ข่าวดาราบันเทิง

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:57 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 10:57 น.
56
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า

เปิดภาพ เจนี่ โพสต์ภาพซึ้งอวยพรวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ให้แม่ ส่วน ‘มิกกี้’ โชว์คลิปพ่อลูกสุดอบอุ่น คอยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เสมอ

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) ถือเป็นวันสำคัญของครอบครัว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าหญิงตัวน้อย น้องโนล่า งานนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่างก็ออกมาโพสต์ข้อความและภาพวิดีโอสุดอบอุ่น เพื่อมอบคำอวยพรและแสดงความรักต่อลูกสาว

คุณแม่เจนี่ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม janienineeleven ย้อนกลับไปในวันที่เธออยู่บนเตียงโรงพยาบาลหลังจากคลอดน้องโนล่า พร้อมข้อความสุดซึ้งที่เน้นย้ำถึงคุณค่าของความรักที่แท้จริง เผยว่า “แม่สอนหนูเสมอว่า ‘รักคือการให้’ คือความเสียสละและความเมตตาที่งดงาม ขอให้คุณค่าทั้งหมดนี้อยู่กับหนูไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต แม่ขอให้ทุกสิ่งที่หนูได้พานพบ ล้วนเหมาะสมและคู่ควรกับหัวใจของหนูเสมอ

ขอบคุณที่หนูเกิดมาในโลกใบนี้ ขอบคุณที่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับแม่ ความสุขที่ไม่มีคำใดจะจำกัดความได้ หนูคือหัวใจของแม่เสมอ…สุขสันต์วันเกิดลูกรัก”

เจนี่ โพสต์ แฮปปี้เบิร์ดเดย์โนล่า
ภาพจาก Instagram : janienineeleven

ด้านคุณพ่อสายสุขภาพอย่าง มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ได้โพสต์วิดีโอรวมโมเมนต์น่ารัก ๆ ของเขากับลูกสาว เผยให้เห็นกิจกรรมมากมายที่ทำร่วมกัน ทั้งช่วงเวลาที่ได้ออกไปเล่น ออกกำลังกายด้วยกัน ปลูกต้นไม้ ทำงานบ้าน หรือทำกิจกรรมสนุกสนานอื่น ๆ พร้อมอวยพรเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “11.28 สุขสันต์วันเกิดแด่ โนล่า ลูกรักของพ่อ หนูคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่พ่อได้รับมา พ่อจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะเติบโตขึ้นมากแค่ไหน ลูกก็ยังเป็นสาวน้อยของพ่อเสมอ พ่อรักลูกตลอดไปและเสมอไป Daddy”

นิกกี้ โพสต์ แฮปปี้เบิร์ดเดย์โนล่า
ภาพจาก Instagram : mickey.a.np
เจนี่ โพสต์ภาพคู่น้องโนล่า
ภาพจาก Instagram : janienineeleven
นิกกี้ โพสต์คู่น้องโนล่า
ภาพจาก Instagram : mickey.a.np

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 911 (@janienineeleven)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ ข่าว

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

51 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

11 นาที ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า บันเทิง

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

24 นาที ที่แล้ว
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที ข่าว

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

37 นาที ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

47 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดนีเซียอ่วม ตายแล้ว 61 ศพ สูญหายอีก 100 น้ำท่วมเกาะสุมาตรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ &#039;น้ำไม่ท่วม&#039; เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม. ข่าว

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ลิซ่า” ฟาด “ภราดร” ลุกหนีนักข่าว จี้ยอมรับความจริง รับมือน้ำท่วมผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศป.กฉ. เผยมาตรการ 3 ระยะเยียวยาน้ำท่วม เศรษฐกิจ

มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังยืนยัน 7 วันข้างหน้า ภาคใต้ปลอดฝนหนัก ข่าว

ข่าวดี ภาคใต้ปลอดฝนหนัก 7 วันเต็ม ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ โอกาสทองฟื้นฟูพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด ข่าว

ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัย “ตั้ม อรรคเดช” นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 11 68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:57 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 10:57 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
Back to top button