยิงแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ดักยิง “นักร้องสาวทรงโต” วัย 22 รถถูกยิงพรุนกลางแอลเอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 08:14 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 08:14 น.
103
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณจะไม่เดินเดียวดาย เปิดเนื้อหา “ลิเวอร์พูล” ส่งกำลังใจน้ำท่วมใต้

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่าดีเจเพชรจ้า

เปิดวาร์ป น้องเนปจูน แฟนเก่า ‘ดีเจเพชรจ้า’ สาวรุ่นน้อง ปิดฉากรักต่างวัย 25 ปี

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
ม อ เยียวยาจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่

ม.อ. เปิดวิธีเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย “น้ำท่วมหาดใหญ่ล่าสุด”

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

สุกี้ตี๋น้อย รวมยอดขาย 10 สาขา ใน 1 วัน บริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

เผยแพร่: 25 พฤศจิกายน 2568
Back to top button