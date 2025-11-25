“เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์” เดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง สื่อดังเปิดสาเหตุ
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ เดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง สื่อดังเปิดสาเหตุ โดยเป็นการเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ปมร่วมลงทุนกับ ดารา น.
จากกรณีที่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ นางเอกสาวชื่อดัง พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลงทุนหลายร้อยล้านบาทร่วมกับดาราอักษรย่อ น. ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจนี่ ได้แจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงหน้าห้อง โดยระบุชัดเจนว่าไม่สะดวกให้สื่อมวลชนบันทึกภาพในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเธอใช้เวลาอยู่ภายในอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เพื่อให้ปากคำและรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเดินทางกลับไป
ขณะที่สำนักข่าวข่าวสด รายงานเพิ่มเติมว่า เจนี่ ได้เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจริง โดยเป็นการมาเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีที่เคยนำเงินไปร่วมลงทุนกับเพื่อนศิลปินดารา อักษรย่อ น. ท่านหนึ่ง
โดยเนื้อหารายละเอียด ที่เจนี่ มาปรึกษากับตำรวจในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ เจนี่ได้นำเงินไปร่วมลงทุนทำร้านอาหารที่ต่างประเทศกับ ดารา น. เป็นเงินหลักล้านบาท มีกำหนดจะเปิดกิจการภายในปีหน้าที่จะถึงนี้
กระทั่งต่อมาทราบข่าวว่า ดารา น. กำลังมีปัญหาเรื่องหลอกยืมเงินเพื่อนในแวดวงศิลปินดาราด้วยกันจนกลายเป็นหนี้สินหลายร้อยล้านบาท จึงเกรงว่า เงินที่ตนเองนำไปร่วมลงทุนทำร้านอาหารด้วยกันจะไม่มีอยู่จริง จึงตัดสินใจนำเรื่องเข้ามาปรึกษากับทางตำรวจ บก.ปอศ. ตามคำแนะนำของคนใกล้ชิด หลังเคยโทรศัพท์ไปปรึกษา ก่อนหน้านี้
