หมอภาคย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคสวิกฤตเคลียร์เกือบ 100% เผยน้ำเริ่มลด แต่ห้ามประมาท
อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม หมอภาคย์ นำทีมลุยช่วย เขต 8 หาดใหญ่ เผยสัญญาณดีน้ำเริ่มลดลง แต่ห้ามประมาท ข่าวดีผู้ป่วยวิกฤติลำเลียงออกเกือบ 100% แล้ว
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ เมื่อ พ.อ.นพ.ภาคย์ โลหารชุน หรือ “หมอภาคย์” ฮีโร่ขวัญใจคนไทย จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ได้นำทีมลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมส่งสัญญาณบวกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
หมอภาคย์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่สำรวจจุดวิกฤตใน เขต 3 และ เขต 8 ว่า แม้ระดับน้ำในจุดนี้จะยังท่วมสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ แต่ภาพรวมถือว่ามี สัญญาณที่ดี เนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว
สำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต (เคสสีแดง) หมอภาคย์คาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เกือบ 100% แล้ว แต่อาจยังมีตกหล่นบ้างในบางจุดที่ตกสำรวจ ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งปูพรมเก็บตกผู้ที่ยังติดค้างออกมาให้หมด
อย่างไรก็ตาม หมอภาคย์ได้ฝากทิ้งท้ายว่า แม้สถานการณ์จะดูดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งประมาท และสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อไปคือการฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรอีกมากในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
