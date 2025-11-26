หนุ่ม กรรชัย ยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ แจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันว่าเรื่องราวของ นานา ไรบีนา ที่บริหารการเงินในธุรกิจผิดพลาดจนต้องกุเรื่องการลงทุนเพื่อนำเงินจากแก๊งเพื่อนสนิทมาหมุนเวียน ซึ่งเพื่อนรักอย่าง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากเรื่องนี้เช่นกัน
จากนั้นมีรายงานว่า เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ปรากฎตัวที่สอบสวนกลาง เพื่อมาใช้สิทธิตามกฎหมาย พร้อมกับผู้เสียหายรายอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลหนึ่ง ซึ่งทางสาวเจนี่เองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใด ๆ ทว่ากลับมีข่าวลือออกว่าที่เจนี่ไปสอบสวนกลางเพื่อยื่นเอกสารดำเนินคดีเป็นเพราะพิธีกรดังแนะนำให้ทำแบบนั้น
ล่าสุด 25 พ.ย. 68 ในรายการข่าวใส่ไข่ หนุ่ม กรรชัย ได้มาเป็นพิธีกรพอดิบพอดี จึงได้มีการชี้แจงถึงข่าวลือดังกล่าวว่า “ไม่มี เห็นเหมือนกัน คือบางที่บอกว่าพิธีกรดัง แต่บางที่เอ่ยชื่อพี่เลย ว่าเหมือนกับตามคำแนะนำของกรรชัย ซึ่งไม่ใช่ข่าวจริงนะครับ ผมไม่เคยแนะนำเจนี่ ไม่เคยบอกเจนี่เลยว่าไปแจ้งความเลย ผมไม่เคยพูด ไม่เคยแนะนำเลย
แต่เจนี่เคยโทรมาคุยกับผม บอกว่าเขามีความประสงค์ที่จะรักษาสิทธิ์ของเขาในการที่จะไปแจ้งความ ผมก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเจนี่ แล้วแต่เจนี่เลย พี่ตอบอะไรไม่ได้ มันเป็นความคิดของเขาอยู่แล้วที่จะไปแจ้ง
ยืนยันไม่ได้เป็นคนไปแนะนำ ที่มีข่าวลงกันว่าพี่ไปแนะนำให้ไปแจ้งความ ไม่ใช่ครับ คือเป็นความประสงค์ของเขาเอง ที่เขาต้องการจะไปอยู่แล้ว คือไปกับทางผู้เสียหายอีกหลายคน อันนี้คือเท่าที่ทราบมานะ”
อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่
