ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 11:11 น.
แฟ้มภาพ

กกล.บูรพา ส่งชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด ช่วยเหลือชายชาวจีนเหยียบกับระเบิดระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย ในพื้นที่ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด บ.หนองจาน พร้อมประสาน ตม.ดำเนินการทางกฏหมาย

กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กองกำลังบูรพา มีผู้ลักลอบข้ามมาฝั่งไทยและเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบ พบว่า เมื่อ 29 พ.ย.68 เวลา 05.50 น. เจ้าหน้าที่ ตชด.สังกัดร้อย.ฉก.ตชด.4 ได้ยินเสียงระเบิดดังบริเวณป่าละเมาะห่างจาก ถ.ศรีเพ็ญ ประมาณ 80-90 เมตร หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 จึงได้นำโดรนขึ้นตรวจสอบประเมินสถานการณ์ พบชายชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บคาดว่า เหยียบกับระเบิดและร้องขอความช่วยเหลือด้วยภาษาอังกฤษจึงได้นำทีมชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด

หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) เข้าปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร และตชด. เฝ้าระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัย และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ตรวจสอบเพิ่มเติม พบพาสปอร์ต ชื่อนาย SHI JINGUI ชาวจีน มณฑลยูนนาน อายุ 26 ปี คาดว่าน่าจะลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทย โดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ปนเปื้อนระเบิด บ.หนองจาน ที่ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของฝ่ายไทย ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วเข้าดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป.

ข่าวชายแดน 29 พย 68
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
คนจีนชายแดนไทยกัมพูชา
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
คนจีนวันนี้
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
จีนเหยียบระเบิด
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
ชาวจีนเหยียบกับระเบิด
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
คนจีนเหยียบกับระเบิด
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาค 1
ภาพ @กองทัพภาคที่ 1

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

