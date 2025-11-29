ข่าว

หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 10:32 น.
79
หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

หนุ่มโพสต์คลิป เจอข้าวกล่องถูกทิ้งเต็มถังขยะ ภายในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น สงสารคนแจก-คนอดอาหาร

จังหวัดสตูลก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่หลายครอบครัวต้องสูญเสียทั้งทรัพย์เงินทอง รวมถึงคนที่รักด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนต่างก็เข้าให้การช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ประสบภัยบางกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงสตูลแล้วจะไม่เห็นค่ากับสิ่งของ อาหาร และเครื่องดื่มที่ได้รับการบริจาคมาสักเท่าไหร่

ล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2568 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้อพยพในศูนย์พักพิงจ.สตูล ได้โพสต์คลิปลงในกลุ่มกิน@สตูล เผยให้เห็นภาพข้าวกล่องจำนวนมากถูกทิ้งอยู่ในถุงขยะทั้งที่ยังไม่มีร่องรอยของการแกะกล่องหรือกินเลยแม้แต่คำเดียว ได้รับมาแบบไหนก็นำมาทิ้งแบบนั้นเลย

เจ้าของคลิปโพสต์ข้อความประกอบในแคปชั่นระบุว่า “ขอร้องนะครับ ม่กินก็เอาลงมาคืนด้านล่างไม่ใช่ทำ…ดานเสียทิ้งอย่างนี้เสียดายของครับ คนอื่นไม่ได้กิน ผมยังได้กินแค่วันนี้มื้อเดียวเลย คุณอยู่ศูนย์พักพิงนะ คนอื่นเขาก็ต้องการข้าวอยู่ ทุกคนได้กันครบทุกคน แต่พอคุณไม่กินคุณทิ้งอย่างนี้หรอ?”

ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสตูล ทิ้งข้าวกล่องทั้งที่ยังไม่ได้กิน ทำคนอื่นเสียสิทธิ์-4

หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในกลุ่มทำให้มีชาวเน็ตทั้งในพื้นที่จังหวัดสตูล และคนจากจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ทุกคนตำหนิการกระทำดังกล่าวซึ่งไม่คิดถึงคนอื่น ๆ ที่เดือดร้อน มีหลายคนที่ต้องอดอาหารอดน้ำหลายวันเพราะติดน้ำท่วม เจ้าหน้าที่เอาอาหารเข้าไปให้ไม่ได้ และไม่สามารถออกมาเองได้ แต่คนในศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยแล้วกลับทิ้งขว้างอาหารที่กลุ่มคนใจดีตั้งใจจัดหาจัดทำมาให้อย่างไม่ใยดีและไม่เสียดายหรือสำนึกเลยสักนิด

ความเห็นชาวเน็ต ความเห็นชาวเน็ต-1 ความเห็นชาวเน็ต-2 ความเห็นชาวเน็ต-4

ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสตูล ทิ้งข้าวกล่องทั้งที่ยังไม่ได้กิน ทำคนอื่นเสียสิทธิ์

ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสตูล ทิ้งข้าวกล่องทั้งที่ยังไม่ได้กิน ทำคนอื่นเสียสิทธิ์-3

ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสตูล ทิ้งข้าวกล่องทั้งที่ยังไม่ได้กิน ทำคนอื่นเสียสิทธิ์-2

ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสตูล ทิ้งข้าวกล่องทั้งที่ยังไม่ได้กิน ทำคนอื่นเสียสิทธิ์-1

อ้างอิงจาก : FB กิน@สตูล

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

