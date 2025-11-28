ไวรัลน้ำท่วม แห่แชร์ ‘วัยรุ่นเขต 8’ ลากไมโครเวฟ 7-11 ลุยน้ำ อึ้งราคาสูงลิ่วเกือบ 5 หมื่น
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริ่มคลี่คลาย น้ำลด แต่ท่ามกลางความเดือดร้อนกลับมีภาพที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์
ในภาพปรากฏเป็นชายกับหญิงคู่หนึ่งกำลังช่วยกันประคองเตาอบไมโครเวฟที่วางอยู่บนวัสดุลอยน้ำสีชมพู ลักษณะของไมโครเวฟเครื่องดังกล่าวเป็นรุ่นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ซึ่งชาวเน็ตได้เทียบข้อมูลพบว่าเป็นแบรนด์ Panasonic รุ่น NE-1365 ที่นิยมใช้ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ มีราคาจำหน่ายสูงถึงเครื่องละ 49,900 บาท
ประเด็นนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างดุเดือด ฝ่ายหนึ่งตั้งข้อสังเกตตามแคปชันในภาพที่ระบุว่า “ตะลึง!! วัยรุ่นเขต 8 ขโมยไมโครเวฟจากเซเว่น!!” ถูกกล่าวหาว่าเป็นการฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ซ้ำเติมสถานการณ์ภัยพิบัติ ในช่วงที่ร้านค้าต้องปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง
ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่า บุคคลในภาพอาจเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อสาขาดังกล่าว ที่พยายามขนย้ายทรัพย์สินมีค่าหนีน้ำไปไว้ในที่ปลอดภัย หรืออาจเป็นการกู้คืนสิ่งของที่ลอยมากับน้ำ เนื่องจากไมโครเวฟรุ่นดังกล่าวมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก การจะขโมยและเคลื่อนย้ายในสภาพน้ำท่วมสูงเช่นนี้ทำได้ยากลำบากหากไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากทางร้านสะดวกซื้อต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการโจรกรรมจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แดนเถื่อน! ร้านของเล่นเขต 8 หาดใหญ่ ถูกทุบกระจก-กวาดของเรียบ ปล้นเกลี้ยง 3 ล้าน
- อนุทิน ตอบสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น ปิดปากเงียบปมมาเฟียเขต 8
- มาจากไหน? เปิดคลิป “ม้า” ลอยน้ำมากันเป็นฝูง ระบุพบในหาดใหญ่ เขต 8
ติดตาม The Thaiger บน Google News: