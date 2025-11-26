ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ แจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:34 น.
73
หนุ่ม กรรชัย ยืนยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ เข้าแจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันว่าเรื่องราวของ นานา ไรบีนา ที่บริหารการเงินในธุรกิจผิดพลาดจนต้องกุเรื่องการลงทุนเพื่อนำเงินจากแก๊งเพื่อนสนิทมาหมุนเวียน ซึ่งเพื่อนรักอย่าง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากเรื่องนี้เช่นกัน

จากนั้นมีรายงานว่า เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ปรากฎตัวที่สอบสวนกลาง เพื่อมาใช้สิทธิตามกฎหมาย พร้อมกับผู้เสียหายรายอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลหนึ่ง ซึ่งทางสาวเจนี่เองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใด ๆ ทว่ากลับมีข่าวลือออกว่าที่เจนี่ไปสอบสวนกลางเพื่อยื่นเอกสารดำเนินคดีเป็นเพราะพิธีกรดังแนะนำให้ทำแบบนั้น

ล่าสุด 25 พ.ย. 68 ในรายการข่าวใส่ไข่ หนุ่ม กรรชัย ได้มาเป็นพิธีกรพอดิบพอดี จึงได้มีการชี้แจงถึงข่าวลือดังกล่าวว่า “ไม่มี เห็นเหมือนกัน คือบางที่บอกว่าพิธีกรดัง แต่บางที่เอ่ยชื่อพี่เลย ว่าเหมือนกับตามคำแนะนำของกรรชัย ซึ่งไม่ใช่ข่าวจริงนะครับ ผมไม่เคยแนะนำเจนี่ ไม่เคยบอกเจนี่เลยว่าไปแจ้งความเลย ผมไม่เคยพูด ไม่เคยแนะนำเลย

แต่เจนี่เคยโทรมาคุยกับผม บอกว่าเขามีความประสงค์ที่จะรักษาสิทธิ์ของเขาในการที่จะไปแจ้งความ ผมก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเจนี่ แล้วแต่เจนี่เลย พี่ตอบอะไรไม่ได้ มันเป็นความคิดของเขาอยู่แล้วที่จะไปแจ้ง

ยืนยันไม่ได้เป็นคนไปแนะนำ ที่มีข่าวลงกันว่าพี่ไปแนะนำให้ไปแจ้งความ ไม่ใช่ครับ คือเป็นความประสงค์ของเขาเอง ที่เขาต้องการจะไปอยู่แล้ว คือไปกับทางผู้เสียหายอีกหลายคน อันนี้คือเท่าที่ทราบมานะ”

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจชื่อดัง จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

11 วินาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ ณวัฒน์ เจ็บที่สุด บันเทิง

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

9 นาที ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

17 นาที ที่แล้ว
ชำแหละ &quot;ศูนย์นายกฯ&quot; พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025 ข่าว

ชำแหละ “ระบบราชการ” พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชาดา” บอกไม่เคยเห็น รบ. ไหนได้รับคำชม หลัง “อนุทิน” ถูกสับบริหารน้ำท่วม

34 นาที ที่แล้ว
วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ &quot;คดีทุจริตทหาร&quot; ขึ้นศาลทหารตามเดิม - หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม ข่าว

วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ “คดีทหารทุจริต” ขึ้นศาลทหารตามเดิม – หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม

37 นาที ที่แล้ว
หดหู่ หมอติดค้างในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร ข่าว

หดหู่ หมอติดในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำคณะลงสงขลา ช่วยน้ำท่วม จัดเจ็ทสกีและขนของเต็มเครื่อง

57 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยืนยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ เข้าแจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว ข่าวดารา

หนุ่ม กรรชัย ยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ แจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว

57 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเรือฉวยโอกาส ข่าว

ซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วม แฉ “เจ้าของเรือ” ฉวยโอกาสเรียก 5 หมื่น ต่อ 1 เคส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยเผยถูกยิงปืนใส่ระหว่างขับเรือผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมี ข่าว

เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สส.ลิซ่า&quot; นำร่อง ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยคนได้นับร้อย จวกรัฐบาล ทำงานแบบงมเข็ม ข่าว

“สส.ลิซ่า” พิสูจน์ให้เห็น ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยชีวิตคนได้นับร้อย ไม่ต้องงมหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลนิวซีแลนด์ สั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่ใจเหี้ยม ฆ่าลูกสองคนยัดกระเป๋า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม &#039;ราบพณาสูญ&#039; จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน ข่าว

คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม ‘ราบพณาสูญ’ จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โต้กระแสข่าวผู้ป่วยตาย 100 ศพ หลังน้ำท่วมถูกตัดไฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ททท.” เล็งผลิตสารคดี บันทึกเส้นทาง “ทีมหมอนทองวิทยาลัย” ดันท่องเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยระทึก ถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิงไล่หลังสามนัด โมโหช่วยล่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยโพสต์คลิปเศร้า เจ็บใจมาช้าไป ยายเกาะไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง จี้ สาธารณสุขฯ ยอมรับความจริง รพ.หาดใหญ่ ขาดอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 11 68 ดูดวง

งานเข้า! 4 ราศี ดวงเจ้านายเพ่งเล็ง ทำดีเสมอตัว ทำพลาดโดนขยี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจ่อคุก 18 เดือน ลวนลามหนุ่ม 18 ในซาวน่า อ้างเข้าใจผิดคิดว่า ‘มีใจ’

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 09:34 น.
73
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
ชำแหละ &quot;ศูนย์นายกฯ&quot; พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

ชำแหละ “ระบบราชการ” พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button