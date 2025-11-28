สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

เปิดภาพ เจนี่ โพสต์ภาพซึ้งอวยพรวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ให้แม่ ส่วน ‘มิกกี้’ โชว์คลิปพ่อลูกสุดอบอุ่น คอยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เสมอ
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) ถือเป็นวันสำคัญของครอบครัว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าหญิงตัวน้อย น้องโนล่า งานนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่างก็ออกมาโพสต์ข้อความและภาพวิดีโอสุดอบอุ่น เพื่อมอบคำอวยพรและแสดงความรักต่อลูกสาว
คุณแม่เจนี่ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม janienineeleven ย้อนกลับไปในวันที่เธออยู่บนเตียงโรงพยาบาลหลังจากคลอดน้องโนล่า พร้อมข้อความสุดซึ้งที่เน้นย้ำถึงคุณค่าของความรักที่แท้จริง เผยว่า “แม่สอนหนูเสมอว่า ‘รักคือการให้’ คือความเสียสละและความเมตตาที่งดงาม ขอให้คุณค่าทั้งหมดนี้อยู่กับหนูไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต แม่ขอให้ทุกสิ่งที่หนูได้พานพบ ล้วนเหมาะสมและคู่ควรกับหัวใจของหนูเสมอ
ขอบคุณที่หนูเกิดมาในโลกใบนี้ ขอบคุณที่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับแม่ ความสุขที่ไม่มีคำใดจะจำกัดความได้ หนูคือหัวใจของแม่เสมอ…สุขสันต์วันเกิดลูกรัก”
ด้านคุณพ่อสายสุขภาพอย่าง มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ได้โพสต์วิดีโอรวมโมเมนต์น่ารัก ๆ ของเขากับลูกสาว เผยให้เห็นกิจกรรมมากมายที่ทำร่วมกัน ทั้งช่วงเวลาที่ได้ออกไปเล่น ออกกำลังกายด้วยกัน ปลูกต้นไม้ ทำงานบ้าน หรือทำกิจกรรมสนุกสนานอื่น ๆ พร้อมอวยพรเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “11.28 สุขสันต์วันเกิดแด่ โนล่า ลูกรักของพ่อ หนูคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่พ่อได้รับมา พ่อจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะเติบโตขึ้นมากแค่ไหน ลูกก็ยังเป็นสาวน้อยของพ่อเสมอ พ่อรักลูกตลอดไปและเสมอไป Daddy”
