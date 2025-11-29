ข่าวอาชญากรรม

แฉ “ผู้มีอิทธิพล” สั่งปล้นเบียร์ตู้รถไฟ รวบแล้ว 6 ราย ลุ้นขยายผล

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 11:55 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 12:06 น.
59
แฟ้มภาพ

เพจสรยุทธ แฉ ผู้มีอิทธิพล บงการปล้นเบียร์ตู้คอนเทนเนอร์รถไฟ สั่งทีมงานกว่า 100 ชีวิต นำเบียร์ไปซุกบ้านที่หาดใหญ่ เตรียมส่งขายทั่วภาคใต้ ก่อนตำรวจบุกรวบ 6 ราย

กรณีประเด็นที่สังคมแห่จับตาหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอของกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ขณะเข้าไปก่อเหตุ “ปล้นเบียร์” ในตู้คอนเทนเนอร์รถไฟ ภายในสถานีรถไฟหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยต่อมามีรายงานยืนยันตำรวจสามารถบุกจับผู้ต้องหา 6 ราย ประกอบด้วย นายจรูญ (สงวนนามสกุล), นายประศิลป์ (สงวนนามสกุล), นายมงคล (สงวนนามสกุล), นายวรินทร (สงวนนามสกุล), นายสุชาติ (สงวนนามสกุล) และนายปิยพงษ์ (สงวนนามสกุล) ที่ก่อเหตุงัด “ตู้คอนเทนเนอร์” ในสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมกับลักขโมยเบียร์จำนวนมาก

สอบสวนผู้ต้องหาทุกคนให้การรับสารภาพเเละให้การเพิ่มเติมว่า มีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายคน โดยเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสืบสวนติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” เผยว่า พยานปากเอกระบุมี “ผู้มีอิทธิพล” บงการปล้นเบียร์ตู้คอนเทนเนอร์รถไฟด้วยการสั่งทีมงานกว่า 100 ชีวิต นำเบียร์ไปซุกบ้านที่หาดใหญ่ เตรียมส่งขายทั่วภาคใต้ ก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบุกรวบตัวได้แล้ว 6 ราย และจ่อออกหมายจับมือยิงเจ็ตสกี จากข้อมูลพบเป็นคนเขต 8.

กรรมกรข่าว แฉผู้มีอิทธิพลสั่งปล้นเบียร์
ภาพ Facebook @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
พยานปากเอกแฉ! 'ผู้มีอิทธิพล' บงการปล้นเบียร์รถไฟหาดใหญ่ ระดม 100 ชีวิต
ภาพ Facebook @Army Military Force

อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมข่าวของ “ช่อง 3” ทราบว่า ตั้งแต่ทางเข้าสถานีลัดเลาะเข้าไประยะทางกว่า 200 ม. พบว่ามีขวดเบียร์ช้างตกแตกกระจัดกระจาย รวมทั้งขวดที่ยังมีเบียร์บรรจุเต็มขวด กระจัดกระจายเต็มพื้นที่ ที่นักข่าวเดินสำรวจจนกระทั่งถึงตู้คอนเทนเนอร์ ที่ด้านข้างระบุชื่อบริษัท ตู้สีน้ำเงินฟ้า โดยขบวนรถที่อยู่บนรางรถไฟ ห่างจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ ประมาณ 200 เมตร

จากนั้นยังพบบริเวณตู้คอนเทนเนอร์ มีขวดเบียร์ ทั้งขวดที่ยังมีเบียร์และขวดที่แตกและกล่องเศษลังกระดาษ ตกเกลื่อนกระจายจำนวนมาก

ส่วนประตูของตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณด้านหลังของตู้ ทั้ง 4 ตู้ พบว่า ถูกเปิดออกทั้งหมด สำรวจภายในตู้ไม่เหลือเบียร์แม้แต่ขวดเดียว พบแต่ความว่างเปล่า

พยานปากเอก ระบุว่าเหตุการณ์นี้ ชี้ชัดว่า คนที่ก่อเหตุ เป็นผู้มีอิทธิพล อยู่ในตลาดคอมแพค หาดใหญ่ ที่รู้ว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้มีการขนส่งเบียร์มา จากนั้นได้ว่าจ้างพวกลูกน้องให้มาปล้นแล้วเอาเบียร์ทั้งหมดเอาไปซุกซ่อนที่บ้านของผู้มีอิทธิพล ที่มีอยู่หลายหลัง ตนสามารถไปชี้ได้ว่า บ้านของผู้มีอิทธิพล ว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง

ขอบคุณคลิปจาก : เฟซบุ๊กแฟนเพจ "Army Military Force"

ด้าน “ตำรวจภูธรภาค 9” ได้เรียกชุดสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดและโรงพักหาดใหญ่ ประชุมกลางดึกที่สภ.คอหงส์ เพื่อเร่งรัดติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังถูกนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำหนิว่า เหตุใดจึงปล่อยให้เกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้นบ่อยครั้งในช่วงน้ำท่วมเนื่องจากสถานีรถไฟอยู่ติดกับเขต 8 เมืองหาดใหญ่ ที่มีเรื่องอื้อฉาว.

สถานีตำรวจจภูธรหาดใหญ่ อบู่ใกล้กับที่เกิดเหตุปล้นเบียร์ตู้คอนเทนเนอร์รถไฟ สถานีหาดใหญ่
แฟ้มภาพ
แผนที่เขต 8
ภาพ Facebook @Aeader Larpwong

