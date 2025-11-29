ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด
ต๊อด ปิติ โพสต์แล้ว หลังเห็นคลิปหลักฐานชาวบ้านนับสิบ บุกปล้นคลังบุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด ขนเบียร์กลับบ้านเป็นคันรถ
กลายเป็นประเด็นดราม่าซ้ำเติมวิกฤตอุทกภัยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดงามหน้า ขณะกลุ่มชาวบ้านนับสิบรายฉวยโอกาสช่วงน้ำลด บุกรุกเข้าไปภายในคลังสินค้าของบริษัทบุญรอดฯ สาขาหาดใหญ่ เพื่อขนย้ายลังเบียร์สิงห์และลีโอออกมาเป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นของแจกฟรี
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ TikTok บัญชี @fon.rennie เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เผยให้เห็นภาพความโกลาหลของชาวบ้านที่ขนเบียร์ใส่รถกลับบ้านกันอย่างสนุกมือ โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ล่าสุด ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารผลิต (Chief Production Officer) บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า “หน้าที่ของสิงห์อาสา คือ ช่วยเหลือ ส่วนอื่นก็ว่ากันตามกฎหมายครับ”
น้ำท่วมหาดใหญ่น้ําท่วมหาดใหญ่น่อยค่ะ #ของจะหมดคลังแล้วค่ะ
