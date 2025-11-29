ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย
กกล.บูรพา ส่งชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด ช่วยเหลือชายชาวจีนเหยียบกับระเบิดระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย ในพื้นที่ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด บ.หนองจาน พร้อมประสาน ตม.ดำเนินการทางกฏหมาย
กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กองกำลังบูรพา มีผู้ลักลอบข้ามมาฝั่งไทยและเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบ พบว่า เมื่อ 29 พ.ย.68 เวลา 05.50 น. เจ้าหน้าที่ ตชด.สังกัดร้อย.ฉก.ตชด.4 ได้ยินเสียงระเบิดดังบริเวณป่าละเมาะห่างจาก ถ.ศรีเพ็ญ ประมาณ 80-90 เมตร หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 จึงได้นำโดรนขึ้นตรวจสอบประเมินสถานการณ์ พบชายชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บคาดว่า เหยียบกับระเบิดและร้องขอความช่วยเหลือด้วยภาษาอังกฤษจึงได้นำทีมชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด
หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) เข้าปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร และตชด. เฝ้าระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัย และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ตรวจสอบเพิ่มเติม พบพาสปอร์ต ชื่อนาย SHI JINGUI ชาวจีน มณฑลยูนนาน อายุ 26 ปี คาดว่าน่าจะลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทย โดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ปนเปื้อนระเบิด บ.หนองจาน ที่ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของฝ่ายไทย ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วเข้าดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป.
